PMEs do Ceará faturaram R$ 64,5 milhões no e-commerce no terceiro trimestre de 2024

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil O número de vendas das PMEs aumentaram 54% no 3º trimestre na comparação ano a ano

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) digitais do Ceará faturaram, no terceiro trimestre do ano (julho, agosto e setembro), R$ 64,5 milhões. O montante representou um crescimento de 48% no rendimento se comparado com o mesmo período de 2023.

As informações são do levantamento feito pela Nuvemshop, que é uma plataforma de e-commerce da América Latina, que analisou as vendas realizadas pela sua base de lojistas do dia 1º de julho de 2023 até o dia 30 de setembro de 2024.

O estudo traz informações acerca do número de pedidos realizados nesses empreendimentos, que de acordo com o apresentado, aumentou 54%, o que totalizou em 216 mil vendas feitas no intervalo desses três meses. O ticket médio no períofo foi de R$ 298,9.

O gerente de desenvolvimento da plataforma, Luiz Natal, explica que ter um comércio online é uma forma de se adaptar às tendências de consumo atuais, além de ser uma porta de entrada para quem deseja começar a empreender e um dos setores responsáveis por impulsionar o varejo nacional.

“Ao expandir, muitas marcas diversificam os canais de venda e atendimento, e mesmo com pontos de contato presenciais com os seus clientes, ter uma loja virtual própria é uma estratégia que segue forte e relevante para um negócio saudável e uma marca reconhecida”, destaca.

Outro ponto apontado pelo levantamento foram os produtos vendidos, que no comparativo ano a ano aumentaram 33%, chegando a 1,6 milhões. Já os segmentos que mais faturaram no Estado foram:

Moda: R$ 44,5 milhões



Acessórios: R$ 954 mil



Artes: R$ 764 mil

Em relação aos meios de pagamento, o Pix liderou, sendo escolhido em 52,5% de todos os pedidos pagos, seguido pelo cartão de crédito (35,5%).



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia