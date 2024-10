Ceará lidera valores de investimentos realizados por migrantes no Brasil

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-10-2023: Os dados constam no Boletim das Migrações, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus)

Com mais de R$ 28 milhões, o Ceará é o estado com maior valor dos investimentos realizados por pessoa física migrante em pessoa jurídica no Brasil, no período de janeiro a agosto de 2024.

Em seguida, aparecem São Paulo (R$ 23,8 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 16,9 milhões).

Os dados constam no Boletim das Migrações, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), na última quinta-feira, 10.

Em relação ao número de migrantes, de 2010 a 2014, o Estado já recebeu 27.615. No Nordeste, a quantidade chega a pouco mais de 119,2 mil. Levando em consideração o número de refugiados, o Ceará já recebeu 146.

Já os postos de trabalho criados para migrantes no mercado formal apenas neste ano (janeiro a agosto), chegam a 55. O número é inferior ao da Bahia, que concentra a maior parte dos empregos da Região, com 714.

O Boletim das Migrações é uma ferramenta de monitoramento quantitativo para entender as tendências migratórias, planejar e implementar políticas públicas mais eficazes para garantir a proteção dos refugiados e migrantes no Brasil.

As informações atualizadas serão divulgadas mensalmente a partir de dados do Observatório das Migrações (Obmigra), que reúne dados por meio do acordo de cooperação técnica entre o MJSP, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a Polícia Federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Universidade de Brasília (UnB).

Cenário nacional

De 2010 a agosto de 2024, o Brasil registrou a entrada de 1.700.686 migrantes, entre residentes permanentes, temporários e fronteiriços. Além disso, o País reconheceu 146.109 pessoas como refugiadas e recebeu 450.752 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado.

Nesse período, o maior fluxo migratório é de migrantes vindos da Venezuela (500.636), do Haiti (183.102) e da Bolívia (110.795). Os refugiados reconhecidos são, em sua maioria, da Venezuela (134.089), da Síria (4.100) e da República Democrática do Congo (1.158).

Os solicitantes de refúgio têm como principais nacionalidades venezuelana (257.186), cubana (41.800) e haitiana (40.483).

Além do quadro nacional de migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio, o Boletim das Migrações traz informações do documento Comunidades Brasileiras no Exterior, produzido pelo MRE, com estatísticas atualizadas sobre a quantidade de brasileiros que vivem no exterior.

Em 2023, eram 4,9 milhões de pessoas, que estavam, principalmente, nos Estados Unidos, em Portugal, no Paraguai, no Reino Unido e no Japão.

O documento ainda conceitua os mais de 1,7 milhão de migrantes como nacionais que obtiveram autorização de residência no Brasil de forma permanente ou com prazo determinado. Também são considerados migrantes pessoas nascidas em países de fronteira, mas que residem em um país vizinho.

Já os 146.109 refugiados no Brasil são aqueles que foram forçados por algum motivo a sair do país de origem, seja por motivos religiosos, políticos ou por violações de direitos humanos e que têm essa situação reconhecida pelo Estado.

A decisão é do Comitê Nacional para Refugiados (Conare), com base na Lei nº 9.474/1997. Somente são considerados refugiados aqueles que já tiveram a solicitação aceita pelo comitê.

Outros 450.752 pedidos de reconhecimento da condição de refugiado estão em análise no Conare. Essas pessoas que aguardam a deliberação do comitê são contabilizadas no fluxo migratório, juntamente com os refugiados e com os migrantes.

