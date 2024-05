Novo titular da Seplag promete usar Ceará 2050 como norte

Foto: FERNANDA BARROS CIALDINI diz que a orientação do governador é fazer a integração do Ceará 2050

Com a minirreforma no secretariado no governo Elmano de Freitas (PT) que promoveu a alteração no comando de nove estruturas do Governo - destas, sete com maior proximidade com a área econômica - o

uso do programa de planejamento e desenvolvimento Ceará 2050 como parâmetro para o estabelecimento de políticas públicas no Estado tende a se fortalecer.

De acordo com Alexandre Cialdini, anunciado como novo secretário de Planejamento e Gestão do Ceará e atual secretário municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento de Caucaia, a orientação do governador é “fazer um processo de integração do Ceará 2050. É um trabalho extremamente importante".

"Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar porque trabalhei durante dois anos e quatro meses na Seplag, na época da gestão do secretário Maia Júnior, tendo a oportunidade de trabalhar no Ceará 2050”, relembrou.



Ele enfatizou que “a matriz de orientação é justamente o Ceará 2050. É muito importante que a gente tenha esse norte”.

“A Seplag tem que ser conduzida da maneira que a sociedade espera e com justiça. Essa foi a orientação que o governador nos deu para que a gente pudesse fazer um processo de planejamento integrado”, acrescentou. Cialdini substitui Sandra Machado. Ele foi secretário das Finanças de Fortaleza nas duas gestões de Luizianne Lins (PT), tendo sido colega de secretariado do atual governador.

Também devem repercutir no ambiente econômico as alterações feitas na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), na Superintendência de Obras Públicas (SOP), na Zona de Processamento e Exportação (ZPE), na Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), na CearaPar e na CearaPrev.

Na Seinfra, sai Antônio Nei e entra Hélio Winston, que tinha recentemente assumido a ZPE. Quem assume o equipamento é Fábio Feijó. Winston é irmão do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece),

Evandro Leitão.

Já a empresa estatal de gestão de ativos, CearaPar vinculada à Sefaz-CE, será comandada agora por Carolina Monteiro, que estava presidindo a Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec). Ela substitui Carlos Eduardo Marino. “A principal missão é imprimir dinamismo para colocar os investimentos no estado. Todos os cargos que a gente recebe no governo são desafios para modernizar, trazer desenvolvimento e inovação”, disse Carolina Monteiro.

Nesse sentido, o economista Ricardo Coimbra, o principal objetivo das mudanças na área econômica da gestão estadual é “dinamizar mais a máquina pública, colocando os projetos de forma mais efetiva, colocando pessoas com larga experiência no setor público”.

“Então, talvez a proximidade, o conhecimento na máquina pública tenha sido o precursor dessa reestruturação, fazendo com que você alcance cada vez mais um processo de eficiência nas propostas para implementar ao longo do governo”, acrescentou.

Também foram feitas alterações na Secretaria de Obras Públicas (SOP), que terá José Valdeci Rebouças, substituindo Quintino Vieira. Rebouças estava à frente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), que passará a ser comandada agora por Francisco Barbosa.

Por sua vez, a CearaPrev passará a ser comandada por Adriano Pinheiro, que substitui José Juarez.



