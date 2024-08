Elmano autoriza mais de meio bilhão de reais em crédito suplementar; veja uso do valor

Foto: FCO FONTENELE PROGRAMA VaiVem receberá R$ 23,1 milhões de crédito para concessão de passagens gratuitas

O Governo do Estado do Ceará autorizou crédito suplementar de R$ 530.816.594,71 para órgãos e entidades.

O recurso está previsto no Orçamento 2024 e beneficia secretarias e autarquias estaduais, além da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

"Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem do superávit financeiro do exercício anterior, do excesso de arrecadação e de anulação de dotações orçamentárias", justifica o texto assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Alexandre Cialdini, titular da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), acrescenta ainda as emendas parlamentares destinadas ao governo estadual como fonte dos recursos para ampliar o orçamento de 2024 e não comprometer a saúde fiscal do Estado.

Ele observa que o decreto 33.362, de 14 de novembro de 2019, regulamenta a desvinculação das receitas, tendo mais flexibilidade orçamentária para aplicar recursos onde seja mais estratégico para o Estado.

É a chamada Desvinculação das Receitas Estaduais (DRE). “O importante é que a gente possa ter flexibilidade porque o orçamento público já é muito amarrado. A ideia é poder desvincular determinadas despesas de determinadas receitas e aplicar em outras áreas de acordo com as necessidades específicas do Estado”, defende o secretário.



Aplicações

O decreto publicado na edição de ontem, 13, do DOE demonstra que o destino dos créditos suplementares são diversos.

Cialdini cita “investimentos importantes” em recursos hídricos e também nos órgãos relacionados à segurança pública.

A tabela atesta a observação. A Polícia Militar (R$ 55,71 milhões) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (R$ 46,87 milhões) detém os maiores montantes. Já a Secretaria de Recursos Hídricos conta com R$ 34,11 milhões.

Mas cada pasta aponta o destino dos recursos. Concessão de passagens no Sistema VaiVem, implantação do sistema metroviário, compra de cavalos pela Polícia Militar, perfuração de poços ou mesmo contratação de data center estão entre as despesas.

Especificamente sobre a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), serão repassados de crédito R$ 23.116.251,50 para a concessão de passagens gratuitas pelo projeto VaiVem.

O programa está na primeira fase voltada para estudantes, mas foi prometida para maio de 2024, pelo governador, uma segunda etapa, com passagens gratuitas aos trabalhadores desempregados, o que ainda não ocorreu.

Em nota, a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) informou que o valor destina-se ao Programa como um todo, ou seja, não diz respeito a uma fase específica, mas sim às áreas de operação onde o Programa VaiVem já foi implantado - os corredores de ônibus que ligam Caucaia a São Gonçalo do Amarante; e Maracanaú a Maranguape.

"Atualmente, o VaiVem encontra-se em sua primeira fase, contemplando alunos da rede pública e privada da RMF que estudam em um município diferente do que residem. Ao todo, 5.335 estudantes já são beneficiados, resultando em mais de 470 mil deslocamentos gratuitos. A segunda fase, que será destinada ao público em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho (desempregados), está prevista para ser lançada ainda no segundo semestre de 2024."

Confira a lista completa abaixo.

Decisões por conselho

“Nós temos um conselho de gestão fiscal com equipes técnicas de Seplag, Sefaz (Secretaria da Fazenda), PGE (Procuradoria Geral do Estado) e representação da Chefia de Gabinete do Governador. Todas as semanas temos uma reunião que subsidia as decisões dos secretários. Obviamente, a gente vem sendo demandado pelas secretarias, mas obedecemos os limites constitucionais do gasto”, observa o secretário.

Ele se refere aos 25% reservados ao gasto com Educação e 12% para a Saúde, os quais, quando não respeitados, implicam punições ao Estado pelos tribunais de contas.



Mais crédito ou contingenciamento

Perguntado se é possível que o Estado autorize mais créditos suplementares até o fim de 2024, Cialdini afirma ao O POVO que sim e explicou que “o ideal é que se faça isso em bloco para não ficar fragmentando.”

