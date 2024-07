Gasolina comum em Fortaleza bate R$ 6,99 neste fim de semana

Foto: Ana Luiza Serrão Um dos motivos que pode ter influenciado o cenário é o fato de a Petrobras ter anunciado um aumento de 7,12% no preço do litro da gasolina a partir da última terça-feira, 9.

O litro da gasolina comum chegou a R$ 6,99 em Fortaleza no pagamento via crédito neste fim de semana que passou. No Pix, débito ou à vista, o valor era um pouco mais barato, saindo a R$ 6,59 em cinco postos de combustíveis visitados pelo O POVO em grandes vias da cidade: Mister Hull, Barão de Studart, Washington Soares, Oliveira Paiva e BR-116.

Um dos motivos a influenciar o cenário é o fato de a Petrobras ter anunciado aumento de 7,12% no preço do litro da gasolina a partir da última terça-feira, 9. Com o reajuste, o preço de venda da para as distribuidoras passou a ser de R$ 3,01 por litro. Esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano.

Em todos os postos apurados nas avenidas listadas acima – cujas bandeiras variavam entre a Shell, Petrobras BR e Ipiranga –, o valor do litro da gasolina comum para pagamentos no Pix, débito ou à vista foi de R$ 6,59. A divergência de preços entre eles foi notada, somente, para pagamentos na modalidade crédito.

Para o pagamento via crédito em um posto na BR-116, a cobrança chegava a R$ 6,99, enquanto nas avenidas Washington Soares e Oliveira Paiva este valor era de R$ 6,79, e nas avenidas Mister Hull e Barão de Studart, de R$ 6,69. A variação percentual dos valores pesquisados nos postos neste sábado foi de 6,06%.

Segundo a Petrobras, o impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final após o reajuste fica em torno de R$ 0,15 por litro. No entanto, o valor final cobrado pelos postos de combustíveis pode variar conforme cada varejista, pois inclui as margens de lucro do comerciante e da distribuidora, além de custos relacionados ao transporte.

A diferença de preços é ainda mais significativa quando comparada ao valor médio do litro da gasolina comum na última semana, entre os dias 30 de junho e 6 de julho. De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio era de R$ 5,67 em Fortaleza.

Embora a ANP não tenha realizado coleta de informações nos postos de combustíveis nas últimas duas semanas, pois tem realizado paralisações para pressionar o governo em negociações salariais, a pesquisa realizada pelo O POVO no fim de semana revelou uma média de R$ 6,76 por litro. Isso representa um aumento de 19,22% em relação ao último levantamento, que registrava o preço médio de R$ 5,67 na capital.

Já o preço do litro da gasolina aditivada variou de R$ 6,69 – no Pix, débito ou à vista – a R$ 7,19 – no crédito – nos cinco postos de combustíveis apurados pelo O POVO, em levantamento realizado neste sábado, em Fortaleza. Além disso, o etanol foi de R$ 5,29 a R$ 5,70, respectivamente, nas mesmas modalidades de pagamento.

O preço do litro do diesel S10 variou de R$ 5,89 a R$ 6,49, ao passo que o diesel S10 aditivado ficou entre R$ 5,95 e R$ 6,45. O valor médio do diesel na Capital era de R$ 5,83 entre os dias 30 de junho a 6 de julho via apuração da ANP. No entanto, o montante específico para o diesel S10 aditivado não havia sido divulgado pela agência.

Também na última semana, conforme os dados divulgados pela ANP, o custo médio do litro da gasolina aditivada em Fortaleza foi de R$ 5,86. Os preços de revenda variaram entre R$ 5,59 (mínimo) e R$ 6,39 (máximo). Quanto ao etanol, o preço médio foi de R$ 4,63, com variação de R$ 4,35 a R$ 5,19 em diferentes estabelecimentos.

*Com informações de Agência Brasil



