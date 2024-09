Sebrae lança guia com 13 eixos para impulsionar pequenos negócios no Ceará

Foto: Eunilo Rocha/Sebrae Ceará DIRETOR superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Ceará lançou um guia de 13 eixos para os candidatos a prefeitos e vereadores fortalecerem os pequenos negócios nos municípios, compilando possíveis práticas para os planos de governo das Eleições 2024, com foco no desenvolvimento das economias locais.

Com apoio da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e do Instituto Rui Barbosa (IRB), o documento visa mostrar os impactos das micro e pequenas empresas para a geração de empregos e renda nas cidades cearenses, elaborando projetos para impulsionar o empreendedorismo. O guia pode ser consultado pelo site do Sebrae.

Compras governamentais; cooperativismo e crédito; empreendedorismo feminino e diversidade; empreendedorismo na escola; gestão municipal; inclusão socioprodutiva; inovação; lideranças locais; marketing territorial; microempreendedor individual (MEI); sala do empreendedor; simplificação e desburocratização; e sustentabilidade integram os eixos.

A preferência de compras nos negócios locais foi uma das iniciativas sugeridas para implementação nas gestões, além de parcerias com instituições financeiras para apoio ao microcrédito, capacitações para mulheres e minorias, educação sobre empreendedorismo nas escolas, criação de grupos de trabalhos multidisciplinares, transformação digital, entre outros.

O diretor superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, destaca que os municípios devem se atentar, além das prioridades comuns com saúde, educação e assistência social, à economia propriamente dita. O intuito é “colocar na agenda a importância da economia dos pequenos negócios, que ainda é invisível para muitas pessoas”.

No Ceará, 95% das empresas são classificadas como pequenos negócios, totalizando 838 mil companhias, as quais ficam responsáveis por 52% dos empregos formais e 33,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Do montante total, 461 mil são compostos por MEI e 377 mil por microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Os dados estão no guia – lançado nesta segunda-feira, 16, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza –, que compilou informações da Receita Federal do Brasil, da Fundação Getulio Vargas (FGV) e do Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em julho de 2024.

O Estado enfrenta, todavia, alguns desafios que não são exclusivos da região no que tange os pequenos negócios, como o combate à informalidade, a busca pelo fortalecimento de associações setoriais, a desburocratização para a abertura de empresas e a resolução de problemas, bem como a educação de empreendedores, segundo especialistas do Sebrae.

“Os desafios são grandes, mas fortalecer os pequenos negócios e valorizar o empreendedorismo são uma aposta do Sebrae. Estamos desenvolvendo planos econômicos com foco na visão que o gestor público pode ter para melhorar o município”, acrescenta a integrante da articulação institucional e políticas públicas do Sebrae Ceará, Wilma Alencar.

O vice-presidente da Aprece, Joacy Alves, afirma, também, que é importante para os gestores entenderem, nesse contexto, que investir ou comprar com pequenas empresas locais incentiva o comércio e fortalece a economia da região. “A cada real que sai do seu município para uma empresa de outra localidade, leva-se também um emprego embora.”

“Um ambiente hostil às empresas não consegue atrair novos investimentos. Portanto, esses 13 eixos são direcionados para qualquer candidato e qualquer município. Após as eleições, com a posse dos novos gestores, o Sebrae está à disposição para abrir um processo de discussão com o município no sentido de fortalecer seu desenvolvimento”, complementa Joaquim.



