BNB aplicou R$ 225 milhões em cadeia produtivas no Ceará, no 1º semestre

No primeiro semestre deste ano, o Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$ 225 milhões na cadeia de produtores e prestadores de serviços que são atendidos pelo Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), no Ceará.

Em toda área de atuação da instituição, que abrange Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, foram aplicados R$ 1,37 bilhão nos seis primeiros meses de 2024.

Ou seja, o Ceará representou 16,4% do total de recursos aplicados no âmbito do Prodeter, que atua em parceria com outras instituições técnicas e de gestão para atender empreendedores do campo e da cidade.

Entre as atividades atendidas estão comércio, serviço, turismo, pecuária e agricultura. Além disso, o crédito fornecido também é focado em financiamento integrado e orientado.

“O recurso é liberado junto com ações de capacitação, inovação tecnológica, articulação de políticas públicas e estratégias associativas. Com isso, integramos o crédito com ações para desenvolver aquele negócio do pequeno empreendedor”, detalha o superintendente de Políticas de Desenvolvimento do BNB, Irenaldo Rubens.

Sobre o impacto dos valores contratados, o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) do BNB levantou que eles ajudaram a manter 18,2 mil empregos, propiciaram um aumento de R$ 149,2 milhões na massa salarial, além de incremento de R$ 35,4 milhões na arrecadação tributária.

Outro dado fornecido pelo Etene é que os recursos refletiram na elevação de R$ 777,3 milhões no valor bruto da produção e de R$ 364,9 milhões no valor adicionado à economia.

Ao todo, foram beneficiados 7.576 participantes na execução do programa, dos quais 4.666 (61,59%) são clientes do Banco, sendo que 20% dos participantes dos planos são mulheres.

Balanço da instituição mostra ainda que as contratações acumuladas em todo o período de funcionamento do programa, iniciado em 2016, já ultrapassam a marca de R$ 7,23 bilhões.

Os recursos utilizados são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Conforme o BNB, no primeiro semestre deste ano foram desenvolvidos 116 Planos de Ação Territorial (PATs) em 88 territórios, sendo 2% localizados em comunidades quilombolas ou povos originários.

Também foram alcançados resultados em 194 ações de difusão de tecnologia e inovação, contribuindo de forma abrangente com o desenvolvimento sustentável dos territórios assistidos.

No Ceará, Irenaldo Rubens cita o exemplo de produtores de gado do território Médio e Baixo Jaguaribe.

Dez produtores de Alto Santo adquiriram 35 sacas de capim Mombaça e 27 de capim Massai por R$ 14,8 mil, gerando uma economia de 20%, na comparação com valores praticados no varejo.

