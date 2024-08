Número de devedores reincidentes cai 12% em julho

Foto: FCO FONTENELE Pesquisa é da CNDL/SPC Brasil.

O número de devedores reincidentes, ou seja, que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses, teve uma queda de 12,45% em julho. A redução é em comparação com igual período do ano passado.

Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

O cenário também se repete para a recuperação de crédito. Nos 12 meses encerrados em julho deste ano, houve uma redução de 1,42% no número de consumidores que conseguiram sair das listas de negativados, com uma média de R$ 3.053,49 paga, na soma de todas as dívidas, por cada consumidor.

Os dados ainda mostram que 52% pagaram até R$ 500 nas dívidas que possuíam.

O índice indica que os consumidores levaram de três a quatro anos para efetuarem o pagamento de todas as suas dívidas.

Estes que quitaram as contas estão dentro da faixa de 50 a 64 anos, cerca de 22,97% do total.

Na participação da população recuperada, 51,03% são mulheres e 48,97% homens.

CNDL/SPC Brasil: cenário de julho

Em julho, do total de negativações, 85,22% foram devedores reincidentes, ou seja, que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses.

O levantamento também aponta que 61,5% foram de consumidores que ainda não tinham pagado dívidas antigas até o mês passado e 23,48% tinham saído do cadastro de devedores nos últimos 12 meses, mas retornaram.

Já o restante, 14,78%, não obteve restrições no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ao longo do último ano e, por isso, não foram considerados reincidentes.

O cenário mostra que há uma estabilidade no cadastro de negativados, afirma José César da Costa, presidente da CNDL.

"Isso significa que temos novos devedores. Pessoas que não estavam com o nome sujo passaram a ficar devendo. É preciso responsabilidade na tomada de crédito e verificar todas as taxas envolvidas antes de assinar um contrato para evitar surpresas desagradáveis no futuro".

O indicador ainda revela que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 72,6 dias, ou seja, depois de 2,4 meses (em média) de ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta.

"Com a reversão das expectativas com relação à taxa de juros no País, o crédito acaba ficando mais caro e consequentemente mais difícil de pagar. As ofertas que surgem com a melhoria da renda também precisam ser avaliadas com cautela para que o consumidor não acabe se endividando além da conta", avalia o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

Em relação à faixa etária, 26,58% é referente ao grupo de 30 a 39 anos. A participação dos devedores reincidentes por sexo é de 54,4% entre mulheres e 45,6% entre homens.

