Foto: FÁBIO LIMA Ceará ocupa 14ª posição em novo índice de ciência e tecnologia.

O Ceará está ocupando a 14ª posição na primeira edição do Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID), do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

Lançado nesta segunda-feira, 5, o indicador constitui um mapa completo e atual da inovação no País, revelando o desempenho dos ecossistemas locais de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) sob diferentes perspectivas.

O levantamento aponta que, juntamente com os estados de São Paulo e Paraná e o Distrito Federal, o Ceará obteve as melhores pontuações em indicadores de inovação específicos, com três dos 74 indicadores.

O IBID é medido em uma escala que varia de zero a um, tendo em consideração diferentes aspectos para identificar líderes nacionais e regionais em inovação.

O fator é composto por 74 indicadores, divididos em sete pilares: instituições, capital humano, infraestrutura, economia, negócios, conhecimento e tecnologia e economia criativa.

Esses pilares dividem-se em 21 dimensões, como crédito, investimentos, educação, ambiente regulatório, sustentabilidade, criação de conhecimento, ativos intangíveis, entre outros.

A pesquisa aponta que o Ceará é destaque pela transparência na gestão pública, qualidade do ensino fundamental e grau de diversificação das exportações de alta intensidade tecnológica, dentre outros.

Em relação à sustentabilidade, o Estado ocupa a 24º posição e 12º em investimento. Em âmbito regional, o lugar ocupado é o 14º, por conhecimento e tecnologia.

IBID: destaques

De acordo com os dados da primeira edição do IBID, o líder em inovação é São Paulo, com 0,891, seguido por Santa Catarina (0,415), Paraná (0,406), Rio de Janeiro (0,402) e Rio Grande do Sul (0,401).

Ocupando a 14ª posição, o índice do Ceará é 0,188. A média nacional é de 0,291.

Já considerando as regiões do País, os líderes são: São Paulo (Sudeste), Santa Catarina (Sul), Distrito Federal (Centro-Oeste), Rio Grande do Norte (Nordeste) e Tocantins (Norte).

Outro apontamento é que as economias do Nordeste apresentam desempenho em inovação acima do esperado em relação ao seu nível de renda.

IBID: veja mais informações sobre o índice

Além de fornecer métricas detalhadas sobre o desempenho da inovação nas regiões, nos estados e no Distrito Federal, o índice identifica líderes nacionais e regionais na área, classificando com base em critérios que incluem os resultados do processo inovativo e os fatores que influenciam.

O IBID foi desenvolvido com base na metodologia do Índice Global de Inovação (IGI), indicador global de referência no tema, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Também permite identificar, por meio dos pilares de inovação e dimensões associadas, quais são as potencialidades e desafios de cada estado e região do Brasil.

O índice fornece ao Brasil uma referência de medida da inovação com alcance regional, pontua Júlio César Moreira, presidente do Inpi.

"Trata-se de um instrumento fundamental para formulação e monitoramento de políticas públicas".

