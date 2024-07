Eduvem entra em programa de governança da Casa Azul

Foto: Divulgação/Casa Azul/Rafael Silveira VLADIMIR Nunan, CEO da Eduvem.

A startup Eduvem, que tem base no Ceará e tem a plataforma líder internacionalmente na construção de Universidades Corporativas e inovação em aprendizagem digital, entrou para o programa HyperJump da aceleradora Casa Azul Ventures, que visa oferecer suporte para aprimorar a governança e gestão, além de melhorar a visibilidade junto a investidores e mercado.

O HyperJump da Casa Azul Ventures é um programa de aceleração voltado para startups que já apresentam bons números e estão em uma fase de tração sólida.

A assinatura deste contrato fortalece a parceria entre a Eduvem e a Casa Azul, que vem desde o programa de aceleração Delta-V, em 2023, executado pela aceleradora.

Criada há três anos, a startup conta com uma equipe de 20 pessoas que estão além do Brasil, como Portugal.

A nova etapa da Eduvem é um exemplo claro do papel trabalhado pela Casa Azul, pontua Rafael Silveira Chief Operating Officer da Casa Azul.

“Através de nosso apoio no desenvolvimento da governança e estratégia e acompanhamento contínuo, conseguimos criar um ambiente propício para que startups como a Eduvem não apenas alcancem, mas superem suas metas de crescimento”.

Para 2024, o faturamento previsto da Eduvem é de R$ 4 milhões. A startup tem mantido um crescimento contínuo de três vezes a cada ano.

“Ter uma Venture Capital junto faz muita diferença. Apesar das muitas conexões, interfaces e trocas, na hora da decisão estamos sozinhos. Essa responsabilidade é muito pesada. Poder contar e corroborar essas decisões com a Casa Azul é primordial para o desenvolvimento da Eduvem e até mesmo para minha saúde física e mental”, explica Vladimir Nunan, CEO da Eduvem.

Eduvem e Casa Azul

A trajetória da Eduvem com a Casa Azul começou com a vitória no programa Capital Empreendedor em 2021, que marcou o início de uma parceria promissora. Em 2023, durante o programa Delta V, a startup se destacou pelo crescimento notável em faturamento e resultados gerais e também pelo primeiro lugar no módulo “Tração”.

A relação entre Eduvem e Casa Azul exemplifica a importância de parcerias sólidas no ecossistema empreendedor, mostrando como a colaboração entre startups e Venture Capitals pode levar a novos níveis de sucesso e inovação.

Sobre a Casa Azul Ventures

A Casa Azul Ventures é uma aceleradora e Venture Capital do Nordeste e do Norte com sete anos e que apoia startups em suas fases de ideação e tração. Como VC, a Casa Azul oferece suporte estratégico, governança e gestão para melhorar a visibilidade e atratividade das startups no mercado e junto a investidores.



O Ceará como diferencial de crescimento para as Startups | AGIR 5.6.24

Delta V

Em 2023, durante o programa Delta V, a startup se destacou pelo crescimento notável em faturamento e resultados gerais e também pelo primeiro lugar no módulo "Tração"