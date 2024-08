Alckmin vem ao Ceará anunciar polo automobilístico e projeto eólico

Foto: FCO FONTENELE GERALDO Alckmin tem defendido o fortalecimento da indústria para o desenvolvimento do País

O Ceará deve receber o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para uma série de agendas. Uma delas, junto com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), será o anúncio de investimento no setor automobilístico, em Horizonte. Essa nova planta industrial deverá ocupar o espaço deixado pela Troller.

Alckmin também irá participar de evento que marca o lançamento de uma série de investimentos da Vestas no Estado, que soma R$ 130 milhões.

A indústria de aerogeradores deve ampliar sua linha de produção - atualmente baseada em Aquiraz, visando atender a demanda das empresas de energias renováveis.

O movimento foi adiantado durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará na semana passada, para sanção do marco legal do hidrogênio de baixo carbono, quando o ministro Alexandre Silveira (de Minas e Energia) falou sobre o investimento durante a cerimônia de sanção do marco legal do hidrogênio de baixo carbono.

"A empresa Vestas estará anunciando aqui R$ 130 milhões em investimentos na fabricação de aerogeradores aqui no estado do Ceará. É geração de emprego e renda, é inclusão social, é desenvolvimento para o nosso País", disse o ministro na oportunidade.

Além da presença de Alckmin e da cúpula da empresa, liderada pelo CEO da Vestas para América Latina, Eduardo Ricotta, outras presenças estão confirmadas, como do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e da embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Bisgaard Pedersen.

Eduardo Ricotta deve anunciar no evento uma série de ações para fortalecer o setor eólico no Brasil e toda cadeia produtiva local. As medidas incluem transferência tecnológica, e a geração de condições competitivas para favorecer a criação de novos projetos e a manutenção da cadeia robusta de suprimentos local composta por cerca de 100 empresas.

ESPAÇO onde funcionou a Troller, em Horizonte, foi desapropriado para virar polo fabril Crédito: Aurelio Alves/O POVO

Nova indústria automobilística em Horizonte

O governador Elmano também aproveitou a visita do presidente Lula na semana passada para dar "spoiler" sobre o anúncio de investimento que será feito no Ceará. Conforme o chefe do Executivo estadual, uma empresa do ramo de peças que atende o setor automobilístico deve ser anunciada.

Ao lado de Lula, Elmano disse que um "grande investimento" será anunciado no novo polo automobilístico de Horizonte para produção de peças dessa indústria.

O movimento está diretamente relacionado a decreto de junho deste ano publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) que instaurou um polo desse segmento no município, que perdeu a fábrica da Troller, após a decisão da Ford de saída de grande parte de sua operação no Brasil.

Na ocasião, ele citou que, em conversa com o presidente, foi dito que era necessário produzir peças desta indústria nacionalmente, a fim de gerar empregos e renda, ajudando diretamente o Ceará. "É assim que o projeto está se estabelecendo", adiantou o governador no palco.

Essa será a segunda visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao Ceará em menos de um ano Crédito: Aurélio Alves

Nessa terça-feira, 6, em Brasília, Alckmin destacou que a indústria é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de um país e que o Governo Federal aposta na retomada de políticas de incentivo para alavancar o setor.

"Não tem desenvolvimento social, econômico, ganho de renda, sair de renda média e ir para renda mais alta, salários de melhor valor, se não tiver indústria. A indústria agrega valor e está na ponta da vanguarda tecnológica”, disse.

Ele lembrou ainda da Nova Indústria Brasil (NIB), política que estimula o desenvolvimento nacional até 2033 com sustentabilidade e inovação, e o Mover, que aumenta exigências de sustentabilidade na cadeia automotiva, como exemplo das iniciativas federais inovadoras.

Ceará entra na corrida da neoindustrialização

Eduardo Neves, economista e CEO da Unipar BR Consultoria, destaca que os anúncios de investimentos no Ceará na mesma data e a definição que serão ligados ao desenvolvimento sustentável.

Ainda segundo Eduardo, os aportes demonstram o rumo que a economia cearense tomou, assim como a confiança que os players já instalados demonstram a partir do anúncio de novos aportes.

Na sua avaliação, isso gera um marco positivo que abre possibilidade para mais investimentos nas diversas cadeias correlatas às energias renováveis. Eduardo lembra ainda que a luta em busca de uma empresa do setor automobilística é de anos e que agora se concretiza sob termos modernos e sustentáveis.

"Será, de fato, um pontapé importante para a neoindustrialização, com uma indústria limpa e moderna, além de um salto para a economia do Ceará, continuando o trabalho iniciado com a atração da siderúrgica, uma das mais modernas no mundo e, posteriormente, com a formação do hub de hidrogênio verde", pontua.

