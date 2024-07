A uma semana da nova fase do 5G, Brisanet avança no mercado de capitais

Foto: FCO FONTENELE Dados operacionais divulgados pela empresa nesta semana demonstram uma expansão mensal de 25,6% na rede móvel. (Fco Fontenele/O POVO)

As perspectivas do mercado financeiro sobre o desempenho das ações da Brisanet não são consenso apesar do momento otimista visto pela companhia no segmento 5G, em meio ao lançamento da rede móvel na próxima semana, no dia 25 de julho, em Fortaleza. Algumas análises se mostram mais confiantes, enquanto outras seguem cautelosas.

As ações ordinárias da empresa listada bolsa de valores brasileira, B3, fecharam o mercado em queda de 0,23% no último pregão, a R$ 4,35. Desde a abertura de capital – em 28 de julho de 2021 – até o momento, os papéis desvalorizaram mais de 65%, aproximadamente. Mas já acumulam um crescimento de 45% no último ano, seguindo patamares estáveis.

O lançamento é, na prática, uma solenidade, já que a cobertura do sinal 5G da Brisanet já é de 80% na área urbana cearense, de acordo com o diretor-presidente José Roberto Nogueira. A perspectiva é que a área seja ampliada a 95% no fechamento do ano. Para isso, a empresa tem investido na infraestrutura de expansão da rede móvel.

O CEO explica que, desde 2023, o momento foi de construção de infraestrutura sem geração de receita propriamente dita, o que deve mudar a partir de agora. Além disso, a empresa não deve buscar novos recursos para expansão, até porque finalizou uma emissão de debêntures no mercado nesta semana, com a captação de R$ 600 milhões.

"O lançamento do 5G da Brisanet é um marco na transformação do setor de telecomunicações. (...) O que nós vamos fazer nos próximos anos é criar uma rede que supere qualquer região de qualquer país, tanto em capilaridade quanto em performance. (...) Aqui no Nordeste teremos o ambiente mais estruturado do país, e talvez do mundo, para suportar esses negócios”, pontua.

Dados operacionais divulgados pela empresa nesta semana demonstram uma expansão mensal de 25,6% na rede móvel – 4G e 5G –, alcançando 128,4 mil acessos em junho, ante 102,2 mil em maio. Os municípios atendidos saltaram de 102 para 115, um aumento de 12,7%. Já a população coberta cresceu 7,1%, com 6,5 milhões de pessoas atualmente.

O analista de investimentos da Eleven Financial, Malek Zein, considera os dados em linha com o esperado no segmento móvel. “Nos próximos meses, a companhia deve seguir aumentando os canais de venda (online, lojas de venda de chip…), e acredito que o número de adições líquidas mensais do segmento móvel pode até dobrar”, estima.

O cenário é ainda mais promissor para a Brisanet em meio aos investimentos no 5G, já que a companhia demonstrou dominar um mercado muito mais difícil – a fibra óptica – e entra em um novo segmento em que pode oferecer um serviço bom a um preço competitivo, na visão de Malek Zein, que cobre as ações no mercado.

“Ela tem tudo para conseguir um market share (participação de mercado) bom, e é o que tem se mostrado nas primeiras cidades onde ela já atua. Ela já tem market share relevante. Apesar de ser uma coisa incipiente, eu acredito que vai ter uma aceleração significativa nessas adesões líquidas”, explica o especialista em entrevista ao O POVO.

Malek destaca que a ideia é seguir acompanhando os dados e o eventual cenário da instituição todos os meses para verificar o desempenho de fato. Todavia, mantém o otimismo. “A empresa pode mostrar um nível de crescimento que o mercado não está colocando na conta, e, por isso, eu sou otimista sim com as ações da Brisanet.”

Para o analista Thiago Kapulskis, do Itaú BBA, a expansão da rede móvel da companhia destaca a consistência do momento operacional da Brisanet. “No futuro, mantemos nossa visão construtiva sobre a capacidade da empresa de continuar aumentando sua participação de mercado”, explica em relatório divulgado ao mercado nesta semana.

Além disso, o crescimento da Brisanet pode ocorrer mais rápido do que seus concorrentes devido a “volumosos investimentos” no 5G, de acordo com os analistas Carlos Sequeira, Osni Carfi e Guilherme Guttilla, do BTG Pactual. As informações foram divulgadas em relatório em maio deste ano, após os resultados do primeiro trimestre da companhia.

“Investidores otimistas sobre as perspectivas do 5G podem achar a Brisanet atraente devido à sua abordagem agressiva de implantação de rede e estratégia comercial. No entanto, somos mais conservadores nesse aspecto e preferimos outras opções para obter exposição ao setor”, detalharam os analistas do BTG Pactual na ocasião.

Os analistas Bernardo Guttmann e Marco Nardini, da XP, também se mantêm cautelosos se comparado ao otimismo da própria companhia em relação ao lançamento do 5G, “especialmente quando se fala sobre seus objetivos ambiciosos de market share”. A análise não descarta, no entanto, um “vento de cauda positivo” no segmento de rede móvel.



