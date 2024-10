Governo do Ceará quer ampliar programa de subsídio para casa própria

Foto: AURÉLIO ALVES SUBSÍDIO do Entrada Moradia é destinado para famílias com renda de até R$ 4.400

O Governo do Ceará estuda ampliar o programa Entrada Moradia Ceará, que oferece subsídio de R$ 20 mil para que famílias deem como entrada na aquisição do primeiro imóvel próprio.

A informação foi dada pelo secretário-chefe da Casa Civil, Max Quintino, em entrevista ao quadro Guia Econômico, na rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 3.

Lançado em junho deste ano, o programa estadual prevê, nas regras atuais, que o subsídio seja usado para aquisição de imóveis dentro das faixas 1 e 2 do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

Ao explicar como funciona o programa e que a renda de até R$ 4.400 a ser considerada é aquela proveniente da família como um todo, Quintino informou que haverá novidades em breve.

“Considera-se a renda familiar, mas, já já nós teremos novidades. Não vou dar spoiler nenhum, mas o governador Elmano está nos cobrando um incremento no programa Entrada Moradia, então, vamos anunciar uma coisa diferente que vai deixar esse programa mais bacana ainda”, afirmou.

Ele ressalta que o objetivo do Entrada Moradia Ceará, além de facilitar a aquisição do imóvel próprio pela população, é impulsionar a economia do Estado.

"O Entrada Moradia tem uma concepção muito importante para o nosso governo. O governador Elmano de Freitas quando encomendou esse programa, ele foi pensado num formato que a gente consiga fechar todo um ciclo, tanto de geração de emprego, quanto o ciclo que aquece a economia e também, prioritariamente, ajudar aquele cearense para que ele possa garantir o sonho de ter a casa própria”.

Para a construção das 5.862 unidades cadastradas no plano, são estimados em torno de 24 mil empregos. Quintino ainda confirmou que sete mil unidades estão sendo analisadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), com possibilidade de serem gerados mais 28 mil empregos. "É um programa muito bem azeitado."

Segundo ele, a faixa 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida é justamente onde está o principal déficit habitacional do Estado. "Mais de 95% do déficit habitacional do Ceará está nestas faixas".

O secretário-chefe da Casa Civil também informou que a iniciativa deve ser ampliada para o Interior, por meio da parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE). "O desafio que fizemos é que tenham cadastros também pelo Interior."

Hoje, só há imóveis disponíveis para Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aquiraz, Horizonte, Itaitinga, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Pacatuba e São Gonçalo do Amarante.

O benefício estadual é cumulativo com outros que o beneficiário tenha, como poupança, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou subsídio de até R$ 55 mil concedido pela Caixa Econômica Federal para o Minha Casa, Minha Vida.

"Por exemplo, se ele tem um imóvel de R$ 150 mil, dependendo de quem está comprando, pode ter R$ 55 mil do Minha Casa, Minha Vida e mais R$ 20 mil do Entrada Moradia. Ou seja, vai pagar apenas metade do imóvel. Então é realmente muito atrativo", explica Quintino, ressaltando que os valores do benefício não precisam ser devolvidos ao Estado.

Tira-dúvidas

O que é o programa Entrada Moradia Ceará?

O Entrada Moradia Ceará é programa estadual complementar ao Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do governo federal, que prevê um subsídio de R$ 20 mil para famílias com renda de até R$ 4.400. A primeira fase da iniciativa contempla as faixas 1 e 2 do MCMV.

Como fazer para participar do Entrada Moradia Ceará?

O interessado deve entrar no site oficial do programa, consultar os imóveis disponíveis, realizar a escolha e simular um financiamento com um correspondente bancário ou funcionário da Caixa.

Caso o crédito seja pré-aprovado, o cearense precisa solicitar o número da avaliação de crédito e o código de Acompanhamento de Programa de Fomento (APF) do imóvel.

Veja todos os passos na página oficial do Entrada Moradia Ceará.

O benefício é cumulativo com outros programas?

O Entrada Moradia Ceará é cumulativo com outros benefícios e recursos que o beneficiário tenha, como poupança, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou subsídio de até R$ 55 mil concedido pela Caixa Econômica Federal para o MCMV.

Quem está negativado pode ter acesso ao Entrada Moradia Ceará?

O programa não está disponível para quem está negativado, de acordo com Max Quintino, pois segue as regras dos financiamentos imobiliários.

Os recursos dos subsídios do Entrada Moradia Ceará precisam ser devolvidos ao governo do Estado?

Segundo Quintino, não é preciso fazer a devolução dos recursos.

Quais os critérios do Entrada Moradia Ceará?

