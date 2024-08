Ibovespa segue em máxima histórica, com 136 mil pontos

Foto: B3/DIVULGAÇÃO IBOVESPA - B3 - BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO.

O Ibovespa, índice de referência da Bolsa de Valores, bateu ontem novo recorde histórico, ao fechar pela primeira vez em 136 mil pontos, uma valorização de 0,23% no dia. Com o resultado, o ganho na semana soma 1,59% e no mês, 6,61%.

Como ocorreu na segunda-feira, bons resultados financeiros de empresas no mercado doméstico e a expectativa do início de um ciclo de corte de juros nos EUA embalaram os negócios, a despeito de as Bolsas americanas terem fechado em queda.

Já o dólar voltou a subir com força e bateu em R$ 5,48 - variação de 1,31%. Declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao jornal O Globo foram lidas no mercado como sinal de que a Selic pode não subir na próxima reunião do Copom - contrariando a avaliação de analistas.

O resultado do Ibovespa, ontem, ocorreu mesmo sem contar com o apoio de Petrobras (ON -0,36%, PN -0,39%) e, também de parte do setor metálico (CSN ON -1,00%, Usiminas PNA -0,77%) à exceção de Vale (ON 0,39%) e de Gerdau (PN 0,57%, na máxima do dia no fechamento).

Dessa forma, o índice mostrava ganho de 0,23%, aos 136.087,41 pontos no encerramento, avançando agora 1,59% na semana e 6,61% no mês, o que coloca a alta do ano a 1,42%. O giro ficou em R$ 21,2 bilhões, mais fraco do que os R$ 25,5 bilhões da sessão anterior.

Após atingir na semana passada o menor patamar desde novembro de 2022, o preço do minério de ferro voltou a subir nesta semana, impulsionado pelo aço da China, principal mercado consumidor da commodity.

Ainda assim, mesmo com a recuperação dos últimos dois dias, analistas apontam que dúvidas sobre a demanda e a falta de estímulos vigorosos no mercado chinês devem limitar recuperação mais expressiva ao longo do ano, reportam os jornalistas Beatriz Capirazi, Júlia Pestana e Jorge Barbosa.

Apesar de o setor metálico não ter contribuído como na segunda-feira, em novo pico histórico intradia, no meio da tarde, o Ibovespa foi nesta terça aos 136.329,79 pontos, em renovação de máxima, durante a sessão, desde a última quinta-feira.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque nesta terça-feira para Braskem ( 3,15%), Klabin ( 3,10%) e Petz ( 3,00%). Na ponta oposta, CVC (-4,67%), Assai(-4,58%) e Lwsa (-3,83%). Entre as blue chips, o desempenho positivo dos grandes bancos - com Santander (Unit 1,04%) e Itaú (PN 0,73%) à frente - contribuiu para nova alta do Ibovespa, na contramão de Nova York na sessão. (Agência Estado)

