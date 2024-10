Câmara Brasil Portugal no Ceará divulga novos leques de investimentos

Foto: Reprodução/Câmara Brasil Portugal CE/Robyson Alves Da esqueda para direita: José Luis Carniado, Rita Leirão, Raul dos Santos Neto, Liliana Santos Martins e Mitchelle Nurches.

Focado no mercado europeu, a Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBPCE), em parceria com o banco português Abanca, apresentou possibilidades de investimentos na última segunda-feira, 7, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O evento teve como tema “Oportunidades de Investimento: Acessando o Mercado Europeu”, gerido pela Abanca. Vale ressaltar que é a primeira vez da instituição financeira no Ceará.

De acordo com a proposta apresentada, o brasileiro pode começar a investir no mercado europeu, por meio da Abanca, a partir de € 600 mil (aproximadamente R$ 3,6 milhões, com a cotação do euro atual), afirma Patrícia Campos, diretora jurídica da CBPCE.

Outro destaque apontado pela profissional é a redução da alíquota de 27,5% para 15%, sobre o investimento estrangeiro, proposto pela Reforma Tributária.

"Isso é extremamente importante e é um diferencial no planejamento tributário de uma família, de um investidor ou de uma empresa. Essa é a grande diferença hoje".

O presidente da Câmara Brasil Portugal no Ceará, Raul dos Santos Neto, explica que a instituição financeira irá se associar ao órgão e as opções de investimentos já serão disponibilizadas aos interessados.

"Portanto, quem quiser começar a investir hoje, já a partir deste momento, pode procurar, inclusive, as estruturas que temos aqui na Câmara Brasil Portugal, que nós iremos direcioná-los".

Raul também sinaliza para fatores que podem facilitar o processo de investimento no mercado europeu, como o idioma.

"Portugal está se consolidando como um centro de investimento interessante, onde você tem a facilidade da língua para investir, você é atendido por profissionais que falam a sua língua, os contratos são assinados em português, e o custo cobrado por esses serviços é mais baixo do que em outras regiões".

Para Mitchelle Nurchis, responsável pelo escritório de representação da Abanca em São Paulo, o momento destaca a aproximação cultural entre os dois países.

“Temos uma ligação histórica com Portugal devido à colonização, e é notável que o Nordeste brasileiro vem crescendo exponencialmente, tanto no Brasil como internacionalmente, através da gastronomia, música e arquitetura”.

Também estiveram presentes os líderes da equipe de private banking internacional da instituição financeira: Rita Leirão (team leader de Portugal), Liliana Santos Martins (Advisory Private Banking Internacional) e José Luis Carniado, responsável pelo escritório de representação no Rio de Janeiro.

