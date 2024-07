Pela primeira vez, HGF conquista liderança isolada como hospital mais lembrado no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Fachada do Hospital Geral de Fortaleza (HGF)





O Hospital Geral de Fortaleza (HGF) foi o primeiro a ser lembrado pelos cearenses na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que identificou as marcas mais reconhecidas pelos moradores da Capital. Na categoria de hospital, 18,7% do público mencionaram o HGF. Este foi o primeiro ano em que a unidade conquistou a liderança isolada na categoria.

Do último ano para cá, o Hospital Geral de Fortaleza avançou 11 pontos percentuais nas menções, passando de 7,7% para 18,7% das respostas. Esse índice era de 10% em 2022, 12,7% em 2021 e 8,3% em 2020. O maior registro foi, justamente, em 2024, enquanto o menor ocorreu em 2016, com 3,6%, refletindo variações significativas nas 16 edições da pesquisa.

Hospital Geral de Fortaleza soma quatro conquistas

O HGF já acumula quatro vitórias ao longo do Anuário Datafolha Top of Mind, realizado entre 2004 e 2024. A diretora-geral do hospital, Ivelise Brasil, vê esse cenário como reflexo de um resultado positivo construído ano após ano, destacando o foco da unidade na qualidade da assistência prestada à população cearense.

“O HGF é um centro de referência para o Norte e Nordeste em assistência de alta complexidade. Existe um trabalho contínuo sendo realizado junto à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) para execução de estratégias e ações de fortalecimento da nossa assistência”, explicou Ivelise em entrevista ao O POVO.

Foto: Samuel Setubal Do último ano para cá, o Hospital Geral de Fortaleza avançou 11 pontos percentuais nas menções.

Dentre as estratégias do hospital, a diretora-geral citou o aumento da oferta e a diversificação dos serviços especializados, além do incremento no quadro de funcionários. A unidade também tem voltado sua atenção para os investimentos em “tecnologia de ponta”, que deve proporcionar maior precisão no diagnóstico e no tratamento dos pacientes.

Anuário do Ceará 2024-2025

Inaugurado em 1969, o HGF passou a integrar o Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990. O hospital dispõe de área superior aos 92 mil metros quadrados, onde ficam mais de 500 leitos, desde enfermarias de internação, emergência e obstetrícia até unidades de terapia intensiva (UTI) para adultos e recém-nascidos, no setor neonatal.

Todos os meses, a unidade realiza cerca de 20 mil atendimentos ambulatoriais, 800 cirurgias eletivas e emergenciais e 220 mil exames laboratoriais. “O HGF conta com emergência de portas abertas 24 horas, e é referência nacional no atendimento a pacientes com acidente vascular cerebral (AVC)”, complementou Ivelise.

Foto: Otacilio Tavares/Unimed Fortaleza Hospital da Unimed ficou na liderança no recorte da pesquisa entre o público A e B.

Já o Hospital da Unimed ficou na liderança no recorte da pesquisa entre o público A e B, acumulando vitórias em todas as 16 edições do levantamento nesse segmento, com patamares estáveis. Entre os entrevistados dessa faixa, 17,6% responderam que a unidade particular é a primeira que vem à mente quando pensam em hospitais.

Hospital da Unimed vence entre o público A e B

O presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão, destacou que estar entre as companhias mais lembradas requer grandes esforços de comunicação, marketing e de outras áreas. “A marca tem estado cada vez mais próxima aos clientes, não apenas quando eles precisam de assistência médica, mas com ações de promoção da saúde e bem-estar.”

“Ao longo dos anos, a Unimed Fortaleza vem investindo em programas e ações que estimulem a prática de atividades físicas, a alimentação saudável, o uso de bicicletas, entre outros hábitos, sendo agente de mudança positiva e incentivando a comunidade a viver mais e melhor”, detalhou o gestor sobre iniciativas.

Foto: AURÉLIO ALVES O Hospital da Unimed ficou, também, em uma boa colocação após o HGF no levantamento com o público geral, com 8,5% das respostas.

Marcos comentou, ainda, que a empresa tem investido na ampliação e na melhoria constante de sua rede de atendimento própria. “O Hospital da Unimed conta com um ótimo trabalho das equipes médicas, assistenciais e administrativas para proporcionar serviços de saúde de alta qualidade na capital, e é referência em procedimentos de alta complexidade.”

O Hospital da Unimed ficou, também, em uma boa colocação após o HGF no levantamento com o público geral, com 8,5% das respostas. Em seguida, estavam a Hapvida com 8% e o Instituto José Frota (IJF) com 7,8%. Este último, inclusive, é o maior vencedor do segmento, acumulando 13 lideranças em 16 edições da pesquisa.



Metade da população lembra da Hapvida ao falar em plano de saúde em Fortaleza







Foto: Aurélio Alves Hapvida acumulou nove conquistas em 16 edições da pesquisa.

