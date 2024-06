Com alta de 5,26%, PIB do Ceará supera média nacional no primeiro trimestre

Foto: Samuel Pimentel RESULTADO do PIB é influenciado pelo desempenho da indústria

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará fechou o primeiro trimestre deste ano com crescimento de 5,26%, ante igual período de 2023, conforme dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

O percentual é mais do que o dobro da média registrada no Brasil para o período, de 2,5%, e acima dos PIBs da Bahia e Pernambuco que registraram avanço, respectivamente, de 2,9% e 1,8%.

O que está por trás do salto no PIB do Ceará?

O resultado da economia cearense é influenciado pelo desempenho da Indústria, que avançou 12,83% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Segundo o relatório do Ipece, todas as atividades do setor tiveram alta dentro de um contexto de recuperação após vários trimestres de recuo - o maior deles no segundo trimestre de 2023 ( -3%) - e uma base de comparação baixa nos períodos anteriores.

Neste sentido, o grande destaque, em razão do seu peso para composição do indicador, é o da Indústria da Transformação, que alcançou o segundo trimestre seguido de expansão no seu Valor Adicionado Bruto (VAB), após períodos seguidos de queda na produção. No primeiro trimestre do ano, a atividade cresceu, em termos reais, 10,84% na comparação com igual período do ano anterior.

“O desempenho continua a retratar a combinação de uma recuperação cíclica e os efeitos de uma base de comparação bastante deprimida. Mais especificamente, a expansão nas produções de vestuário e calçados foram os principais destaques”, informou o Ipece.

Com avanço de 18,76% no segmento de Eletricidade, gás e água e de 10,81% no da Construção, o relatório destaca que os resultados atuais do PIB da Indústria, considerando o final de 2023 e início de 2024, “se assemelham aos alcançados em 2013, último ano em que a atividade industrial cresceu fortemente no Ceará.”

Outros destaques

Já a taxa de crescimento do setor de serviços, de 3,87%, pode ser explicado, principalmente, pelo bom desempenho das atividades de serviços prestados às famílias (+6,46%); comércio e serviços de manutenção e reparação (+6,43%); serviços de alojamento e alimentação (+5,63%); serviços financeiros (+5,25%); transporte, armazenagem e correios (+3,34%); e por fim, administração pública (+0,85%).

Dos três setores analisados, o que teve o menor crescimento foi a agropecuária, que avançou 2,07% no Estado. Neste caso, o segmento de maior destaque é a produção de feijão, com estimativa de crescimento de 78% para 2024, comparado com 2023. “Fava e milho também registram crescimento. E a estimativa para a produção de banana em 2024, apresentou crescimento de 5,37%, comparado ao ano de 2023”, indica o relatório.

No comparativo com o quarto trimestre de 2023, o PIB do Ceará apresentou elevação de 2,70%, também superior ao PIB brasileiro no mesmo período, que atingiu 0,8%. Já o PIB cearense acumulado nos últimos quatro trimestre foi de 3,31% contra 2,5% do nacional.

Projeções para 2024

Para este ano, a projeção é que o indicador avance 3,16%. Se isso se confirmar, a economia cearense terá crescimento superior ao do Brasil (2,08%). A primeira perspectiva para o PIB cearense, ainda em dezembro de 2023, era de 1,91%, passando para 2,31% em março.



Sobre o resultado, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que crescer o dobro do País demonstra que o Estado está no caminho correto. Ele destaca ainda a indústria como vetor do desenvolvimento de, inclusive, impactar outras cadeias produtivas.



"Nós estamos muito animados com o resultado, mas também muitos seguros de que nós temos que trabalhar ainda mais, porque se tem algo que o povo cearense precisa muito é de mais emprego e de emprego de melhores salários", frisou.



O economista Ricardo Coimbra avalia que a recuperação setorial trimestre a trimestre resulta também em um melhor posicionamento do Ceará na economia nacional.

“A gente vem numa continuidade período a período em relação à média do crescimento nacional. E isso é interessante porque diminui a disparidade da economia cearense em relação à participação de outras economias do País. Ou seja, é um processo que vem se fortalecendo e mostrando a potencialidade da atração de novos investimentos e do fortalecimento de toda a cadeia produtiva do Ceará.”



(colaborou Révinna Nobre/Especial para O POVO)

Evolução do PIB do Ceará

Variação NO

1º trimestre/2024 EM RELAÇÃO AO

1º trimestre/2023

Ceará: 5,26%

Brasil: 2,5%

Variação NO

1º trimestre/2024 EM RELAÇÃO AO

4º trimestre/2023

Ceará: 2,70%

Brasil: 0,8%

Acumulado em quatro trimestres

Ceará: 3,31%

Brasil: 2,5%

Desempenho por setor

Agropecuária

Ceará: 2,07%

Brasil: -3,0%

Indústria

Ceará: 12,83%

Brasil: 2,8%

Serviços

Ceará: 3,87%

Brasil: 3%

Fonte: Ipece

Revisão

A primeira perspectiva para o PIB cearense de 2024, medido ainda em dezembro de 2023, era de 1,91%. Em março, subiu para 2,31% em março e chegou a 3,16% em junho