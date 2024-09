MCMV investe R$ 848,4 milhões em novos imóveis, com 150 unidades no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES MCMV é um dos programas governamentais

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV) vai contar com investimentos de R$ 848,4 milhões em novos imóveis no Brasil, com propostas para construção de 5.639 moradias. Do total, 150 unidades serão no Ceará.

Veja a lista completa dos endereços das novas unidades abaixo.

O Ministério das Cidades autorizou a contratação das propostas nesta quinta-feira, 19, pela portaria Nº 725. A expectativa da pasta é que 22 mil brasileiros sejam beneficiados em 31 cidades e 18 estados.

O documento indica que todas as casas e apartamentos serão construídos em áreas urbanas já consolidadas ou em expansão, com acesso à rede elétrica, saneamento básico, educação, saúde, comércio e transporte público coletivo.

As 150 unidades cearenses deverão ser entregues no município de Pacajus, no Residencial Santa Rita de Cássia 02.

O programa voltado para moradia é destacado por Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sindicato da Indústria Construção Civil no Ceará (Sinduscon-CE).



"O déficit habitacional no Brasil é muito grande, principalmente pelas famílias menos favorecidas, então aqui no Brasil, para poder realizar o sonho da casa própria para muitas dessas pessoas, você precisa de um subsídio, o que é importante e viabiliza a essas unidades", ressalta.

Em relação ao mercado imobiliário, o presidente destaca que 2024 é o melhor desempenho dos últimos oito anos do setor.

"O mercado imobiliário, em geral, está vivendo o melhor momento dos últimos oito anos. No ano de 2012 a 2015 tivemos um boom, já de 2015 a 2019 tivemos uma crise. Na pós-pandemia estamos vivendo o melhor momento".

O presidente destaca pontos como o MCMV, o poder de compra da classe média e até mesmo pessoas comprando o segundo imóvel.

"Para se ter uma ideia, neste ano, na região metropolitana, lançamos quase 10 mil unidades de janeiro a agosto, com um VGV (valor geral de vendas) de em torno 4 bilhões, um número que é 34% superior ao do ano passado".



Distribuição de moradias por Estado

O Ceará é o quarto estado do Nordeste com maior número de moradias a serem construídas pela nova fase do programa, atrás apenas da Bahia, com 846; Sergipe, com 630; e Alagoas, com 445.

Logo após na região Nordeste, está a Paraíba, com 128 unidades; Rio Grande do Norte, com 100; e Piauí, com 50.

O estado de Minas Gerais, no Sudeste, também contará com 740 novas moradias e São Paulo, 400.

No Sul, serão 320 novas casas em Santa Catarina, 296 no Rio Grande do Sul e 186 no Paraná.

Já Roraima, na região Norte, contará com 416 unidades. O Acre com 362, Tocantins com 176, Rondônia com 150, Amazonas com 144 e Pará com 100.

As informações detalhadas podem ser verificadas neste link da portaria.

Confira lista completa dos endereços

Acre

Rio Branco - 362 unidades habitacionais (UH’s). Conjuntos Habitacionais: Cidade do Povo Etapa I Lote D, Minha Dignidade Bonsucesso, Minha Dignidade Rui Lino III e Minha Dignidade Tucumã.

Amazonas

Iranduba - 144 UH’s - Residencial Iranduba III

Pará

Mocajuba 100 UH’s - Residencial Mocajuba Park

Rondônia

Cacoal - 150 UH’s - Residencial Jardim Paulista

Roraima

Boa Vista - 416 UH’s - Residencial Caimbé, Residencial Cidade Satélite e Residencial Jardim Tropical

Tocantins

Palmas - 176 UH’s - Residencial Arso 92

Alagoas

Igaci - 50 UH’s - Expansão do Conjunto Habitacional Lourenço Ferreira 2

Penedo - 395 UH’s - Loteamento Residencial Geraldo Lobo, Loteamento Residencial Milton de Britto Machado e Loteamento Residencial Odijas Gomes de Souza

Bahia

Guanambi - 150 UH’s - Top Residencial

Itambé - 100 UH’s - Campo Formoso

Macarani - 100 UH’s - Residencial Macarani I

Santo Antônio de Jesus - 496 UH’s -Residencial Paraíso 1 e Residencial Paraíso 2

Ceará

Pacajus - 150 UH’s - Residencial Santa Rita de Cássia 02

Paraíba

João Pessoa - 128 UH’s - Residencial Rio Paraíba

Piauí

Regeneração - 50 UH’s - Residencial Regeneração 1

Rio Grande do Norte

Nísia Floresta - 100 UH’s - Residencial Maria Pereira I

Sergipe

Campo do Brito - 50 UH’s - Conjunto Habitacional Ana Souza Brito Etapa I

Nossa Senhora da Glória - 100 UH’s - Residencial Elza Nogueira Etapa I

Nossa Senhora do Socorro - 480 UH’s - Residencial Rio Sergipe Etapa I, Residencial Rio Sergipe Etapa II e Residencial Rio Sergipe Etapa III

Minas Gerais

Araguari - 96 UH’s - Residencial Rerigueri

Contagem - 144 UH’s - Residencial Buganville

Ubá - 500 UH’s Residencial Ubá I e Residencial Uba II

São Paulo

Atibaia - 200 UH’s - Vila Esperança I

Santo André - 200 UH’s - Residencial Caminho dos Vianas III

Paraná

Apucarana - 35 UH’s - Residencial Luis Toschi

Ponta Grossa - 35 UH’s - Gralha Azul MCMV

Primeiro de Maio- 66 UH’s - Conjunto Habitacional Mario Casanova

Realeza - 50 UH’s - Jardim Primavera II

Rio Grande do Sul

Porto Alegre - 296 UH’s - Condomínio Residencial Dona Zaida e Residencial Jacuí

Santa Catarina

Mafra - 120 UH’s - Condomínio Residencial Vivaldo Herbst



São José - 200 UH’s - Conjunto Habitacional Horto Florestal

*Com informações da Agência Gov