O grupo empresarial Hapvida foi o primeiro a ser lembrado por metade das pessoas consultadas no levantamento Anuário Datafolha Top of Mind, em Fortaleza. Quando questionados sobre qual plano de saúde vem primeiro à mente, 49% dos entrevistados mencionaram o nome da companhia espontaneamente.

A operadora acumulou nove conquistas em 16 edições da pesquisa, ficando empatada com a Unimed como a marca que detém mais vitórias na categoria. Ao longo dos anos, o maior percentual de respostas para a Hapvida foi registrado em 2016, com 51,1%, enquanto o menor foi em 2006, com 26,1%.

Hapvida é composta por 15,9 milhões de beneficiários

De acordo com a vice-presidente de odontologia e marketing da Hapvida NotreDame Intermédica, Jaqueline Sena, a marca tem investido nos pilares de qualidade, tecnologia, segurança e acolhimento de forma constante, os quais considera indispensáveis para a promoção da saúde de ponta a ponta.

“Trabalhamos intensamente na prevenção de doenças e na promoção da saúde, cuidando da saúde integral dos nossos pacientes e oferecendo uma estrutura assistencial com alto padrão de qualidade presente em todas as cinco regiões do País. Isso tem garantido tanto o crescimento da nossa marca quanto o fortalecimento da nossa reputação”, detalhou.

Foto: Falcão Junior/Hapvida O serviço verticalizado e integrado proposto pela operadora visa alcançar “preços justos".

A empresa está com uma campanha denominada ‘Saúde e sorrisos que conectam vidas’, cujo objetivo é destacar as pessoas que fazem parte do cotidiano da Hapvida. “Todos trazendo a essência, os diferenciais e as conexões genuínas que representam quem somos e representando o nosso ecossistema”, informou Jaqueline.

Hoje, a Hapvida é composta por 15,9 milhões de beneficiários, 67 mil colaboradores, 28 mil médicos, 22 mil dentistas e oito mil vendedores, em média. Já a rede assistencial própria da empresa detém 87 hospitais, 77 prontos atendimentos e 339 clínicas médicas, oferecendo, ainda, acesso a 293 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Hapvida e Unimed dividem pódio entre público A e B

O serviço verticalizado e integrado proposto pela operadora visa alcançar “preços justos” e “um serviço acessível para o bolso de milhões de brasileiros”. Segundo a vice-presidente de odontologia e marketing, “este é o tamanho da nossa responsabilidade, e o resultado positivo indica que estamos no caminho certo”.

Neste ano, além da Hapvida (49%), outras operadoras como Unimed (30,2%), SIM (1,2%), Cartão de Todos (1,1%) e Amil (1%) também foram citadas pelo público geral do Anuário Datafolha Top of Mind. No entanto, um em cada dez entrevistados (10,5%) não soube informar o nome de nenhum plano de saúde.

Foto: AURÉLIO ALVES Unimed Fortaleza anunciou reajuste para planos com menos de 30 vidas

Entre o público A e B, a Unimed e a Hapvida ocupam a primeira posição, com 46% e 38,1% das respostas dos entrevistados, respectivamente. A situação de empate técnico ocorreu devido à margem de erro do levantamento, a qual considera oito pontos percentuais para mais ou para menos nesse grupo específico.

A Unimed tem liderado em todas as 16 edições da pesquisa com esse público de 2004 a 2024, enquanto a Hapvida acumulou cinco vitórias. O menor percentual de menções registrado pela Unimed foi de 38% em 2013 e o maior foi de 61,8% em 2004. Já a Hapvida registrou seu menor percentual em 2004, com 21,6%, e seu maior em 2016, alcançando 45,3%.

Foto: Larissa Macedo/Unimed Ceará Entre o público A e B, a Unimed e a Hapvida ocupam a primeira posição.

Segundo o presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão, a marca investiu em grandes campanhas de branding e venda corporativa, consolidando programas fixos no calendário de ações, com promoção de saúde e bem-estar.

“Seguimos com olhar atento para estreitar ainda mais o relacionamento com os clientes e com o mercado. (...) E continuaremos trabalhando em projetos de visibilidade da marca para levar cada vez mais cuidado às pessoas”, explicou Aragão.



Omnimagem, Hapvida e SIM dividem pódio das clínicas



Foto: João Filho Tavares 5,9% dos entrevistados citaram a Omnimagem.

As clínicas de raio x e diagnóstico de imagem Omnimagem, Hapvida e SIM compartilham a liderança no Anuário Datafolha Top of Mind em 2024. As marcas foram as mais lembradas pelos entrevistados na categoria, com 5,9% das respostas para Omnimagem, 4,3% para Hapvida e 4% para SIM. O empate técnico entre elas se deve à margem de erro da pesquisa.

