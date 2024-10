Setor do agronegócio cobra mudança na gestão dos perímetros irrigados no Ceará

Foto: JÚLIO CAESAR Faec estima aumento do PIB do agro com estadualização de perímetros irrigados

A gestão dos perímetros irrigados do Ceará está em debate e se depender dos empresários do agronegócio uma mudança é urgente. Eles pedem uma "estadualização" do comando em Araras Norte, em Varjota, que atualmente fica por conta do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs).

Na avaliação da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), a falta de uma gestão eficiente impede o avanço maior de culturas de alto valor agregado no Estado.

Amilcar Silveira, presidente da Faec, afirma que já existe ideia de como transferir a gestão do Dnocs, está em contato com o Governo do Ceará e que a proposta já estaria "na mesa" do titular do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O primeiro movimento, em Varjota, pode servir de exemplo para um movimento maior, em todos os demais espaços.

A proposta diz respeito mudar o conceito dos perímetros: Ao invés de vender terras, realizar concessões após análise dos projetos. O foco deve ser na produção de produtos de alto valor agregado, de preferência culturas temporárias (como melão e melancia), "que rendem mais e são menos arriscadas" em detrimento das permanentes (como manga e uva).

O entrave, porém, ocorre por haver resistências por parte do Dnocs, o que Amilcar classifica como "ideológicas". Ainda segundo o presidente da Faec, após visitar todos os projetos de perímetros irrigados do Dnocs no Nordeste, os classifica como mal administrados.

Na avaliação do agronegócio cearense, o Dnocs é um órgão enfraquecido, com mais funcionários aposentados do que na ativa. Amilcar diz que os perímetros precisam de uma gestão mais profissional. "O Dnocs é um defunto que esqueceram de enterrar. O agronegócio não aceita mais amadorismo, pois os custos de produção são altíssimos".

"Precisamos de profissionais técnicos para obter resultados", destaca. Amilcar continua: "O Dnocs, infelizmente, não tem demonstrado interesse em mudar a situação, preferindo manter as coisas como estão, com produção abaixo do que poderia".

Dentro desse contexto, praticamente metade das áreas disponíveis nos perímetros irrigados do Ceará estão improdutivas. Conforme o Dnocs, dos 35,2 mil hectares disponíveis, 19,4 mil hectares estão ativos.

Segundo cálculo da Faec, cada hectare de fruta plantada gera um emprego direto. E culturas de valor agregado alto, como a produção de algumas espécies de frutas podem gerar até R$ 200 mil por hectare, enquanto o hectare de soja rende R$ 10 mil.

No Ceará, os dois maiores perímetros irrigados são os de Tabuleiro de Russas e o Jaguaribe-Apodi. No primeiro, destaque para a exploração de banana.

Governo do Ceará apoia plano de dinamização dos perímetros irrigados com reforma da gestão

Sob o ponto de vista do Governo do Estado, o secretário executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, destaca que atualmente existem problemas nos distritos de irrigação, que são entidades que fazem a gestão dos espaços.

A ideia da Faec que propõe maior dinamização dos espaços, é apoiada pelo Estado, primeiramente no perímetro de Araras Norte.

"A ideia seria uma parceria entre Faec e o Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), para fazer essa gestão. Porque a função do setor agro é tentar produzir mais, estimular os produtores, atrair investidores. E temos áreas possíveis de serem exploradas, mas que estão ociosas", aponta Sílvio.

O Dnocs é atualmente responsável pela gestão operacional de 37 Projetos Públicos de Irrigação, todos localizados em estados do Nordeste, sendo o Ceará o estado com o maior número de áreas, com 14.

Além do Estado, Maranhão, com dois projetos, Bahia e Paraíba (3 projetos cada), Pernambuco (4), Rio Grande do Norte (5) e Piauí (6) possuem iniciativas similares sob gestão do Dnocs.

Sob o Dnocs, cada perímetro irrigado compreende uma área dividida em vários lotes que são explorados na produção agrícola. Nesses espaços, toda infraestrutura de irrigação é oferecida aos assentamentos, com canais, drenos, estações de bombeamentos ou adutoras.

Com mudança, PIB do agro saltará 15%

Uma projeção da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) aponta que o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cearense poderia saltar 15% em sua participação na economia local com a ampliação da área produtiva dos perímetros irrigados.

Segundo o presidente da Faec, Amilcar Silveira, esse crescimento pode ser alcançado caso a área ocupada chegue a pelo menos 30 mil hectares.

"(Atualmente,) Apenas 15 mil hectares estão sendo utilizados. Nossa luta é para que mais áreas sejam efetivamente utilizadas", destaca.

Amilcar cita o exemplo do perímetro de Varjota, que estaria "há 30 anos sem funcionar adequadamente" já que dos 3,2 mil hectares disponíveis, apenas 679 hectares estão em uso.

A ideia da Faec é que essa ampliação da área produtiva dos perímetros irrigados possa contribuir tanto com o crescimento da agropecuária, quanto da indústria, abrindo possibilidade para atração de fábricas de beneficiamento dos produtos cultivados.

"É preciso organização e planejamento. Hoje, 49% das exportações brasileiras são do agronegócio, mas a maioria vai para a China como commodities. Nós queremos agregar valor aos produtos produzidos no Ceará e gerar empregos aqui", ressalta.

PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO NO CEARÁ

Área total irrigável no Ceará:

52,9 mil hectares

Área irrigável já implantada (infraestrutura pronta): 39,8 mil hectares

Área irrigável já ocupada: 35,2 mil

Área irrigável ocupada e com produção ativa:

19,4 mil hectares

Conheça os perímetros irrigados do Ceará e seus níveis de ocupação

> Araras-Norte:

98,75%

> Ayres de Souza:

84,6%

> Baixo Acaraú:

96,3%

> Curu-Paraipaba:

89%

> Curu-Pentecoste:

82,9%

> Ema:

100%

> Forquilha:

92,16%

> Icó-Lima Campos:

95%

> Jaguaribe-Apodi:

48%

> Jaguaruana:

99,8%

> Morada Nova:

100%

> Quixabinha:

41,78%

> Tabuleiro de Russas: 94,8%

> Várzea do Boi:

87,35%

Fonte: Dnocs