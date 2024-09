Alta do PIB do Ceará para 2024 é projetada em 4,41%, segundo Ipece

Foto: AURÉLIO ALVES INDÚSTRIA foi um dos destaques do crescimento do PIB do Estado

A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará para fechar o ano é de crescimento de 4,41%, ficando acima das expectativas de alta projetada para o do País, que atualmente gira em torno de 2,96%.

Essa não é a primeira perspectiva para o PIB cearense. Em dezembro de 2023 se falava que ele fecharia em 1,91%, passando para 2,31% em março e de 3,16% na revisão de junho.

Vale frisar que em todas estimativas, os índices foram maiores que os brasileiros, de 1,50%; 1,78%; 2,08% e de 2,96%, respectivamente.

Considerando todo o primeiro semestre de 2024, a economia do Estado fechou em 6,48% e nos últimos quatro trimestres em 5,10%.Mais uma vez todos os resultados ficaram acima do Brasil, de 2,9% e de 2,5%, respectivamente.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 26, na sede do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), ligado à Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) do governo estadual.



Na ocasião, foram detalhados os números da economia cearense, em relação à produção de riquezas no Estado, adiantados na quarta-feira, 25, pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Em live, ele revelou que o crescimento do PIB cearense no segundo trimestre de 2024, de 7,21%, foi mais que o dobro do nacional (3,3%), na comparação com igual período de 2023.

Frente à passagem do primeiro trimestre para o segundo de 2024, a elevação observada foi de 1,94%, superando a nacional (1,4%) novamente.

E dentre todos os estados do Nordeste, o desempenho do Ceará se mostra o melhor na base de comparação com o segundo trimestre de 2023, pois olhando os outros estados pujantes Bahia cresceu 2,2% e Pernambuco 4,1%.

Na análise dos resultados sobre o PIB do Ceará, Alexandre Sobreira Cialdini, titular da Seplag-CE, afirmou que o número de 7,21% no segundo trimestre de 2024 demonstra que a economia cearense vem tendo um excelente desempenho, superando as expectativas

“No decorrer do Governo Elmano este crescimento foi de 5,10%, pouco mais que o dobro do crescimento do PIB nacional, de 2,5%. As políticas governamentais adotadas nessa trajetória estão refletindo estes resultados, que convergem com o crescimento da taxa de investimento do estado, que foi em torno de R$ 2,13 bilhões de janeiro a agosto deste ano”, declarou.

Já para o diretor geral do Ipece, Alfredo Pessoa, o desempenho do PIB cearense, tanto no primeiro como no segundo trimestre de 2024, evidencia que neste ano o índice estadual deve crescer ainda mais, o que representa maior número de empregos e mais desenvolvimento econômico.

Apesar do crescimento de 4,41% para 2024, o Instituto ainda considera que o número pode chegar a 5%, mas que pode ser barrado por fatores, como questões climáticas e guerras.

“Nosso cenário atual é conservador, mas com viés de alta. Se o segundo semestre continuar forte, como no ano passado, poderemos terminar o ano com um crescimento de 5%. No entanto, adotamos uma postura mais conservadora devido a alguns riscos à frente, como o aumento recente dos juros e as pressões fiscais federais”.

Além do Ceará, mais dez estados calculam o indicador que mostra a tendência do desempenho da economia no curto prazo, e que utilizam a mesma ponderação das Contas Regionais: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

A avaliação é realizada com base nos resultados dos três setores, agropecuária, indústria e serviços e desagregados por suas atividades econômicas.

O PIB indica somente uma tendência de crescimento ou arrefecimento da economia. Além disso, as informações e resultados são preliminares e sujeitos a retificações, quando forem calculadas as Contas Regionais definitivas, em conjunto com o IBGE e as 27 Unidades da Federação.

(Colaborou Révinna Nobre/Especial para O POVO)

Presidente Lula comemora resultado do PIB | Debates do POVO

Mais notícias de Economia