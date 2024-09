Ceará investe R$ 2,13 bilhões e atinge maior volume desde 2007

Foto: AURÉLIO ALVES GOVERNADOR deu início à reunião com secretários ontem, 6

O Ceará chegou a marca de R$ 2,13 bilhões em investimentos nominais entre janeiro e agosto de 2023, o que representou o maior patamar desde o início da série histórica, em 2007. O montante foi destacado pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante reunião com os secretários de Estado ontem, 6.

"Aqui tem emprego, melhoria de condições para a nossa população e demonstra equilíbrio fiscal. Manter isso aqui é muito importante", declarou o governador.

A continuidade de obras da Linha Leste do Metrofor, que tiveram as escavações retomadas há 15 dias, de escolas de tempo integral, da rodovia 4º Anel Viário e aquelas que possam "trazer a transformação digital para o Estado" estão na lista de alvos dos recursos citados por Elmano, segundo Alexandre Cialdini, secretário de Planejamento e Gestão do Ceará.

O secretário diz que o Estado observa a possibilidade de acelerar investimentos também, como no caso do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica (SUITE) da Seplag. "Foi uma economia, de 3 anos a 4 anos, de quase R$ 600 milhões. Ou seja, a tecnologia está presente no planejamento", destacou.

Já Fabrízio Gomes, secretário da Fazenda, explicou que 65% dos R$ 2,13 bilhões mencionados pelo governador têm origem no Tesouro estadual, enquanto os demais 35% vêm de convênios ou operações de crédito.

Cialdini ainda observou que 68% do orçamento previsto para 2024 foi aplicado pelo governo cearense e a velocidade de aplicação dos recursos é maior no 2º semestre, assim como melhoria da arrecadação, o que abre expectativas maiores para a segunda metade do ano.

No entanto, ele descartou a realização de novos programas de refinanciamento e também de novas tomadas de crédito pelo Estado até 2025.

Capacidade de pagamento

Um dos focos, afirmou o secretário da Fazenda, é a melhoria do desempenho do Ceará no ranking do Tesouro Nacional. Classificado com capacidade de pagamento (Capag) B em 2022, a Sefaz e o governo como um todo esperam atingir a Capag A, a melhor condição do levantamento.

"Quando aumento o Capag, vou aumentar o espaço fiscal e crio a possibilidade de tomar mais empréstimos em 2025. Para 2024, os espaços que ocupam espaço fiscal já estão todos acertados", disse.

Para o restante deste ano, Elmano apontou o objetivo de assinar a ordem de serviço de 78 escolas de tempo integral, que fazem parte da meta de 138 unidades elencada pelo governo, "com cada uma delas custando algo entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões."

Ele prometeu ter o balanço de todas as entregas que pretende fazer até a próxima terça-feira, 10, quando encerram as reuniões com secretarias e vinculadas do Estado. "No final, vamos apresentar as prioridades que definimos até o fim do ano", afirmou.





PIB do Ceará vem com crescimento expressivo

Ao ressaltar a saúde fiscal do Governo do Estado neste ano, o desempenho até agosto em aplicação de investimentos e do orçamento 2024, o secretário Fabrízio Gomes (Fazenda) apontou ainda para um Produto Interno Bruto (PIB) "expressivo" no 2º trimestre de 2024.

"No primeiro trimestre, a gente cresceu mais do que o Brasil e os números de arrecadação já mostram que, no segundo trimestre, provavelmente, a gente vai ter um número expressivo de crescimento do PIB no Estado do Ceará", afirmou durante a reunião de secretários com o governador Elmano de Freitas (PT).

O PIB cearense, como falou o secretário, alcançou a marca de 5,26% no entre o primeiro trimestre de 2024 e o último trimestre de 2023, segundo informou o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) - responsável por apurar os números.

A marca observada representou um avanço maior do que o dobro registrado no PIB Brasil, o qual chegou a 2,5% no mesmo período.

Outra perspectiva que reforça o cenário positivo de um novo avanço no resultado do PIB cearense entre abril e junho de 2024 se dá também quando se observa a arrecadação, de acordo com Gomes. De janeiro a agosto, a soma dos impostos e repasses recebidos pelo governo cearense cresceu 18%.