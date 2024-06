ZPE: principal meta é diversificar projetos de investimentos

Foto: FABIO LIMA xxxx

Avançar e diversificar os projetos de investimentos na área da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará. Essa é a principal meta da nova gestão da área.

O recém empossado presidente, Fábio Feijó, iniciou suas atividades na empresa, que faz parte do Complexo do Pecém (Cipp S/A), no dia 10 de junho, após ser eleito em reunião extraordinária do Conselho de Administração.

Nesse sentido, o gestor comenta que um dos seus desafios será continuar os consecutivos avanços que já foram realizados. Para assim, ampliar “ainda mais, o emprego e a renda via o desenvolvimento econômico do Estado”.

O tecnólogo, antes de assumir o cargo de Presidência, estava à frente da secretaria executiva de Comércio, Serviço e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O presidente do Complexo do Pecém do Ceará, Hugo Figueirêdo, comenta que os estudos e antigas experiências ajudarão Fábio a gerir a ZPE.

“Ele usará sua experiência e expertise para seguir com o bom trabalho que vem sendo feito na gestão desse instrumento que é tão importante para a economia do Estado”, destacou.

Trajetória profissional

Fábio Feijó é tecnólogo com certificação executiva em liderança pelo Massachusetts Institute of Technology – MIT Sloan School of Management, em Cambridge, nos Estados Unidos.

Sua trajetória profissional ocorreu principalmente em empresas privadas, como a empresa de mineração Vale S.A.

Além disso, foi executivo na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), cofundador do Programa Pontes de Oportunidades para Desenvolvimento (PODE) e ficou a frente de secretaria executiva de comércio, serviço e inovação da Secretaria de Desenvolvimento do Nordeste (SDE).

