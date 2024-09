Alvoar prevê elevar faturamento em 5% e não descarta abrir capital no futuro

Foto: JÚLIO CAESAR INAUGURADO em 2021, o parque industrial da Alvoar Lácteos foi o primeiro do tipo no Ceará

A Alvoar Lácteos, dona de marcas como Betânia, Yobem e Camponesa, está projetando um crescimento de 5% no faturamento deste ano. O montante ficou em R$ 4,8 bilhões em 2023. A companhia explora, ainda, a possibilidade de abrir capital na Bolsa de Valores no futuro.

Apesar dessa possibilidade não ser trabalhada prioritariamente no momento, é uma via que pode surgir para alavancar o crescimento da empresa, segundo o gerente da área de fomento da Alvoar, Davi Girão. “A abertura de capital poderia nos ajudar a acessar recursos de forma mais barata e vantajosa”, pontua.

Para 2025, está prevista a ampliação da fábrica de queijos em Morada Nova. Crédito: Freepik

A Alvoar tem investido em novas fábricas e expansões nos últimos anos. Em 2021, a empresa inaugurou uma fábrica de leite em pó e, em 2022, uma fábrica de leite condensado no município cearense de Morada Nova, a 166 quilômetros de Fortaleza.

“Estamos focados em duas principais frentes: aumentar a quantidade de clientes atendidos através de novos centros de distribuição e expandir a captação de leite para aumentar a produção”, explica Davi, destacando que a empresa pretende, ainda, atuar mais no mercado de queijos nos próximos anos.

Ampliação da fábrica de queijos

Para 2025, está prevista a ampliação da fábrica de queijos em Morada Nova, que encontra-se na fase de projetos e sem perspectivas do montante financeiro a ser investido até o momento.

No município, a empresa também já possui uma fábrica de ração, em funcionamento há mais de 20 anos, e anunciou a construção de uma nova fábrica de ração em Sergipe, que se destaca pelo crescimento na produção de leite, na visão de Davi.

A Betânia é uma das marcas do grupo Alvoar Lácteos Crédito: FÁBIO LIMA

A decisão de investir em uma nova fábrica de ração visa melhorar a proximidade com os produtores, oferecendo ração a um custo mais baixo e com melhor qualidade, de acordo com o gerente.

“Isso garante uma maior proximidade com o produtor, permitindo oferecer ração a um custo mais baixo e com melhor qualidade”, destaca.

A empresa adquire leite de mais de 4 mil produtores no Nordeste, variando de pequenas propriedades a grandes fazendas. O leite é processado nas fábricas da Alvoar. Atualmente, são processados 3 milhões de litros de leite por dia, com 600 mil litros somente no Ceará.

Para dar conta de tudo isso, a empresa mantém 4,5 mil postos de trabalho no Nordeste, com entre 1,5 mil e 1,6 mil funcionários no Estado.

Socioambiental

A Alvoar também tem avançado em suas iniciativas de responsabilidade social e ambiental, incluindo um projeto que capta dados em fazendas para diagnosticar e melhorar a transmissão de carbono na cadeia produtiva.

Davi Girão também avalia os impactos no mercado de leite com as enchentes no Rio Grande do Sul, ponderando que, embora isso tenha levado a uma produção menor, não gerou consequências tão severas para as regiões produtoras quanto o que foi esperado inicialmente.



Veja mais temas de economia no O POVO:

Mais notícias de Economia

Sergipe

A fábrica de ração em Nossa Senhora da Glória, no interior de Sergipe, tem capacidade produtiva de 12 toneladas por hora. O investimento é de

R$ 4,2 milhões