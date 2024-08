Elmano diz que hidrogênio verde é a maior oportunidade do CE

Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados Elmano de Freitas e Arnaldo Jardim em seminário que destacou potencial do hidrogênio verde na matriz energética brasileira

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, foi convidado pela Câmara dos Deputados para participar do Seminário sobre a inserção do Hidrogênio Verde na Matriz Energética Brasileira.

Durante o evento, ele afirmou que a produção e a exploração da matéria em solo cearense é a maior oportunidade histórica de crescimento na economia do Ceará.

"Estamos falando de um mercado novo e que vai fazer a economia girar. O Ceará está diante de uma oportunidade histórica, muito provavelmente a maior de toda a nossa história."

Elmano ainda informou que os investimentos no Estado para produção e exploração de hidrogênio verde podem ultrapassar US$ 30 bilhões. "Podemos vislumbrar um crescimento econômico como nunca assistimos. No Ceará, quando alguém falava em investir R$ 1 bilhão, ninguém acreditava. Hoje, nós falamos sobre investimentos de US$ 30 bilhões no Estado", apontou.

Além dele, participaram também da Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados (CEENERGIA) o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães.

Para o deputado, o Ceará tem tudo para ser pioneiro na produção de energia de baixo carbono. "Estamos dando uma contribuição inestimável para o Brasil, para o desenvolvimento econômico sustentável. O hidrogênio vai ser o elemento que vai dar maior sustentabilidade para a descarbonização em todo o nosso país", avaliou Guimarães.

Ao fim do evento, Elmano de Freitas foi à presidência da Câmara dos Deputados para agradecer a Arthur Lira. Foi o presidente da Casa que pautou a votação da urgência e do mérito para o mesmo dia da apresentação da matéria, feita por Guimarães. O encontro foi rápido, mas Lira ficou lisonjeado com a presença do governador. Estudos econômicos da Câmara dos Deputados mostram que o hidrogênio verde pode aumentar o PIB brasileiro em até R$ 7 trilhões até 2050.



HUB de hidrogênio verde no Ceará: Vantagens competitivas e impactos socieconômicos