Ter renda bruta familiar de até R$ 4.400;



ter mais de 18 anos ou ser emancipado;



morar no Ceará há pelo menos 1 ano;



ter nascido no Brasil ou ser naturalizado;



estar adquirindo o primeiro imóvel;



ter avaliação inicial de crédito aprovada pela Caixa Econômica Federal.

Quais empreendimentos estão disponíveis no Entrada Moradia Ceará?

Fortaleza

Parque Bougainville M2 - 1 unidade



Teravila Residence - 46 unidades



Residencial Mandacaru - 60 unidades



Reserva Brisa do Mar Mod 2 - 5 unidades



Vida Botânica M2 - 23 unidades



Residencial Jardim das Flores - 1 unidade



Paço das Águas M3 - 29 unidades



Apê Messejana - Módulo I - 18 unidades



Paço das Águas M1 - 20 unidades



Vida Botânica M1 - 2 unidades



Stay One - Engeplan Engenharia - 109 unidades



Sumare - Open Sum Residence - 22 unidades



Paço das Águas M2 - 14 unidades



Direcional - Reserva Flora (Módulo II) - 25 unidades



Torre do Mar Mod 1 - 66 unidades



Recanto dos Sabias Modulo III - 54 unidades



Fantastique III - 10 unidades



Recanto dos Sabiás - 159 unidades



Reserva Brisa do Mar - 111 unidades



Recanto dos Sabias Modulo II - 63 unidades



Torre do Mar Mod II - 9 unidades



Reserva das Garças I M2 - 22 unidades



Vitória Mondubim - 5 unidades



Reserva das Garças I M3 - 9 unidades



Viva Praia do Futuro - M1 - 25 unidades



Porto das Mares - 167 unidades



Condomínio Bella Vitta - 241 unidades



Fontana Di Terni Mod II - 0



Recanto das Palmeiras - 9 unidades



Torre Solare - 3 unidades



Village Di Cavalcanti - Módulo 1 - 12 unidades



Porto das Mares Mod II - 69 unidades



Parque Florence - 1 unidade



Apê Messejana - Módulo II - 50 unidades



Parque Bougainville M1 - 3 unidades



Village Di Cavalcanti - Módulo 3 - 118 unidades



Village Di Cavalcanti - Módulo 2 - 17 unidades



Direcional - Reserva Flora (Módulo I) - 17 unidades



Recanto das Palmeiras Mod 2 - 4 unidades



Reserva das Garças I M1 - 1 unidade



Viva Praia do Futuro - M2 - 56 unidades



Fantasy Condomínio Clube II - 10 unidades

Eusébio

Gran Village Eusébio III - Modulo II - 438 unidades



Gran Village Eusébio III - Modulo I - 21 unidades



Eco Park - 128 unidades



Eco Park Mod II - 38 unidades



Gran Village do Bosque - 82 unidades

Caucaia

Viva Vida Tropical - 24 unidades



Gran Vitória Residence - SR Incorporações - 58 unidades



Condomínio Vitoria Caucaia - 43 unidades



Direcional - Viva Vida Tropical - Módulo 2 - 87 unidades



Icaraí Gold III - 32 unidades



Residencial Pop Caucaia Modulo 4 - 3 unidades



Residencial Pop Caucaia Mod III - 2 unidades

Aquiraz

Loteamento Smart City Aquiraz Quadra I06 - 31 unidades



Loteamento Smart City Aquiraz H17 - 16 unidades



Loteamento Celebration H18 - 13 unidades



Loteamento Celebration - 20 casas

Horizonte

Residencial Baturité - 1 unidade

Itaitinga

Passarinhos 3 Etapa 3 - 63 unidades



Loteamento Passarinhos 4 Etapa 1 - 45 unidades



Castelo Branco 1 - 3 unidades



Residencial Vila Gardênia - 2 unidades

Juazeiro do Norte

Gran Ville Jua - Modulo II - 86 unidades



Gran Ville Jua - Modulo I - 54 unidades



Residencial Apê Cariri - 155 unidades

Maracanaú

Direcional - Vida Vida Parque (Módulo I) - 12 unidades



Direcional - Vida Vida Parque (Módulo II) - 46 unidades



Royal Park Residencial - 29 unidades



Solar do Maracanaú - 5 unidades



Gran Village Maracanaú I Modulo I - 0 unidade

Pacatuba

Pavuna Residence I - 2 unidades

São Gonçalo do Amarante

Laguna Ecopark Planet Smart City Mod 1 - 23 unidades



Loteamento Smart City Laguna Modulo 2 Q159 - 25 unidades



Laguna Ecopark Planet Smart City Mod 3 - 14 unidades



Laguna Ecopark Planet Smart City Mod 4 - 17 unidades



