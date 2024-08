Ceará é 6º estado com maior ampliação da matriz elétrica no Brasil em 2024

Foto: Julio Caesar O Ceará é o quarto estado com maior potência elétrica fiscalizada do Nordeste.

O Ceará ocupa a sexta colocação do ranking de estados do Brasil com maior expansão da matriz elétrica no acumulado deste ano até o mês de julho, com uma ampliação de 277,25 megawatts (MW), de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A expansão total do País no período foi de 6.525,74 MW por meio de 183 novas usinas, com destaque para o Rio Grande do Norte (1.687,55 MW). Em seguida, Bahia (1.603,50 MW), Minas Gerais (1.184,88 MW), Piauí (785,23 MW), Paraíba (333,40 MW) e o próprio Ceará.

Somente em julho, a ampliação da oferta nacional alcançou 875,42 MW, com dez centrais solares fotovoltaicas (494,82 MW) e 17 usinas eólicas (380,60 MW). Do total, 20 novas usinas entraram em operação na Bahia, que liderou a expansão no mês.

O POVO solicitou à Aneel informações detalhadas sobre quanto foi a ampliação da oferta energética em julho e quantas novas operações foram viabilizadas no Ceará por tipo de usina em julho e no acumulado de 2024, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A diretora da Energo Soluções em Energias – empresa de engenharia e consultoria em energias renováveis –, Marília Brilhante, pontua que o Estado tem se destacado há anos, inclusive ocupando colocações melhores anteriormente, mas ainda enfrenta alguns desafios.

Um deles está relacionado à capacidade de conexão, a qual pode limitar o aumento da geração centralizada de energia. “Nossas conexões estão sobrecarregadas. Há leilões de transmissão em andamento para instalar novas linhas e melhorar a capacidade de conexão.”

O sócio-líder de energia na consultoria multinacional PwC, Adriano Correia, também acredita ser crucial investir em linhas de transmissão via leilões para conectar a energia gerada no Ceará a outros polos consumidores, evitando sobrecargas e estrangulamentos na rede.

Adriano cita, ainda, que o Ceará foi um dos estados pioneiros na atração de investimentos para energia renovável e, agora, outros estados estão investindo nessa estratégia por meio de incentivos, o que pode explicar a colocação nacional do Estado.

Outro ponto levantado pelo especialista da PwC é que o Estado já está utilizando as regiões mais favoráveis para geração elétrica, ao passo que outros estados podem estar oferecendo áreas mais atraentes para novos investimentos no momento.

Entretanto, mesmo com o cenário atual de expansão do Ceará menor do que o de outros estados, os projetos de hidrogênio verde desenvolvidos no Complexo Industrial e Portuário do Pecém devem fazer o Estado impulsionar investimentos a longo prazo, conforme Adriano.

“Esses projetos, que são eletrointensivos e consomem grandes volumes de energia, têm potencial para destacar o Ceará ainda mais, especialmente se conseguirmos produzir hidrogênio a partir de fontes eólicas e solares”, explica.

“No meu entendimento, vamos continuar expandindo a capacidade de geração com fontes renováveis, especialmente com o hidrogênio verde, que requer muita energia renovável. Isso permitirá que o sistema fique cada vez mais fortalecido”, acrescenta Marília.

Tal desenvolvimento das fontes renováveis no Ceará possibilita, também, um fomento econômico da região, visto que esses projetos têm um impacto positivo nas comunidades locais, especialmente na geração de empregos, na visão de Adriano.

O Ceará é o quarto estado com maior potência elétrica fiscalizada do Nordeste nas áreas de energia eólica (EOL), energia fotovoltaica (UFV) e usinas termelétricas (UTE), com um total de 5.566.533,10 quilowatts (kW), segundo a Aneel.

O Estado fica atrás apenas da Bahia (13.805.826,89 kW), Rio Grande do Norte (11.510.652,79 kW) e Piauí (6.169.919,00 kW) nas mesmas categorias relacionadas à potência elétrica fiscalizada, que refere-se tanto a potência total instalada quanto fiscalizada nos locais.



Rankings dos estados

Expansão da matriz elétrica no Brasil*

> Rio Grande do Norte:

1.687,55 MW

> Bahia: 1.603,50 MW

> Minas Gerais: 1.184,88 MW

> Piauí: 785,23 MW

> Paraíba: 333,40 MW

> Ceará: 277,25 MW

> São Paulo: 258,21 MW

> Pernambuco: 184,41 MW

> Rio Grande do Sul: 101,24 MW

> Mato Grosso: 40,38 MW

> Mato Grosso do Sul: 26 MW

> Goiás: 25 MW

> Paraná: 10 MW

> Roraima: 7,70 MW

> Amazonas: 1 MW

*até julho de 2024

Estados do Nordeste por potência total

> Bahia: 13.805.826,89 kW

> Rio Grande do Norte: 11.510.652,79 kW

> Piauí: 6.169.919,00 kW

> Ceará: 5.566.533,10 kW

> Pernambuco: 4.121.370,43 kW

> Maranhão: 3.280.553,63 kW

> Paraíba: 2.395.817,00 kW

> Sergipe: 1.729.026,40 kW

> Alagoas: 378.343,10 kW (sem dados de energia eólica)

Fonte: Aneel

Data de 12/08/2024