Governo desapropria terrenos para produtores de caju

Foto: Guilherme Martimon/Ascom Mapa O decreto foi publicado no dia 20 de setembro, no Diário Oficial do Estado (DOE)

O Governo do Ceará desapropriou a área e os imóveis localizados nos municípios de Aracoiaba, Cascavel, Chorozinho e Ocara, parte da Fazenda Uruanan, pertencente ao grupo Cione.

O decreto Nº36.230 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), por meio do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace). A desapropriação foi fundamentada através da lei de utilidade pública.

De acordo com o governo, são quase 550 hectares e "é uma importante ação social que irá beneficiar dezenas de famílias produtoras de caju na região".

Além disso, os locais estão sendo adquiridos pelas famílias de agricultores por meio de financiamento pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil.

"Na área existe um complexo de equipamentos destinados à produção agroindustrial por meio de uma cooperativa, numa agroindústria de beneficiamento da castanha e do caju, além de outros projetos como unidade de produção de bioinsumos, agroindústria de mel; usina de energia solar e projeto de reflorestamento das margens do Rio Choró, entre outras iniciativas", explicou em nota.

Em 2018, o governador à época, Camilo Santana (PT), já havia desapropriado 1.805 hectares, com mais de R$ 2,1 milhões de investimento e 1,4 mil famílias contempladas.

A desapropriação da área, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, compõe o “Projeto Uruanan – Área Reforma da Pirangi”, que foi instituído pelo Decreto Estadual nº 31.945, em 2 de maio de 2016.

Assim, o órgão destacou que a iniciativa "faz parte do compromisso com a ampliação do acesso ao emprego e à renda da região, fomentando os ambientes produtivos e buscando garantir a qualidade de vida de agricultoras e agricultores familiares que residem na área do projeto."

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais

Mais notícias de Economia