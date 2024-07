Complexo imobiliário no Aeroporto de Fortaleza recebe autorização da Aeronáutica

Foto: Luciana Pimenta PROJETO de complexo imobiliário da Fraport para o Aeroporto de Fortaleza

O complexo imobiliário da Fraport Brasil no Aeroporto de Fortaleza recebeu licença do Comando da Aeronáutica (Comaer).

Trata-se de uma autorização para Opea, ou seja, para Objeto Projetado no Espaço Aéreo, por conta de altura de obras, luzes.

O aval da Comaer é necessário para qualquer empreendimento que seja realizado no sítio aeroportuário. Neste caso, ele engloba complexo imobiliário com área para dois hotéis, um centro logístico, shopping e hipermercado.



O empreendimento deverá ser setorizado por tipos de negócios, "levando em conta estudos exclusivos de demanda mercadológica e a vocação de cada área", acrescentou a Fraport.

Vale lembrar que o projeto passa por outras fases de licenciamentos e regularizações de órgãos governamentais, como de construção.

Segundo O POVO apurou com a Fraport Brasil, as próximas fases serão em colaboração com empreendedores e parceiros comerciais para viabilizar o empreendimento "e contribuir com o desenvolvimento da cidade."

Para se ter ideia, a empresa desenvolve, desde 2021, o conceito de Aeroporto Cidade no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

O direcionamento da administradora aeroportuária é apresentar o terminal como uma extensão da Cidade, a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário.

"Hoje é possível integrar demandas locais e globais, estabelecendo uma sinergia entre aeroportos nacionais e internacionais. Os projetos colaboram para estabelecer a conectividade e a mobilidade das cidades com os aeroportos, que são vistos como uma extensão do município e oferecem infraestrutura, integração e fluidez dos transportes, além do fortalecimento das operações comerciais", complementa, em comunicado ao O POVO, a Fraport Brasil.

Thais Reder, diretora de Operações da Fraport Brasil, destaca, dentre todas as propostas para o espaço, o centro logístico.

"Eu acho que a que tem o maior peso e vai fazer diferença não somente para o aeroporto, mas para o Estado é o projeto logístico que a gente tem, que está com muitos galpões. Então a gente consegue trabalhar com essa área logística tanto com transporte aéreo quanto transporte terrestre", diz a gestora, que esteve na área de embarque do terminal de Fortaleza, durante a retomada do voo Fortaleza-Orlando (EUA) pela Gol Linhas Aéreas, com uma frequência por semana, às quintas-feiras.

Conforme a empresa, todo o projeto possui mais de 800 mil metros quadrados (m²) para investidores que visam centros logísticos, hotéis, hipermercados, shoppings, entre outros negócios.

Conheça as áreas disponíveis no Aeroporto de Fortaleza

Centro Logístico (BR 116) - 590.000 m² de terreno com possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto.

(BR 116) - 590.000 m² de terreno com possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto. Varejo (BR 116) - 90.000 m² de terreno com acesso à BR 116.

(BR 116) - 90.000 m² de terreno com acesso à BR 116. Hotel Aeroporto - 6.500 m² de terreno com acesso ao Terminal de Passageiros.

- 6.500 m² de terreno com acesso ao Terminal de Passageiros. Hotel Corporativo - 9.500 m² de terreno com acesso independe pela av. Senador Carlos Jereissati.

- 9.500 m² de terreno com acesso independe pela av. Senador Carlos Jereissati. Shopping / Varejo / Big Box - 125.000 m² de terreno com acesso independente.



Aeroporto de Fortaleza: saiba como será o Aeroporto Cidade

Centro comercial projetado pela Fraport no Aeroporto de Fortaleza Crédito: Divulgação

O acesso exclusivo pela BR 116 será para a área destinada ao Centro Logístico, bem como a sua conexão com o Aeroporto de Fortaleza.

A intenção é facilitar a logística de distribuição de mercadorias, por meio terrestre (bairros centrais, região metropolitana, interior do Estado etc.), e por meio aéreo (outros estados e países).

No portfólio do projeto, a Fraport frisa que é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de empresas de e-commerce, varejo, logística e indústrias leves, que buscam agilidade nas suas operações e infraestrutura completa, além da possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto.

Centro logístico planejado pela Fraport Crédito: Divulgação

Já o espaço do Hotel Aeroporto terá acesso direto ao Terminal de Passageiros e toda conveniência para o passageiro, com conceito mundial.

E o centro comercial e as áreas para varejo e atacado têm acesso independente do aeroporto, com espaços para estacionamentos, além da conexão com a estação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

O que é um Aeroporto Cidade

Trata-se de uma extensão da cidade dentro do sítio aeroportuário, que congrega vantagens que outros locais não oferecem.

O Aeroporto Cidade do Fortaleza Airport é setorizado por tipos de negócios a serem desenvolvidos, levando em conta estudos exclusivos de demanda mercadológica e a vocação de cada área.

Foto mostra como será a implantação de cada parte do complexo imobiliário Crédito: Divulgação

Quem é a Fraport

Em 2017, a Fraport AG conquistou a concessão dos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre por 30 e 25 anos, respectivamente.

A partir de então, a Fraport Brasil – Fortaleza e a Fraport Brasil – Porto Alegre foram estabelecidas no país tendo como objetivo a criação de dois aeroportos "modernos, eficientes e focados no cliente".

Conheça o Aeroporto de Fortaleza

Visão aérea de onde ficarão o hotel, a logística e o varejo Crédito: Divulgação

O aeroporto de Fortaleza está localizado a 9 km do centro da cidade, 11 km do Centro de Eventos do Ceará e a 12 km da rede hoteleira da cidade.

Em 2019, conforme a Fraport, foram mais de 7 milhões de passageiros, cerca de 60 mil voos e quase 50 milhões de quilos de cargas transportadas.

Com a expansão da pista, pode operar pousos e decolagens de aeronaves maiores e mais pesadas com mais segurança.

O Fortaleza Airport conta com rotas diretas para as cinco regiões do Brasil e voos diretos para a Europa.

Mais de 60% dos seus passageiros viajam a lazer, 21% se deslocam a negócios e têm idade média de 26 a 44 anos.

*A jornalista viajou para Orlando (EUA) a convite da Gol, Smiles, Smiles Viagens e Universal

Área do complexo não é a mesma daquela do Fortal, diz Fraport

De acordo com a Fraport, a área destinada ao empreendimento não é a mesma que foi oferecida para o Fortal e que foi alvo de polêmicas em abril deste ano. Na época, foi anunciado que um terreno de, aproximadamente, 20 hectares ao lado do Aeroporto de Fortaleza deveria sediar o evento festivo.



No entanto, após pressão de ambientalistas, o governador Elmano de Freitas (PT) comunicou, em maio, sobre o retorno do Fortal para o antigo espaço, no bairro Manoel Dias Branco, devido a riscos relacionados ao desmatamento do novo local.



A organização do Fortal informou, na ocasião, que "segue com o processo de estudos ambientais e busca pelas liberações legais das licenças técnicas e autorizações para a realização do evento na Nova Cidade Fortal, na área próxima ao Aeroporto, na edição de 2025".

O projeto do complexo imobiliário deverá passar, ainda, por diversas fases de licenciamentos e regularizações com os órgãos competentes, assim como o espaço destinado ao Fortal, segundo a Fraport.

"É fundamental esclarecer que o nosso contrato de concessão permite o desenvolvimento imobiliário no sítio aeroportuário e que os nossos parceiros nestes empreendimentos só são autorizados a iniciar a construção após a obtenção de 100% das devidas licenças junto às autoridades municipais, estaduais e federais", informou a entidade.