Valor das carnes de churrasco varia até 200% em agosto

Dentre os 20 itens analisados no recorte do O POVO, cervejas sofreram a menor diferença entre os preços

Parte da mistura que vai no pratinho de rua, é vendido em restaurantes e consumido nos lares, o churrasco envolve itens que estão em constante variação de preços, tornando a escolha e o planejamento dos produtos essenciais para equilibrar qualidade e custo.

Para isso, o projeto Preço Comparado, em parceria com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), analisa os componentes mais tradicionais da cesta que compõem o churrasco.

O levantamento completo do órgão traz 100 produtos em cada um de 36 estabelecimentos em Fortaleza.

Destes, a reportagem compara as variações dos valores para um mesmo item no período de 1º a 14 de agosto, com um recorte dos 13 principais supermercados da Capital e 20 mercadorias.

Porém, neste mês, a pedido do O POVO, o Procon Fortaleza pesquisou mais 13 produtos que se encaixam na categoria para preparar churrasco.

Foto: Samuel Setubal Preço Comparado de agosto analisa itens tradicionais de churrasco.

Selecione um produto e compare os preços nos 13 supermercados analisados pelo O POVO e Procon

O gráfico apresenta o preço dos produtos de churrasco (um por vez) em cada um dos 13 supermercados em destaque, ordenados do menor para o maior valor. O gráfico possibilita comparar de maneira rápida e eficiente quais os supermercados mais caros e mais baratos de cada produto. E o quão significativa é a diferença de preços.

No cenário de agosto, o quilo da linguiça toscana apresentou a maior variação nos preços médios, de 200,2%, sendo comercializado a uma média de R$ 21,14.

O item foi encontrado mais barato, a R$ 12,99, no Super Mercadinhos São Luiz da Aldeota, enquanto o mais caro, a R$ 38,99, no Mercado Extra, localizado no Bairro de Fátima, uma diferença de R$ 26 entre os valores.

No mesmo grupo das carnes, o quilo do coração de frango apresentou uma diferença de 156,3% em agosto, com um valor médio de R$ 28,39. O item foi encontrado mais barato no Cometa Supermercados, na Cidade dos Funcionários, custando R$ 15,99.

Já o quilo mais caro foi captado no Super do Povo Supermercados, no bairro Henrique Jorge, a R$ 40,99. A discrepância entre preços é de R$ 25.

Escolha um produto e compare a evolução dos preços em até 5 supermercados ao mesmo tempo



Para Eneylândia Rabelo, presidente do Procon Fortaleza, os itens para churrasco apresentam altas variações devido às diferenças de marcas em alguns produtos e da localização dos supermercados pela cidade.

"Marcas, armazenamento, localização e até mesmo a forma de pagamento podem impactar no preço de alguns produtos, mas tudo isso precisa ser justificado ao consumidor. Vale lembrar que o estabelecimento deve cumprir preços de promoções e ofertas, e havendo diferença entre o valor anunciado com o guichê de pagamento, o consumidor pagará o menor valor", explica.

Integrando a lista, o preço médio do quilo da picanha bovina chega a R$ 62,28, com uma variação de R$ 106,5%.

Compare os preços de cada produto ou categoria

A carne pode ser comprada a R$ 44,98, no Frangolândia Supermercados (Varjota) e a R$ 92,9, no Mercado Extra (Bairro de Fátima), uma diferença de R$ 47,92.

Por outro lado, dentre os 20 produtos selecionados pelo O POVO, a cerveja lata de 350 mililitros (ml) da marca Itaipava, foi o item que sofreu a menor variação, de 11,6%, com um preço médio de R$ 2,76.

Na unidade do Passaré, o Nidobox Supermercado apresentou a menor precificação, a R$ 2,59.

Já o mesmo valor, de R$ 2,89, foi registrado no Centerbox Supermercados (Jangurussu) e no Cometa Supermercados (Cidade dos Funcionários).

Representando as carnes, o quilo da maminha bovina teve uma variação de 19,1% entre 1º e 14 de agosto, com um valor médio de R$ 46,05.

A precificação mais em conta foi captada no Super Lagoa (Centro), a R$ 41,99, enquanto no Centerbox Supermercados (Jangurussu) e no Nidobox Supermercado (Passaré), estava a R$ 49,99.

Também no grupo, a lata de cerveja de 350 ml da Heineken teve uma variação entre os preços de 20,3%.

O menor valor, a R$ 4,98, foi registrado no Frangolândia Supermercados (Varjota) e o maior, a R$ 5,99, no Mercado Extra (Bairro de Fátima) e Nidobox Supermercado (Passaré).

Compare os preços nos supermercados por produto ou categoria



Outra análise é que, dos 13 supermercados que o Preço Comparado seleciona, a unidade do Mercado Extra, localizada no Bairro de Fátima, foi o estabelecimento com a maior quantidade de produtos que atingiram os preços máximos em agosto.

Foram cinco picos de valores dentre os 20 itens analisados: carvão vegetal 3 kg - menor valor (R$ 25,99); linguiça toscana - 1 kg - menor valor (R$ 38,99); picanha bovina- 1 kg - menor valor (R$ 92,9); picanha suína - 1 kg - menor valor (R$ 52,99); cerveja Heineken - lata - 350ml (R$ 5,99).

Por outro lado, o Frangolândia Supermercados, na Varjota, foi o que mais apresentou produtos em conta: cebola roxa - 1 kg (R$ 19,99); picanha bovina- 1 kg - menor valor (R$ 92,9); cerveja Skol - lata - 350ml (R$ 3,89); cerveja Heineken - lata - 350ml (R$ 5,99).



Destaque, por produto, para os supermercados mais caros e mais baratos



O gráfico apresenta o preço de todos os produtos (um produto por vez) nos supermercados mais caros e mais baratos, respectivamente. O gráfico possibilita localizar e comparar, de maneira rápida e eficiente, os valores mais caros e mais baratos de cada produto em Agosto e o quão significativa é a diferença desses valores.

Preço Comparado: veja produtos que mais variaram entre julho e agosto



Produtos que ficaram mais caros entre julho e agosto



Quando é analisado os 100 produtos e 36 supermercados pesquisados pelo Procon Fortaleza, o produto que sofreu a maior variação no preço médio entre julho e agosto foi o quilo da mamão formosa, com 23%.

No mês passado, a fruta registrou um valor médio de R$ 3,79, enquanto neste mês, de R$ 4,67. Em comparação com janeiro, que registrou um preço médio de R$ 3,47, a variação foi de 35%.

Também na lista, o quilo do sal refinado teve uma variação de 17%. O valor passou de R$ 1,34 para R$ 1,57 em agosto. Já em relação com o início do ano, a diferença é de 11%.

Produtos que ficaram proporcionalmente mais baratos entre julho e agosto



No que se refere aos itens que ficaram mais baratos entre julho e agosto, quem lidera a lista é o quilo da farinha de mandioca fina branca, da marca Kicaldo, que reduziu 18% no preço.

No mesmo grupo, a bandeja de ovos com 20 unidades teve uma queda no valor de 16% e o quilo fécula de mandioca, da marca Amafil, sofreu uma variação de -13%.



Escolha um produto e compare os preços de julho e agosto em todos os supermercados