A premissa para isso, ressalva, é a existência de “superávit financeiro do exercício anterior, do excesso de arrecadação e de anulação de dotações orçamentárias”, além de emendas parlamentares.

“Toda vez que tivermos qualquer uma dessas fontes adicionais ao que se tinha previsto no Orçamento 2024, quando da sua elaboração, é passível de ter suplementação. Ou ao contrário também. Na necessidade de fazer um ajuste de contas para o equilíbrio fiscal, é possível uma contenção ou contingenciamento. Ou faz um remanejamento daquela dotação para outro programa”, pontua.



Vigilância sobre o Orçamento

Rholden Queiroz, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), afirma que, mesmo mecanismos já previstos no Orçamento podem comprometer a saúde fiscal do Estado e o órgão segue vigilante a essas movimentações.

"O que está acontecendo agora a gente está acompanhando. Então, se isso de alguma forma compromete ou se for comprometer, não estou afirmando que sim nem que não, isso aparece nos relatórios de gestão fiscal, de execução parlamentar e a gente tem como alertar. Tudo objeto de análise e acompanhamento", afirmou após entrevista que concedeu à rádio O POVO CBN.

Ele observa que o Tribunal tem um sistema de monitoramento e "todo quadrimestre analisa como está a situação fiscal do Estado e dos municípios e vai emitindo alertas."

No próximo dia 27 de agosto, haverá o julgamento e parecer prévio das contas do governo, que será transmitido pelo canal do TCE Ceará no YouTube, a partir das 10h.

"Vai ter um grande retrato de como é que está a economia, como é que está a saúde fiscal e a sustentabilidade desses gastos do Estado do Ceará", afirma. (Colaborou Ana Luiza Serrão)



Veja a aplicação dos recursos por órgão ou entidade

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Recurso: R$ 7.200.000

Destino: Despesas de custeio de manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Recurso: R$ 908.000

Destino: entre projetos e atividades, para modernização e aprimoramento dos sistemas de

governança e gestão

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS (FUNSEG)

Recurso: R$ 110.000

Destino: entre projetos e atividades, para contratação de empresa para execução indireta e vigilância patrimonial armada em 119 postos de serviço em unidades do poder judiciário do Ceará

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (SEINFRA)

Recurso: R$ 29.003.027,93

Destino: para implantação do sistema Metroferroviário

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN)

Recurso: R$ 5.150.086,90

Destino: entre projetos e atividades, para realização de campanhas, eventos e ações institucionais educativas de trânsito.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (SSPDS)

Recurso: R$ 40.000

Destino: entre projetos e atividades, para contratação de serviços de remoção de geradores

FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ (FSPDS)

Recurso: R$ 817.000

Destino: entre projetos e atividades, para aquisição de nobreaks

POLÍCIA MILITAR (PMCE)

Recurso: R$ 55.714.365

Destino: para aquisição de semoventes equinos para o regimento de polícia montada da PMCE e aquisição de munição letal

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ (AESP)

Recurso: R$ 6.381.924,10

Destino: para pagamento de gratificação por atividade de magistério para os cursos de formação inicial e continuada

FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ (FSPDS)

Recurso: R$ 817.000

Destino: para aquisição de data center para a SSPDS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ (ARCE)

Recurso: R$ 23.116.251,50

Destino: para concessão de passagens gratuitas pelo projeto VaiVem

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (PGJ)

Recurso: R$ 3.915.992,99

Destino: para manutenção dos serviços administrativos

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO (SAP)

Recurso: R$ 46.870.381,35

Destino: para adquirir colchões laminados antichamas para uso no Sistema Penal do Estado do Ceará

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ (FUNPEN)

Recurso: R$ 156.000

Destino: entre projetos e atividades, para instalação das coberturas e reforma da Unidade Prisional

SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)

Recurso: R$ 7.129.835,48

Destino: entre projetos e atividades, para atender a aquisição de subscrições de software, reforçar a terceirização do custeio de manutenção, atender os serviços de consultoria e manutenção dos serviços administrativos

