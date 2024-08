Turismo rodoviário do Ceará cresce mais de 8% em um ano e motiva novos negócios

Foto: AURÉLIO ALVES DENTRE os principais mercados emissores estão Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco

O Ceará fechou o primeiro semestre do ano com crescimento de 8,79% no turismo rodoviário. Dados da Socicam, empresa responsável pela administração dos principais terminais das capitais brasileiras, apontam que 299.900 embarques foram feitos de janeiro a junho, ante 275.668 do ano anterior. Esse movimento em alta tem gerado novas oportunidades de negócio, como a parceria anunciada entre o Grupo Guanabara e a plataforma digital wemobi com a oferta de novos destinos aos cearenses e turistas.

Entre os principais mercados emissores, destaca Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em seguida, aparece o Piauí, com Teresina na segunda colocação e Parnaíba na quarta. Na terceira posição aparece Recife e, por fim, João Pessoa, na Paraíba.

Além disso, janeiro foi o mês que o estado mais recebeu turistas por esse modal, totalizando 60.126 viajantes. Abril, por sua vez, movimentou 42.138 passageiros, registrando crescimento de 35,99%, o maior do semestre.

Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará, destaca que o transporte rodoviário tem crescido em popularidade e qualidade, se firmando como uma ótima opção para viagem pelo País.

"O Ceará acompanha o cenário de números positivos do país neste modal. É muito importante diversificar as possibilidades de transporte de passageiros para desenvolvermos o turismo em várias dimensões."

As férias de julho, mês de alta estação, também foram positivas para o turismo rodoviário. Dados da Socicam apontam um crescimento de 20,58% na comparação com igual período do ano anterior.

Enquanto em 2023 foram 45.440 embarques, em 2024 os principais terminais rodoviários movimentaram 54.792 passageiros.

Dentro desse contexto, a plataforma de viagens rodoviárias wemobi anunciou a ampliação do seu raio de atuação para o Norte e Nordeste, chegando ao Ceará com parceria firmada junto ao Grupo Guanabara.

O acordo permite a oferta de 34 mil rotas conectando 23 estados.

A entrada do Grupo Guanabara no projeto permitiu com que a plataforma adicionasse mais de 20 mil trechos inéditos aos usuários da wemobi. A ação mais do que dobra a oferta.

O Grupo Guanabara é composto de seis empresas. A operação da plataforma é 100% digital com a oferta de conexão para 854 destinos de todas as regiões.

O diferencial da wemobi é oferecer facilidades de escolha de pontos de embarque e desembarque dentro ou fora das rodoviárias, seguindo também as regulamentações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O POVO apurou que, desde o início da operação da wemobi em parceria com a Guanabara, as rotas mais procuradas pelos cearenses são com destino a Belém-PA, Recife-PE, Teresina-PI, Natal-RN e João Pessoa-PB.

Além disso, conforme a plataforma, as rotas de Fortaleza já representam 24% da receita dos trechos vendidos em parceria com a Guanabara em julho.

O CEO da wemobi, Rodrigo Trevizan, diz que a plataforma seguirá formando parcerias nesse modelo com outras empresas interessadas, a fim de permitir que os usuários consigam ter o maior número possível de combinação de rotas em um único lugar.

Rodrigo enfatiza ainda que o grande objetivo da marca é simplificar o acesso às viagens rodoviárias.

"Nosso intuito é reunir parceiros que tenham os mesmos princípios que os nossos, com operações legalizadas, seguras e confortáveis. Trata-se de uma iniciativa que contribui para todo o ecossistema do transporte rodoviário de passageiros, afinal, estamos adicionando aos nossos parceiros uma base de mais de 1 milhão de usuários, já acostumados a um ambiente simplificado de reserva de poltronas, embarque apenas com um QR Code e outras facilidades", afirma.

Rotas mais procuradas pelos usuários da wemobi no Ceará

Belem-Fortaleza Fortaleza-Recife Fortaleza-Teresina Fortaleza-Natal Fortaleza-João Pessoa

Fonte: Wemobi

