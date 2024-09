Candidato propõe isenção de IPTU para instalação de lojas no Centro

Foto: FÁBIO LIMA IDEIA é atrair, estimular ou manter empreendimentos no bairro

Na noite de ontem, o candidato à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), foi o primeiro sabatinado de uma série de encontros promovidos pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) da capital cearense, que seguem até o próximo dia 17, com os cinco postulantes ao Paço Municipal melhor ranqueados nas pesquisas de intenção de voto.

Ele propôs a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para lojistas e empresários, de um modo geral, que instalarem seus respectivos estabelecimentos no Centro, como forma de requalificar o bairro, que é o mais tradicional polo comercial de Fortaleza.

Evandro citou ainda a possibilidade de conceder outros benefícios fiscais na região e, possivelmente, estendê-los também ao polo da Avenida Monsenhor Tabosa.

“A gente pretende estabelecer a isenção de IPTU por 'x' anos. Eu não quero aqui cravar se vão ser dois ou quatro anos, por exemplo, porque isso depende de estudos de impacto. Agora, eu irei fazer isso, se for eleito.", disse.

"Nós vamos atrair lojistas e empreendedores para estar aqui no Centro e também na Monsenhor Tabosa que é um corredor comercial e um patrimônio de Fortaleza. Nós temos que começar a incentivar e a estimular que mais pessoas possam se estabelecer nesses locais e que aqueles que estão possam permanecer”, prometeu o candidato.

Na ocasião, o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, entregou a Evandro o “Manifesto do Comércio” a Evandro, contendo as demandas do setor varejista. O documento será entregue aos demais candidatos que visitaram a entidade nos próximos dias para apresentar suas respectivas propostas para o comércio. No próximo dia 10, por exemplo, o sabatinado será o candidato André Fernandes (PL).

“Uma das coisas que nós pleiteamos, diz respeito, à tarifa zero, no transporte público dos bairros convergindo para o Centro. Isso, nós entendemos que é de fundamental importância. Não sabemos o custo disso. Imaginamos que não seja muito barato, embora onde ele foi implementado tem sido sucesso”, defendeu Cavalcante.

Sabatina

Serão sabatinados ainda: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (UB), Eduardo Girão (Novo) e José Sarto (PDT)