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA)

Recurso: R$ 38.922.785,79

Destino: para as seguintes despesas aquisição de máquinas, equipamentos e semoventes e acompanhamento técnico ao projeto água para produção agrícola, no assentamento Santana realização de capacitação para beneficiários, técnicos e parceiros implantação de cisternas; implantação de tecnologia social para produção e despesas Programa garantia Safra



EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ (EMATERCE)

Recurso: R$ 1.191.101

Destino: entre projetos e atividades, para atender demandas de pagamentos de bolsas dos agentes rurais

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ (IDACE)

Recurso: R$ 7.879.538,08

Destino: para apoio às atividades de desenvolvimento fundiário do Ceará e aquisição de terras e benfeitorias para famílias na fazenda Uruanan/ Distrito do Pirangi

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDUC)

Recurso: R$ 55.498.738,84

Destino: Aquisição de materiais de consumo para fortalecimento da política da educação especial no Estado do Ceará Construção de centros de educação infantil Aquisição de materiais didáticos para crianças autistas no Estado do Ceará e pagamento de pessoal



FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FUNDES)

Recurso: R$ 35.460.127,76

Destino: Patronal Supsec, dos agentes comunitários de saúde Para o programa de redução de filas de cirurgias eletivas Geração do conhecimento e inovação em saúde Manutenção dos serviços da área de tecnologia da informação e comunicação em unidades hospitalares sob gestão estadual e aquisição e instalação de material permanente das áreas de vigilância em saúde no combate a covid-19



SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)

Recurso: R$ 1.332.934,02

Destino: Para atender despesas de Termo Aditivo de alteração do Plano de Trabalho do Contrato Para atender despesa de contrato de gestão para execução do projeto temporada de artes cearenses e requalificação e restauração e conservação de bens imóveis de relevância cultural



FUNDO ESTADUAL DA CULTURA (FEC)

Recurso: R$ 40.000

Destino: para apoiar o projeto do 3º edital cultura infância, a título de contrapartida da Lei Paulo Gustavo

SECRETARIA RECURSOS HÍDRICOS (SRH)

Recurso: R$ 132.201.560,84

Destino: para realização de ações complementares para implantação do projeto malha d`água, apoio técnico para suporte do setor dos recursos hídricos e atender construção do cinturão das águas do Ceará

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS (SOHIDRA)

Recurso: R$ 1.780.521,80

Destino: para as seguintes despesas Aquisição de comboios de perfuração de poços Perfuração, limpeza, bombeamento e instalação de poços Aquisição de material de construção de poços tubulares profundos para atender o período emergencial de seca



CASA CIVIL

Recurso: R$ 12.032.556

Destino: Para apoio às ações governamentais nas áreas da infraestrutura e educação Para atender necessidades do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará e da coordenadoria de eventos da casa civil



FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ (FUNTELC)

Recurso: R$ 30.000

Destino: entre projetos e atividades, para pagamento de despesa de pessoal e encargo social

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ (ETICE)

Recurso: R$ 400.000

Destino: entre projetos e atividades, para aquisição e instalação de material permanente de tecnologia da informação e comunicação

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR (SECITECE)

Recurso: R$ 2.941.277,34

Destino: para qualificação profissional em nível tecnológico e qualificação profissional em nível técnico

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (FUNECE)

Recurso: R$ 5.400.570,16

Destino: entre projetos e atividades, para apoio e expansão das ações finalísticas voltadas ao ensino, pesquisa e extensão universitária da Funece e manutenção da área de tecnologia da informação e comunicação

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ (UVA)

Recurso: R$ 308.544,26

Destino: Para despesas do convênio celebrado entre a uva e a capes Para aquisição de equipamentos com crédito em conta no exercício de 2024 e para despesas com concurso de docente efetivo



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI (URCA)

Recurso: R$ 1.183.500

Destino: para aquisição de equipamentos, mobiliários e material permanente para setores administrativos e acadêmicos dos diversos campi da Urca e aquisição de notebook e computadores.

