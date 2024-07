Brisanet já cobre 80% das cidades do Ceará com 5G; meta é fechar 2024 com 95%

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará JOSÉ Roberto Nogueira reforça compromisso de levar 5G para cidades menores

A cobertura do sinal 5G da Brisanet já alcança 80% da área urbana do Ceará. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, José Roberto Nogueira, que enfatizou que o objetivo é fechar o ano com 95% de área cobertura com o sinal de internet de alta velocidade.

José Roberto enfatiza que esse movimento deve tornar o Ceará um exemplo internacional de conectividade 5G, já que não existem outras experiências no mundo de ampliar o raio de conectividade dessa forma, nem em regiões ricas como dos Estados Unidos ou Europa.

A prioridade da conexão é sempre dada aos grandes centros, afirma. Ainda segundo o CEO da Brisanet, as periferias de grandes cidades e as pequenas cidades também não são incluídas nesse avanço de infraestrutura.

"Hoje nós temos um país que está muito mais bem conectado que os Estados Unidos, onde 70% da conectividade ainda é feita por cabo metálico e 30% de fibra óptica. No Brasil, 100% das cidades estão conectadas em fibra óptica", destaca.

As afirmações do empresário foram feitas durante evento do Pacto pelo Pecém, que anunciou a ampliação do sinal de telefonia e internet 5G na região de atuação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), que abrange os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

A empresa não anunciou o tamanho do investimento, mas confirmou a instação de nove torres de sinal 5G na região. Dessas, três já estão ligadas, mais três estarão em prontas em 45 dias e o restante em até 70 dias. Quando a estrutura estiver pronta, a Brisanet vai iniciar a operação comercial de venda de planos.

A promessa é que, além das empresas que atuam no Complexo do Pecém, as comunidades locais sejam beneficiadas, inclusive as comunidades rurais.

E esse é um ponto importante. Nesse contexto de foco no Interior, o CEO da Brisanet destaca o trabalho desenvolvido pela empresa, originária de Pereiro (distante aproximadamente 370 km de Fortaleza), município com 6 mil habitantes, mas que com histórico de 25 anos no mercado de telecom se consolida como a maior empresa genuinamente nacional do setor.

Segundo destaque do CEO da Brisanet, há interesse comercial da companhia em atender esse público distante dos grandes centros e mais uma vez o Ceará deve ser o local a ser implementado o plano piloto.

"Temos um desafio gigante em que acredito que o governador (Elmano de Freitas, do Ceará) vai contribuir para superar o desafio da conectividade no mundo rural, que precisa ser conectado", destaca.

Nogueira ainda diz que caso os vazios de sinais persistam nas comunidades rurais, a busca pela conectividade deve fazer com que metade da população rural nos próximos anos abandone suas cidades para os grandes centros urbanos, o que concomitantemente pode gerar efeitos negativos.

Recursos garantidos desde maio para comunidades periféricas de Fortaleza

Os recursos para que a empresa promova esse avanço parece estar garantido a partir de linha de crédito de R$ 146 milhões disponibilizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), em maio passado.

Na oportunidade, o foco inicial era que a cidade de Fortaleza pudesse ser a primeira capital do Brasil a ter cobertura 5G em todos os lares, inclusive nas periferias. A iniciativa faz parte de um projeto maior, do Ministério das Comunicações, chamado Periferias Conectadas.

A ação prevê que Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape recebam a 95 estações rádio base (EBRs) da Brisanet, além da Capital receber a universalização da banda larga fixa sem fio (FWA) baseada em redes 5G.

