Serviços de beleza impulsionam retomada da avenida Monsenhor Tabosa

Foto: BEATRIZ BOBLITZ SALÕES beleza e outros serviços se instalaram na Monsenhor Tabosa

Principal corredor de moda do Ceará entre as décadas de 1980 e 1990, a avenida Monsenhor Tabosa abrigou as principais grifes cearenses do setor. O burburinho em torno do espaço era grande, atraindo turistas e comerciantes de todos os cantos do Brasil.

Mas, passado seu auge em que contou com quase 400 lojas abertas, o corredor comercial viveu anos difíceis, com fechamento de negócios nas duas décadas seguintes até a chegada da pandemia.

Passado o pior momento, um processo de retomada do espaço tem ocorrido e uma transformação se inicia. Uma nova configuração se desenha e o foco agora é no segmento da beleza.

Esse movimento tem feito com que o número de placas de "vende-se" e "aluga-se" diminua ao decorrer da avenida e que nova vida seja dada ao espaço.

Salões de beleza vão ocupando espaços disponíveis na avenida Monsenhor Tabosa Crédito: Samuel Pimentel

Nos últimos dois anos, pelo menos dez novos salões de beleza abriram as portas na área, atraindo novamente o público às calçadas, outrora sempre lotadas pelo vai-e-vém de clientes das lojas de moda e confecções.

Em sua história, a Monsenhor Tabosa ficou fixada no imaginário dos cearenses como principal polo comercial do artesanato cearense - principalmente na confecção - e parada obrigatória de turistas.

Leia mais A tragédia que costurou o caminho da passarela de moda do Ceará

Moradora da região, a enfermeira Ivanise Freitas, 33 anos, destaca que sempre teve um carinho especial pela avenida. Ela conta que via com tristeza o fechamento de negócios nos últimos anos, principalmente na pandemia, mas que agora se anima com o novo movimento.

Frequentadora de um salão de beleza na avenida há nove anos, ela comenta que a Monsenhor Tabosa tem toda estrutura necessária para que os pontos comerciais atendam bem os clientes, o que é um diferencial.

Ela conta que durante a pandemia o salão mudou de endereço e saiu da Monsenhor Tabosa, o que ela considerou ruim. Com o retorno à avenida há dois anos, comemora.

"Eu moro a 10 minutos daqui, consigo estacionar bem. Para quem mora por aqui é muito bom ver a Monsenhor Tabosa movimentada novamente", complementa.

Novos empreendimentos de beleza e serviços se instalaram na Monsenhor Tabosa neste período pós-pandemia, como o negócio da empresária Geciane Cavalcante Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Os motivos para instalar na avenida um salão de beleza podem variar, mas o principal para a maioria dos novos lojistas é o seguinte: a queda dos preços do aluguel.

Desde a pandemia fechados, muitos espaços agora estão reabrindo após os locadores diminuírem a pedida. Existem negociações de preços que são fechadas com reduções de pelo menos 50% em relação ao cenário de antes da pandemia.

Márcia Oliveira, presidente da Associação dos Lojistas da Avenida Monsenhor Tabosa (Almont), destaca que além dos salões de beleza, clínicas de odontologia e estética, distribuidoras de produtos de beleza e lanchonetes têm sido inauguradas, num avanço do setor de serviços.

Leia mais Avenida Monsenhor Tabosa terá bazar com shows e descontos; veja lojas

Ela conta ainda que o zoneamento da região não permite a construção de prédios altos, mas que passou a atrair os acessos de residências na rua de trás, o que espera que contribua para a movimentação de clientes.

"A demanda por aluguel de pontos está grande, chega a faltar espaço. Os que permanecem fechados são espaços com problema na Justiça, leilão e heranças", explica.

O empresário Anderson Ferreira, 30, proprietário do Capelli Salon, conta que se instalou na avenida Monsenhor Tabosa após uma oportunidade de preço de aluguel Crédito: Samuel Pimentel

O empresário Anderson Ferreira, 30, proprietário do Capelli Salon, conta que se instalou na avenida após uma oportunidade de menor preço de aluguel. Há dois anos no espaço, conta que a realidade de custos na Monsenhor Tabosa é bem menor em relação ao padrão de preços dos bairros Aldeota e Meireles, por exemplo.

Ainda que não seja um aluguel barato, ele conta que vale a pena, mas acredita que o movimento de rua ainda fica aquém, mas que a tendência é que melhore com o passar do tempo e divulgação do espaço como o novo polo de beleza da Cidade.

“Consegui negociar diretamente com a dona o preço do aluguel. Temos concorrência próxima, mas acho que tem mercado para todos. Hoje, 90% da clientela que atendo é atraída por anúncios nas redes sociais, que é um investimento importante que fazemos", complementa.

