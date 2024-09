Réveillon terá 3 dias de festa e impacto de R$ 4 bi na economia

Foto: AURÉLIO ALVES PREFEITURA estima a atração de 600 mil visitantes para o evento

A festa de Réveillon de Fortaleza terá, pelo menos, 10 atrações musicais nacionais distribuídas em três dias de festas que vão se apresentar no Aterro da Praia de Iracema à espera de 2025.

A expectativa é de que as comemorações movimentem R$ 4 bilhões na economia, cerca de 5% a mais que o registrado no ano passado. O anúncio foi feito pelo secretário do Turismo, Alexandre Pereira, em evento na Ponte dos Ingleses, cuja reforma foi entregue no último dia 25 de agosto.

Para o turismo de Fortaleza, a estimativa é de 600 mil visitantes. Ao todo, o aterro da Praia de Iracema deve reunir três milhões de pessoas ao longo dos três dias de programação. O ticket médio estimado é de R$ 5,6 mil por pessoa, segundo Pereira. A Prefeitura informou que o custeio do evento será feito por meio da captação de patrocínios, assim como ocorreu no ano passado.

Outro ponto que deve ser mantido é a não utilização de fogos de artifício convencionais, mas a substituição por jogos de luz. Conforme o secretário do Turismo, “esse evento também proporciona milhares de empregos, tanto formais quanto informais, nesse período, que lota a rede hoteleira, bares, restaurantes e barracas de praia, tornando a economia efervescente. Nossa vontade é repetir o grande Réveillon do ano passado”.

Para o secretário da cultura de Fortaleza, Roberto Viana, a programação é uma possibilidade de diálogo com os turistas. "Além disso tudo, o Réveillon valoriza ainda mais ao deixar um legado econômico para a cidade, que impacta positivamente Fortaleza, é onde a gente vai ter um Réveillon, lembrando, com todos os dias garantindo praias limpas, assim como foi esse sucesso do ano passado, a gente vai repetir diversas outras ações."

A primeira atração anunciada foi a cantora Marisa Monte, que recebe as participações de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. O trio formou o projeto Tribalistas, sucesso nos anos 2000.

Marisa Monte e Arnaldo Antunes já haviam se apresentado no Réveillon de 2024, ele juntamente com a banda Titãs.

No evento de anúncio das atrações do Réveillon de Fortaleza 2025, também foram reveladas as apresentações dee a banda. Os artistas cearensestambém participam da programação da festa de Ano Novo, considerada uma das festas gratuitas mais importantes do calendário de Fortaleza.

Outras duas atrações, classificadas pelo secretário Alexandre Pereira, como de grande impacto, devem ser anunciadas na próxima semana. A confirmação das atrações ocorre a 12 dias do 1º turno das eleições.

Além disso, a data escolhida para o anúncio ocorre quase um mês antes do que aconteceu em 2023, quando a Prefeitura promoveu um evento em São Paulo. (Colaboraram Lílian Santos e Révinna Nobre)



Confira as atrações do Réveillon de Fortaleza:

Marisa Monte convida Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown

Matuê

Paralamas do Sucesso

Pedro Sampaio

Vanessa da Mata

Diogo Nogueira

Simone Mendes

Henry Freitas



(Colaborou Révinna Nobre)

Saiba mais sobre a programação



Dias de festa

29, 30 e 31 de dezembro

Local principal

Aterro da Praia de Iracema



Atrações CONFIRMADAS

Marisa Monte, com a participação de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown*

Matuê

Paralamas do Sucesso

Pedro Sampaio

Vanessa da Mata

Diogo Nogueira

Simone Mendes

Henry Freitas



*Os três artistas compuseram o grupo Tribalistas no início dos anos 2000



Impacto Estimado

NA ECONOMIA

R$ 4 bilhões em renda (crescimento de 5%)

600 mil turistas

R$ 5,6 mil de ticket médio



Data de divulgação das atrações

em anos anteriores

2024/2025:

24 de setembro

2023/2024:

23 de outubro

2022/2023:

22 de novembro

2021/2022:

sem festa oficial*

2020/2021:

sem festa oficial*

2019/2020:

20 de dezembro

2018/2019:

12 de dezembro

2017/2018:

10 de novembro



*Festas não realizadas por conta da Covid-19

Fonte: Setfor-CE