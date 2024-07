Elmano: Investimentos em H2V estão garantidos com subsídio aprovado; Fortescue sai na frente

Foto: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA GOVERNADOR do Ceará, Elmano de Freitas, anuncia série de ações estruturais para o Complexo do Pecém e região do entorno

O texto da regulamentação aprovado no Senado na semana passada e que segue para Câmara antes da sanção já deve ser o suficiente para garantir os investimentos na cadeia do hidrogênio verde. A avaliação é do governador Elmano de Freitas (PT), durante evento do Pacto pelo Pecém.

Elmano aponta que, apesar de terem sido negados alguns pleitos - como o incentivo extra à Zona de Processamento de Exportação (ZPEs), proposto pelo senador cearense Cid Gomes (PSB) - os destaques aprovados são positivos, principalmente pelo fato de estarem previstos os subsídios para a produção, demanda primordial para os empresários.

Dentro desse contexto, um sinal positivo se destacou: após liberação da Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará (Semace), a australiana Fortescue vai investir quase R$ 100 milhões em serviços de terraplanagem na área que reservou na Zona de Processamento de Exportações (ZPE), no Complexo do Pecém.

Vale destacar que a empresa possui pré-contrato assinado e já paga mensalmente valor de aluguel de área que pode futuramente ser uma planta industrial de H2V, num aporte de US$ 8 bilhões.

Conforme O POVO apurou, os passos tomados pela Fortescue são observados de perto por outras empresas interessadas no hub de hidrogênio verde. A multinacional australiana deve ser o termômetro para decisões de instalação de plantas industriais das demais.

O CEO ArcelorMittal unidade Pecém, Erick Torres, diz que hoje há 2,5 mil empregados diretos Crédito: DIVULGAÇÃO

"Chegamos à conclusão de que o resultado final da votação do projeto que tramita de H2V é positivo. Eu considero fundamental a garantia de subsídio, algo muito decisivo para o Brasil pela competição com outros países", pontua.

Ainda segundo Elmano, ainda que o volume de subsídios disponibilizados não seja do porte de concorrentes, como os Estados Unidos, o Brasil tem a seu favor a combinação da eficiência na produção energética solar e eólica.

Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante enfatiza que o momento de proporcionar um grande avanço econômico e social no Estado se aproxima a partir do desenvolvimento dessa nova cadeia industrial.

"Nunca tivemos um projeto e um processo em que o mundo está precisando dele. (Em 75 anos de história da Fiec), Sempre tivemos empresas com negócios que também haviam em outros cantos. Mas (com o H2V) vamos ter empresas instaladas aqui e em poucos cantos do planeta e isso nos obriga a pensar diferente."

CE-155 liga o Porto do Pecém à BR-222 Crédito: Ascom SOP e Carlos Gibaja/Casa Civil

As afirmações foram feitas durante evento de lançamento de ações estruturais do Pacto pelo Pecém. O projeto é articulado em diversas frentes no Executivo estadual e municipal de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, Complexo do Pecém, ZPE, Associação das Empresas do Complexo (Aecipp) e Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Na oportunidade, foram anunciadas melhorias viárias, como a conclusão da duplicação da CE-155 que contou com investimento de R$ 84 milhões, com verbas estaduais e federais, além da ordem de serviço para a construção de uma rotatória na entrada do porto, orçada em R$ 4 milhões e que deve ser entregue em até 120 dias.

Outra intervenção anunciada foi a de implantação de alças conectando as rodovias estaduais CE-085 e CE-155.

Segundo o presidente do Cipp, Hugo Figueiredo, o principal foco das ações e investimentos é "atender as empresas sem prejudicar as comunidades, tudo em conjunto com as prefeituras". Ainda de acordo com Hugo, além das ações já implementadas, outras medidas estruturais futuras devem ser anunciadas, como a instalação de terminal rodoviário para melhorar a logística de deslocamentos na região, além da iluminação da CE-155.

Ações do Pacto pelo Pecém

MEDIDAS ANUNCIADAS

Melhoria do sinal de telefonia e internet; e

Melhoria na infraestrutura viária, com construção de rotatória em frente ao Porto e a alça ligando CE-085 e CE-155.

Em andamento

Atualização da Agenda Estratégica do Pacto pelo Pecém;

Harmonização

entre os três

planos diretores

( Cipp - Caucaia - São Gonçalo do Amarante);

Padronização de procedimentos operacionais

para novos empreendimentos entre Cipp S/A e prefeituras de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

Em planejamento

Iluminação da CE-155;

Recuperação da estrada das Pedras;

Reforço do Corpo de Bombeiros com brigada instalada

no Complexo;

Dois terminais rodoviários para transporte de colaboradores

das empresas

do Complexo;

Ampliação da participação do IDT/Sine no recrutamento de estagiários e menores aprendizes;

Estudo para implantação do Hospital do Pecém (investimento privado).



Fonte: Governo do Ceará

Consórcio europeu deve operar amônia no Pecém

O Governo do Ceará escolheu o consórcio europeu Stolthaven para operar a amônia verde no píer 2 da Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp SA).O anúncio foi feito pelo Hugo Figueiredo, presidente do Complexo do Pecém.

Ele explica que agora serão iniciadas as discussões para assinar o contrato. Já a instalação deve ocorrer nos próximos meses e as obras devem começar no início de 2028.

"Vou dar um exemplo: vamos supor que a primeira empresa, a Fortescue, que diz que já vai tomar a decisão final no primeiro semestre do ano que vem, se ela toma a decisão final de investimento, concomitantemente, a operadora da infraestrutura de amônia vai também tomar essa decisão para elas construírem em paralelo às obras de forma que no início de 2028 o nosso Pecém esteja preparado para produzir e exportar amônia", afirmou.

Em relação às negociações da área de regás, Hugo detalhou que a Petrobras e mais três empresas demonstram interesse para operar o terminal no Pecém, que será escolhida por meio de um processo seletivo no segundo semestre deste ano.

"Inclusive com esses novos leilões aqui de potência previsto para o segundo semestre a nível federal, então existe uma demanda muito grande de gás natural no Ceará da mesma forma que existem empresas interessadas, então o magistério tem que fazer um processo seletivo para identificar o operador". (colaborou Révinna Nobre/Especial para O POVO)