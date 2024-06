Preço do azeite aumentou mais de 90% em um ano em Fortaleza; entenda

Foto: Dusan Zidar/Reprodução/Adobe Stock O POVO encontrou o valor do produto a R$ 60 nos supermercados

Em um ano, o preço do azeite de oliva aumentou mais de 90%, saindo de R$ 21,99 para R$ 41,8 nos preços mínimos detectados nos supermercados de Fortaleza. Além disso, em alguns estabelecimentos o produto pode ser encontrado por R$ 60.

Os dados são uma análise do Preço Comparado - Supermercados, levantamento exclusivo realizado pelo O POVO em parceria com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

Em maio de 2023, o valor mais barato encontrado para o item nos supermercados foi de R$ 21,99 enquanto o mais caro foi de R$ 38,39. Um ano depois, ou seja, em maio de 2024, a quantia era de R$ 41,8 e R$ 56, respectivamente.

Vale ressaltar que o produto levado em consideração é o azeite de oliva extra virgem, da marca Andorinha, vendido nas garrafas de 500 ml. Confira mais abaixo o levantamento completo.

Por outro lado, as Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), comercializam apenas o azeite da marca Gallo ou Cocinero, ambos extra virgem. No estabelecimento, o produto está sendo comercializado, nesta ordem, por R$ 46,9 e R$ 38,5, a preço de atacado.

No Brasil, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação para o item foi de 49,05% nos últimos 12 meses. Para o acumulado do ano, ou seja, janeiro até abril, a alta é de 12,72%.

Nesse sentido, o preço do azeite apresenta uma variação de mais de 90% entre os valores mínimos e de 45% quando se compara as comercializações máximas.

Na análise de Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e colunista do O POVO+, desde 2023, especialistas alertavam que a tendência para a safra de 2024 seria de alta.

"O valor elevado é atribuído aos fenômenos climáticos que resultaram em excesso hídrico em regiões produtores e também fenômenos de seca em outras. Desta forma, a produção dos pomares ficou comprometida", explica.

Outro fator considerado importante para este crescimento é o período de baixa produção das oliveiras. Assim, as importações brasileiras de azeite diminuíram.

"Com uma oferta menor e uma demanda permanente, temos o cenário atual, percebido no aumento de preço. O preço elevado pode sinalizar uma diminuição no consumo", finaliza.

Confira 7 dicas para controlar o salário no Dei Valor

Mais notícias de Economia

Comportamento do valor do azeite em um ano