Ceará capta R$ 1 bi para obras de saneamento e abastecimento de água

Foto: Ricardo Stucker/PR Dois contratos de financiamento do BNDES com os estados do MS e do CE são realizados no âmbito do Novo PAC

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ontem financiamento de R$ 3,3 bilhões para projetos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Do montante, R$ 1 bilhão virá para obras de saneamento e abastecimento de água no Ceará.

Os acordos, assinados ontem, em Brasília, foram viabilizados por meio do BNDES Invest Impacto, em cerimônia no Palácio do Planalto. Esta linha de crédito tem como foco contribuir para a retomada do investimento público como indutor do crescimento e desenvolvimento estadual, principalmente, para reduzir vulnerabilidades socioeconômicas e combater as mudanças climáticas.

Entenda a distribuição dos recursos

O contrato com o Governo do Ceará deve beneficiar diretamente 39 municípios e cerca de 1,5 milhão de habitantes, conforme projeção do banco.

Do total destinado ao Estado, R$ 500 milhões são para a duplicação do Eixão das Águas, que liga o Castanhão à região metropolitana de Fortaleza.

Os outros R$ 500 milhões são destinados ao aporte de capital na Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o que contribuirá para o alcance da meta de universalização de esgotamento sanitário até 2033. Hoje, 152 entre os 184 municípios cearenses são atendidos pela companhia estadual e a cobertura do sistema de esgoto é de 48%.

Uma nova operação, de R$ 600 milhões, também está em negociação para projetos focados na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. “O saneamento é indispensável para a qualidade de moradia e de vida da população, por reduzir riscos à saúde, principalmente infantil. A infraestrutura sanitária de qualidade também contribui para manutenção de empregos e mitigação às mudanças do clima”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a importância da definição das obras do Novo PAC, o que permite facilitar e agilizar a obtenção de recursos para os projetos. “Os estados que têm um pouco mais de recursos fazem financiamento. Os estados mais pobres, a gente, dentro das limitações orçamentárias, vai colocando o dinheiro do orçamento”, disse.

MS

Também foi assinado contrato, no valor de R$ 2,3 bilhões, com o Estado de Mato Grosso do Sul, visando à pavimentação de 540 km e à restauração de 250 km de rodovias estaduais