Omnimagem, Hapvida e SIM ocupam segunda colocação geral em todas as edições da categoria

A Omnimagem manteve o mesmo percentual de respostas do ano passado, com 5,9%, enquanto a Hapvida teve uma queda de 1,6 pontos percentuais (p.p.), passando de 5,9% em 2023 para 4,3% nesse ano, e a SIM permaneceu estável nos 4% entre esses dois anos. Essas companhias acumulam três vitórias consecutivas em cinco edições do levantamento.

Fundada em 1992, a Omnimagem atribuiu o resultado a uma série de ações envolvendo marketing, incluindo campanhas em mídias digitais, tráfego pago e rádios, segundo o diretor-presidente, Juliano Viana, que citou uma “busca constante pela excelência nos atendimentos e serviços disponibilizados.”

“Desenvolvemos ações de marketing digital e utilização de influenciadores nas principais mídias de massa, para que possamos alcançar todos os nossos públicos dos diferentes bairros e cidades em que atuamos. (...) Temos um plano de marketing que envolve estratégias e ações tanto de compartilhamento de conteúdo, como também de execução de projetos de mídia”, explicou.

Foto: João Filho Tavares 4,3% dos entrevistados citaram a Hapvida.

A Hapvida, cujo as operações começaram em 1979, acredita em uma visão holística dos pacientes, onde eles são o centro do ecossistema e a razão de ser da empresa, de acordo com a vice-presidente de odontologia e marketing da Hapvida NotreDame Intermédica, Jaqueline Sena. “A companhia pensa em cada etapa do atendimento médico”, afirmou.

Seis clínicas dividem pódio entre o público A e B

Já o gerente de marketing da SIM – a qual atua desde 2007 –, Victor Rozendo de Almeida, comentou que a marca tem investido em ações de expansão da rede por meio da mídia e vias orgânicas, como ações de conteúdo para o site, redes sociais e, principalmente, no engajamento da base. “Acreditamos que esse resultado é reflexo do nosso trabalho diário.”

Foto: FERNANDA BARROS 4% dos entrevistados citaram a Clínica SIM.

Clementino Fraga e Emilio Ribas são destaques em laboratórios



As marcas Clementino Fraga e Emilio Ribas foram destaques este ano como os laboratórios de análise clínica mais lembrados no Anuário Datafolha Top of Mind. Questionados sobre qual nome vem à mente primeiro na categoria, 6,9% dos entrevistados lembraram do Clementino Fraga e 6,5% do Emilio Ribas, resultando um empate técnico devido à margem de erro.

O Emilio Ribas é o maior vencedor da categoria, conquistando o primeiro lugar em todas as cinco edições do levantamento, ante duas do Clementino Fraga. Entretanto, cinco em cada dez pessoas entrevistadas pela pesquisa não souberam informar o nome de algum laboratório de análise clínica.

Emilio Ribas é o maior vencedor da categoria

Além disso, houve um recuo de 3,7 pontos percentuais nas menções ao Emilio Ribas entre 2023 e 2024, caindo de 10,2% para 6,5%, resultando no menor índice registrado pela marca. O maior percentual da empresa foi de 14,9% em 2021. Para o Clementino Fraga, o menor percentual foi de 6,4% em 2023, enquanto o maior foi de 8,5% em 2022.

A diretora-presidente do Emilio Ribas, Rachel Petrola, afirmou que a companhia desenvolve estratégias para garantir o sucesso, priorizando a experiência do paciente e garantindo que os serviços sejam adaptados às necessidades individuais de cada um. “Uma jornada marcada por inovação, cuidado e compromisso com a saúde de seus pacientes.”

Clementino Fraga e Emilio Ribas empatam entre público A e B

O Emilio Ribas tem implementado anualmente uma série de estratégias e ações para promover sua missão de “prestar serviços de medicina com confiabilidade e excelência, a fim de promover saúde e bem-estar com responsabilidade ambiental e social”, segundo Rachel. Além de campanhas, “sempre buscamos atualizar e expandir as instalações físicas”, citou.

Foto: Alex Mendes / Grupo Clementino Fraga O diretor-executivo do grupo Clementino Fraga, Luiz Carlos Tomé, atribuiu diversos fatores aos resultados positivos.

Já o diretor-executivo do grupo Clementino Fraga, Luiz Carlos Tomé, atribuiu diversos fatores aos resultados positivos: “Investimos continuamente em gestão de pessoas, inovação e qualidade, buscando sempre oferecer serviços que atendam às necessidades e expectativas do mercado.”

Além disso, há o desenvolvimento de novos serviços e produtos, bem como estratégias de unificação da comunicação e transformação digital do Clementino Fraga. “Valorizamos muito o relacionamento com nossos colaboradores, parceiros e comunidade, mantendo uma cultura organizacional pautada na transparência, ética e responsabilidade social”, disse Luiz.



Mais notícias de Economia