Elmano confirma terrenos para dois novos IFCE em Fortaleza

Foto: João Filho Tavares Governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou ontem lei oficializando a doação de dois terrenos do Estado em Fortaleza para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que serão utilizados para duas novas sedes da instituição na Capital. O primeiro terreno tem 11.825 m² e fica na avenida Washington Soares, ao lado de onde hoje fica o Regimento de Polícia Montada (Cavalaria). Já o segundo terreno corresponde a área de 3,4 hectares localizada na Bezerra de Menezes, no local onde funcionava a antiga Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS). As doações já haviam sido aprovadas pela Alece e foram anunciadas durante a última visita do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a Fortaleza.

Crédito

A Alece aprovou ontem dois novos empréstimos pelo governo Elmano. O primeiro, em US$ 80 milhões (aproximadamente R$ 433,2 milhões, em conversão direta), será usado para modernizar sistema fiscal do Estado.

E mais crédito

Já o segundo, em R$ 164,6 milhões, visa a possibilitar tanto o pagamento de depósitos judiciais devidos pelo Estado quanto a realização de novo concurso público para o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo.

Haja pressa

O curioso, no entanto, é que ambas as ações chegaram à Casa ainda na terça-feira, 9, sendo aprovadas em menos de 24 horas. Difícil justificar tamanha pressa, sobretudo pelo tamanho das cifras envolvidas.

"Lagoa"

Deputada Larissa Gaspar (PT) expõe situação complicadíssima no cruzamento central do bairro Tancredo Neves, em Fortaleza. Área está totalmente alagada, com dificuldade para fluxo de moradores e funcionamento do comércio.

Bazar

A Avenida Monsenhor Tabosa recebe nesta sexta-feira e sábado a 9ª Edição do Mega Bazar do polo lojista da região. Com descontos até 70%, evento ocorre das 9h às 20h e terá shows e feiras de gastronomia e vinil.

Mas já?

Ex-vice-prefeito de Fortaleza, Marlon Cambraia pediu demissão do cargo de assessor da Vice-Governadoria do Estado seis meses após a indicação. Ele alega questões pessoais e que irá se mudar com a família para Brasília.

Foto: FCO FONTENELE Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará

Eudoro destitui diretórios

O TRE-CE decidiu manter decisão do presidente estadual do PSB-CE, Eudoro Santana, que destituiu diretórios do partido em São Gonçalo do Amarante e São Benedito. Comandos locais da sigla sinalizavam alianças com opositores do PT.

Situações

Em São Gonçalo do Amarante, o partido era cotado para fechar aliança com o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT). Grupo de Eudoro, no entanto, deve apoiar reeleição do prefeito Professor Marcelão (PT).

Reviravolta

O caso contou com diversos adiamentos e reviravoltas na Justiça Eleitoral, com direito a suspensão de liminar durante o plantão judicial. O imbróglio começou em 28 de março e teve decisão apenas nesta segunda-feira.

Construção social

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon) realizará programação especial em referência ao Dia Nacional da Construção Social, 17 de agosto. Neste dia, a entidade promoverá evento gratuito no Sesi da Parangaba, das 8h às 13h, com uma variedade de atrações musicais, serviços de saúde e gastronomia.