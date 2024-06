White Martins fará no Ceará seu maior projeto de hidrogênio verde do Brasil

Foto: Maycon Lenon/ Divulgação/ White Martins FÁBRICA da White Martins no distrito industrial de Maracanaú

O projeto da White Martins de produção de hidrogênio verde (H2V) no Porto do Pecém será a maior planta da empresa no Brasil. É o que afirma o presidente da White Martins e da Linde na América do Sul, Gilney Bastos.

Isso porque a unidade idealizada no Ceará será 20 vezes maior que do que a operação já instalada em Pernambuco. Já em São Paulo, a unidade deve ser inaugurada no meio de 2025, porém, é 5 vezes maior do que a de Pernambuco.

"A planta de São Paulo já tem um tamanho razoável, mas a do Ceará será 20 vezes maior (que a de Pernambuco). Vai ser para exportar mesmo", explica Gilney Bastos.

Desde 2021, a companhia global na produção de gases industriais e medicinais assinou um memorando com o Governo do Ceará para implementação de uma planta de H2V no Estado, que ainda está em construção.

Nesse sentido, o presidente ressaltou que o memorando com o Estado já saiu do papel e, no momento, já entrou na fase de investimentos de engenharia, com aplicações sendo desenvolvidas.

"A gente não entra sozinho porque, por exemplo, todo o projeto de hidrogênio verde é um consórcio. [...] A parte do transporte também necessita de parceiros. Tem que ter alguém que cuide da exportação em si. Então somos um pedaço do consórcio, mas já estamos trabalhando além do memorando."

No entanto, o presidente da White Martins e da Linde na América do Sul reclamou do estado das rodovias brasileiras. Isso porque, com estradas esburacadas, há uma dificuldade no transporte de gases, especialmente levando em consideração a entrada do Porto do Pecém.

"Na demanda futura do Porto do Pecém, vai ser fundamental que a infraestrutura seja condizente com o tamanho dos projetos que se tem ali", reforça Gilney Bastos.

Sobre projetos em andamento para o hidrogênio verde, ele explicou que muitas empresas entram em contato para produção, além do memorando assinado com o Governo do Ceará. Porém, alegou que não pode dizer quais.

Confira quais empresas já assinaram Pré-Contratos para instalação de plantas industriais no hub de H2V do Ceará

Fortescue AES Brasil Casa dos Ventos / Comerc Eficiência Cactus Energia Verde Confidencial (Governo do Ceará não divulgou a pedido da empresa) Voltalia

Confira quais empresas assinaram Memorandos de Entendimento (MoU) para instalar plantas industriais de hidrogênio verde no Pecém*

Enegix Energy White Martins/Linde Qair Fortescue Eneva Diferencial Hytron H2helium Neoenergia Engie Transhydrogen Alliance Total Eren AES Brasil Cactus Energia Verde Casa dos Ventos H2 Green Power Comerc Eficiência Enel Green Power HDF Mitsui ABB Gold Wind Alupar Mingyang Smart Energy Spic Gansu Science & Technology Investment PowerChina Platform Zero (Complexo do Pecém + 13 instituições de cinco países) Green Hydrogen Corridor (Complexo do Pecém, AES Brasil, Casa dos Ventos, Comerc Eficiência, avenbedrijf Rotterdam, Fortescue e DP) Voltalia Lightsource bp EDF Renewables Brasil Go Verde Hitachi Energy Brasil LTDA Grupo Jepri BP Energy

*Como o memorando de entendimento é o passo inicial, existem casos de empresas com MoU que também assinaram pré-contrato

