Indústria de embalagens investe R$ 180 mi em nova unidade no Ceará

A Smurfit Westrock, companhia fornecedora de soluções e serviços de embalagens sustentáveis, inaugurou uma nova fábrica em Maranguape, cidade localizada a 27 km de Fortaleza, com investimento de US$ 33 milhões, ou seja, cerca de R$ 184 milhões (cotação do dia 23 de agosto).

A fábrica faz parte do Complexo Nordeste, que engloba as instalações em Pacajus, distante 52,4 km de Fortaleza, e um Centro de Soluções de Embalagens de 450 metros quadrados, também em Maranguape. A inauguração ocorreu na quarta-feira, 21.

A Cidade é a primeira do Brasil cuja fábrica abriga também o Centro de Soluções de Embalagens, que, de acordo com Manuel Alcalá, presidente da Smurfit Westrock do País, é um moderno e integrado centro de inovação equipado com as ferramentas de inovação exclusivas da empresa.

“Este centro permitirá o desenvolvimento de soluções de embalagem personalizadas para cada cliente, com foco na otimização de custos logísticos, aumento da visibilidade nas prateleiras e redução do impacto ambiental”.

Localização

Manuel Alcalá também destaca que o município de Maranguape foi escolhido por sua localização estratégica, próximo à Capital, o que facilita o atendimento dos clientes do Nordeste.

“A região está avançando no mercado de papelão ondulado e com essa nova unidade buscamos acompanhar o crescimento de nossos clientes na região e aumentar o nível de serviço”, complementa.

400 empregos gerados

Em relação a geração de empregos, o Complexo do Nordeste emprega de maneira direta mais de 400 pessoas. Segundo o chefe de gabinete da prefeitura de Maranguape, André Câmara, a maior parte desse montante é composta por profissionais naturais da Cidade.

Além disso, André explica ainda que a Cidade já contava com uma fábrica da Smurfit Kappa, empresa associada à Westrock para a criação da Smurfit Westrock. Desta forma, essa nova instalação representa a expansão de uma parceria existente desde 1998.

“O complexo aumentou de 8.000 para 18.000 metros quadrados, essa expansão representa mais empregos para a Cidade e mais projetos sociais e parcerias que serão benéficos para o Município”, comentou Andre.

Smurfit Westrock

A Smurfit Westrock é uma líder global em embalagens sustentáveis, com presença em mais de 40 países e mais de 100.000 funcionários. A empresa opera mais de 500 operações de conversão e 63 fábricas de papel.

A empresa nasceu da fusão entre a Smurfit Kappa e a Westrock que ocorreu no dia 8 de julho deste ano. No Brasil, a multinacional está presente em seis estados e conta com 10 fábricas de produção de embalagens e 6 máquinas de papel.



