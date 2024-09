Porto do Pecém terá R$ 9,94 milhões para modernização de sistemas

Foto: FCO FONTENELE A OPERAÇÃO do porto será permitida em parte de forma remota

A expansão e modernização de sistema de automação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) terá um orçamento de R$ 9.944.681,3. O número é o maior investimento dos últimos 20 anos na área de automação, monitoramento e telemetria.

O edital para a licitação foi lançado nesta quarta-feira, 18. A entrega de propostas começa no dia 27 de setembro, de forma presencial na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), e funcionará no critério de menor preço com o regime semi-integrado.

Para esta etapa, o gerente de manutenção do Complexo do Pecém, Marco Ximenes, recomenda que as empresas não habituadas a processos licitatórios procurem assessorias ou consultorias para auxiliar no processo.

"Pequenos deslizes formais podem fazer com que a empresa perca a concorrência, então pedimos muita atenção.

Trâmite

Após a avaliação dos preços, caso a proposta esteja de acordo, passará para a fase de habilitação. Se a proposta de preço for rejeitada, a segunda colocada será chamada. Assim que terminar a habilitação e o julgamento de eventuais recursos, o vencedor será declarado e o contrato assinado.

O prazo de 10 meses para conclusão contará a partir desta última etapa, contudo, o prazo de vigência "pode ser um pouco maior devido a possíveis pequenos atrasos no início ou pendências no final, como operação assistida, por exemplo", explica Marco Ximenes.

Substituição e expansão de sistemas

De acordo com o gerente de manutenção do Complexo do Pecém, o objetivo é substituir parcialmente e expandir com novas tecnologias o atual sistema, intitulado "Scada". Além disso, a ideia está alinhada com o planejamento estratégico do Porto, focado na descarbonização, eletrificação e eficiência energética.

"A automação, por exemplo, permite a operação remota, retirando colaboradores de situações de risco. Também buscamos maior eficiência energética e a redução de perdas, tanto de energia quanto de água, fortalecendo a segurança ambiental."



Orçamento

O orçamento está dividido em seis grupos de despesa: administração local, projetos executivos, infraestrutura de rede e hardwares para aquisição de dados, sistema de controle, softwares e treinamentos e operação assistida.

Também reforça que estão contratando um integrador, ou seja, uma empresa capaz de desenvolver um sistema completo. Por isso, penas empresas com experiência comprovada em projetos de grande porte serão aceitas. A exigência é de no mínimo 1.300 pontos de automação.

As dúvidas podem ser respondidas na Licitaweb, plataforma que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) utiliza para essas licitações.

CONFIRA AQUI o edital completo.

Inovações

Uma das inovações é o monitoramento das defensas marítimas, que são de borracha e têm a função de amortecer o impacto dos navios. Segundo Marco Ximenes, estes são ativos muito caros e críticos para o Complexo do Pecém.

"A solução que estamos propondo é a integração das defensas ao sistema de supervisão, utilizando sensores de vibração. Esses sensores poderão, em determinado momento, gerar um mapa de calor das defensas mais exigidas, o que permitirá a realização de manutenções preventivas, como rodízios e outras intervenções."

Outro ponto é a irrigação, com foco no uso racional dos recursos hídricos. "Existe um sistema instalado, e a ideia é integrá-lo ao sistema de supervisão. Vale lembrar que alguns sistemas já possuem suas próprias plataformas de controle, como os geradores", destaca.

Também haverá a criação de dashboards gerenciais, principalmente para monitorar o consumo de energia e o balanço hídrico.

"A ideia é desenvolver um BI (Business Intelligence) que integre essas informações com o banco de dados do sistema supervisório e apresente uma visão gerencial. Isso também está bem definido no edital, incluindo as variáveis e indicadores que serão monitorados", finaliza o o gerente de manutenção do Complexo do Pecém.