Área de benefícios fiscais é ampliada da Praia de Iracema até a Monsenhor Tabosa

No dia em que O POVO visitou a avenida Monsenhor Tabosa para conversar com os empresários e frequentadores, no último sábado, 22 de junho, observou um forte congestionamento no fim da avenida Dom Manuel no sentido Feira da José Avelino.

O caminho rumo à avenida Monsenhor Tabosa estava livre. Essa movimentação representa uma mudança clara: o polo de moda cearense tem uma nova âncora.

O processo de declínio da Monsenhor Tabosa neste mercado passou por dois fatores principais. O primeiro foi o encarecimento dos espaços por conta da especulação imobiliária. E o segundo o fechamento das lojas naquela área em meio à crise econômica e, no fim, pela pandemia.

Ações do poder público naquela área em busca de revitalizar o espaço podem ser destacadas às realizadas no período da Copa do Mundo de futebol. Em 2013, foi realizada a obra que deu o atual redesenho à avenida.

Também foi criado o Corredor Turístico da Monsenhor Tabosa, entre as ruas Almirante Jaceguai e João Cordeiro, em 2017. Desde então, destaca-se a abertura de um grande supermercado.

Mais recentemente, a Prefeitura de Fortaleza promoveu a ampliação da área de benefícios fiscais que abrangem a revitalização da Praia de Iracema ao Polo da Monsenhor Tabosa.

Segundo o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Município, Rodrigo Nogueira, essa decisão deve acelerar a transformação do espaço e aumentar sua ocupação por novos lojistas.

"A Monsenhor Tabosa é uma zona de transição da Cidade, entre o Centro e a Aldeota. Essa mudança que a região está experimentando deve se consolidar em dois, três anos, parecido com o que observamos na Rua dos Tabajaras, que foi reformada na Praia de Iracema", destaca.

A presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa (Almont), Márcia Oliveira, afirma que irá convidar o titular da SDE para apresentar o plano de incentivos e como os empreendedores podem ter acesso.

Para ela, uma das grandes demandas dos empresários da região diz respeito aos valores cobrados de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), que nos últimos anos subiram devido à valorização do bairro Praia de Iracema, enquanto na região da Monsenhor Tabosa o movimento foi de desvalorização.

Porém, a fala demonstra que é necessário um fortalecimento da comunicação entre os atores. Pois os incentivos da Prefeitura também entram no bojo da redução de 95% no valor da alíquota do ITBI e IPTU dos imóveis.

BAZAR NA MONSENHOR TABOSA

A Almont confirmou a realização de mais um bazar anual das lojas da avenida Monsenhor Tabosa. O evento deve durar dois dias e será realizado no mês de julho. Os detalhes com descontos e lojas participantes devem ser divulgados nas redes sociais da Associação

Entre idas e vindas, a preferência pela avenida

O sonho de todo empreendedor é ter uma clientela fiel que o siga para qualquer que seja a localização do ponto. Geciane Bezerra, 34, proprietária do Studio Geciane Cavalcante, celebra o sucesso dos negócios na Monsenhor Tabosa e fazer parte da retomada do espaço. Ela diz que quando precisou fechar um ponto na Monsenhor Tabosa e mudar de local por três anos - ainda que poucos quarteirões depois, as clientes até seguiram, mas, há dois anos quando retornou à avenida, a celebração foi geral. "Eu tenho uma clientela formada, são pessoas que moram no entorno e mantemos essa relação", conta.

Ela destaca que pontos espaçosos na avenida, que há cinco anos custavam R$ 4 mil, R$ 5 mil, hoje podem ser encontrados por R$ 2 mil. E a estrutura é boa por conta do estacionamento Zona Azul e a segurança. "Nunca tivemos problemas com segurança. Existem dias que saio daqui 23 horas e é tranquilo", complementa.

Quais os incentivos fiscais

Em dezembro de 2022, a Prefeitura de Fortaleza sancionou lei que concede benefícios fiscais para a Praia de Iracema, que chegam até a Monsenhor Tabosa.

A área contemplada irá corresponder à poligonal formada pelas vias: rua João Cordeiro, rua Tenente Benévolo, rua Senador Almino, avenida Monsenhor Tabosa, rua Almirante Jaceguai, avenida Pessoa Anta, avenida Almirante Tamandaré até o Oceano Atlântico.

De acordo com a lei, os empreendimentos localizados nessa área passarão a contar com redução de 60% na alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a receita de prestação de serviços das atividades incentivadas.

Também está prevista redução de 95% no valor da alíquota do ITBI e IPTU dos imóveis utilizados em suas atividades fins, que estejam instalados ou que venham a se instalar dentro do perímetro delimitado nesta zona incentivada.

Fonte: Prefeitura de Fortaleza