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ (NUTEC)

Recurso: R$ 355.000

Destino: entre projetos e atividades, para pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais; ampliação das ações de pesquisa e desenvolvimento em alimentos e despesa de pessoal

SECRETARIA DO TURISMO (SETUR)

Recurso: R$ 6.805.000

Destino: Para implantação do Centro de triagem de animais silvestres Recuperação e ampliação de equipamentos turísticos Manutenção da área de tecnologia da informação e comunicação e manutenção dos equipamentos turísticos



SECRETARIA DO ESPORTE (SESPORTE)

Recurso: R$ 716.956,20

Destino: entre projetos e atividades, para aquisição de cadeiras para a Arena Romeirão

SECRETARIA DAS CIDADES

Recurso: R$ 2.239.351,34

Destino: Para urbanização de áreas ao longo das margens do rio Maranguapinho, promoção do trabalho técnico social nos residenciais/conjuntos habitacionais do programa minha casa minha vida ou de outros programas que venham a substituí-lo Implantação de centrais municipais de reciclagem e despesa de pessoal



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)

Recurso: R$ 15.550.000

Destino: entre projetos e atividades, para atender convênios de rodovias

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)

Recurso: R$ 210.000

Destino: entre projetos e atividades, para possibilitar a realização de atividades no âmbito do programa Ceará Mais Digital

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ (ISSEC)

Recurso: R$ 100.000

Destino: para manutenção da área de tecnologia da informação e comunicação

FUNDO FINANCEIRO (FUNAPREV)

Recurso: R$ 1.500.000

Destino: entre projetos e atividades, para regularizar saldo da compensação financeira

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL (SPS)

Recurso: R$ 3.956.000

Destino: para as seguintes despesas pagamento de bolsas para jovens de Barbalha na formação profissional e continuada para jovens em situação de vulnerabilidade social Promover ações de prevenção ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, em espaços comunitários, onde acontecem práticas esportivas por projetos da sociedade civil Pagamento de despesa do projeto zona viva e repasses para entidades que trabalham com famílias residentes nos conjuntos habitacionais e em áreas circunvizinhas, especialmente crianças, jovens e seus familiares



SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SEAS)

Recurso: R$ 3.534.526,23

Destino: entre projetos e atividades, entre projetos e atividades, para liberação dos pagamentos do contrato do concurso público de provas e títulos para o provimento de cargo de Socioeducador e analista socioeducativo e para atendimento às unidades socioeducativas de proteção social

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SDE)

Recurso: R$ 2.000

Destino: entre projetos e atividades, para pagamento de contratos vinculados à Empresa de tecnologia da informação do Estado do Ceará (Etice)

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI)

Recurso: R$ 500.000

Destino: entre projetos e atividades, para aquisição e instalação de material permanente dos núcleos

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ (JUCEC)

Recurso: R$ 1.600.000

Destino: para pagamento de contrato com a Etice

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA)

Recurso: R$ 3.413.000

Destino: entre projetos e atividades, para promoção da infraestrutura física nas unidades de conservação e pagamento de despesas de manutenção da sede da Sema

SECRETARIA DO TRABALHO

Recurso: R$ 545.544,80

Destino: para apoio à realização de eventos e para pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE MICROCRÉDITOS PRODUTIVO DO CEARÁ (FIMPCE)

Recurso: R$ 4.181.818

Destino: para repasse do financiamento do custeio do programa de microcrédito produtivo

SECRETARIA DAS MULHERES (SEM)

Recurso: R$ 1.237.777

Destino: para manutenção da casa da mulher cearense, apoio à realização de ações de ampliação e fortalecimento do conselho cearense dos direitos da mulher

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS (SEDIH)

Recurso: R$ 1.238.000

Destino: Para gestão e manutenção das ações do programa de proteção aos defensores dos direitos humanos e gestão Manutenção das ações do programa de proteção à vítima e testemunha ameaçada no estado do Ceará e despesas de pessoal



CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: R$ 15.000

Destino: para pagamento de despesas de pessoal



