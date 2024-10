Programa para compra de casa no Ceará tem 8,9 mil vagas; veja como participar

Foto: AURÉLIO ALVES PROGRAMA estadual de habitação prevê investimento de R$ 200 milhões

O Entrada Moradia Ceará, programa habitacional estadual complementar ao Minha Casa, Minha Vida (MCMV), enfrenta problemas de falta de conhecimento pela população.

Lançado em junho deste ano, o programa prevê subsídio para dar entrada na compra de uma residência de aproximadamente R$ 20 mil para pessoas com renda de até R$ 4.400, com a meta de alcançar 10 mil famílias por ano. O investimento total será de R$ 200 milhões.

Porém, até o momento, cerca de 1.100 certificados foram entregues, pouco mais de 10% do total disponibilizado, e, dos contratos assinados, o número passa dos 600. Ou seja, há 8,9 mil vagas disponíveis ainda neste ano.

Além disso, 600 famílias já receberam o pagamento das entradas, totalizando R$ 12 milhões investidos para viabilizar a moradia.

De acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o objetivo é expandir ainda mais o número de famílias contempladas, porém, precisa de mais divulgação para as pessoas aderirem ao benefício.

Além disso, ressaltou o desejo de ampliar o programa para cidades do interior do Estado. Até o momento, 74 empreendimentos estão cadastrados, em dez municípios, sendo a maioria da Região Metropolitana de Fortaleza.

"Temos ainda um grande desafio: levar esse projeto para todas as regiões, especialmente para o interior, onde o déficit habitacional é maior. Isso beneficiará não apenas as famílias, mas também as empresas de construção civil e os trabalhadores, criando empregos em diversos municípios do Ceará", afirmou.

No entanto, destacou que a expansão dependerá do interesse das empresas em investir e garantir a realização das obras. "A Caixa Econômica tem feito reuniões com empresas e o sindicato, e estamos discutindo a melhor maneira de ampliar o programa."

Já Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Ceará (Sinduscon-CE), afirmou que, onde houver demanda e interesse das empresas de construção civil em lançar empreendimentos, o programa será implementado.

Também destacou que o programa é a porta de entrada para uma pessoa ter o seu próprio imóvel. "Há alguns anos, muitos recursos do subsídio do programa Minha Casa, Minha Vida voltavam porque as pessoas não conseguiam financiar seus imóveis. Agora, com o programa, essa realidade está mudando."

Uma dessas pessoas é Aurilene Rafael, de 44 anos, que trabalha como intérprete de Libras. Ela recebeu o certificado nesta quarta-feira, 2, depois de passar anos procurando por sua casa própria.

"Muitas vezes a gente quer comprar um imóvel, mas a parte da entrada é muito complicada. Você consegue pagar as parcelas, mas pagar a entrada é muito difícil. Juntar 20, 30, 40 mil reais pesa muito", explica.

Sobre como conheceu o Entrada Moradia, ela comenta que foi por meio de um corretor, que a apresentou ao programa do governo estadual. Agora, ela conseguiu o apartamento em Caucaia, que tem previsão de ser entregue em 2026, na planta.

Mais notícias de Economia

Como se cadastrar no Entrada Moradia

O cadastro pode ser feito pelo site do programa: https://www.entradamoradia.ce.gov.br/. Inicialmente, o usuário precisa ter ou criar uma conta na plataforma de serviços digitais do Estado, o "Acesso Cidadão".

Critérios para participar

- Ter renda bruta familiar de até R$ 4.400,00

- ter mais de 18 anos ou ser emancipado

- morar no Ceará há pelo menos 1 ano

- ter nascido no Brasil ou ser naturalizado

- estar adquirindo o primeiro imóvel

- ter avaliação inicial de crédito aprovada pela Caixa Econômica Federal

Empreendimentos cadastrados:

No site do Entrada Moradia é possível também conferir os empreendimentos já cadastrados. Até a publicação desta matéria a distribuição era a seguinte:

Fortaleza: 40

Caucaia: 7

Eusébio: 4

Aquiraz: 4

Maracanaú: 4

Itaitinga: 4

São Gonçalo do Amarante: 4

Juazeiro do Norte: 3

Horizonte: 1

Pacatuba: 1

Quais os valores dos imóveis ofertados?

Os valores dos apartamentos variam de R$ 150 mil até R$ 252,9 mil. Os apartamentos cadastrados têm dimensões que variam de 36,88 m² até 83,99 m².

Fonte: Governo do Ceará

BENEFÍCIOS

O Entrada Moradia Ceará é cumulativo com outros benefícios e recursos que o beneficiário tenha, como poupança, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou subsídio de até R$ 55 mil concedido pela Caixa Econômica Federal para o Minha Casa, Minha Vida.