Caixa reduz crédito para imóveis e valor de entrada ficará mais cara

O crédito para financiamento ou construção individual de imóveis com valor de propriedade de até R$ 1,5 milhão, será reduzido pela Caixa Econômica Federal, a partir de 1º de novembro. Com isso, por consequência, os compradores precisarão pagar mais pela entrada.

Em nota enviada ao O POVO, o banco reforçou que as mudanças não se aplicam às unidades habitacionais vinculadas a empreendimentos financiados pelo banco, mantendo-se nesse caso as condições vigentes atualmente.

No caso dos imóveis financiados pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), o financiamento será reduzido de 80% para 70% do valor da propriedade. Ou seja, o comprador terá de dar uma entrada maior para compra da casa própria, passando de 20% para 30% do valor da propriedade.

Já no sistema Price, a redução do crédito para o financiamento será ainda maior e passará de 70% para 50% do valor de propriedade, enquanto o percentual de entrada necessário para a aquisição do imóvel passará de 30% para 50%.



No ano de 2024, o banco concedeu, até setembro, R$ 175 bilhões de crédito imobiliário, o que representa um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período de 2023. Foram 627 mil financiamentos de imóveis, beneficiando cerca de 2,5 milhões de brasileiros até o momento.

Ambas as modalidades, SAC e Price contam com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Segundo o Banco Central, a caderneta de poupança registrou, em setembro, o maior volume de saques líquidos do ano, R$ 7,1 bilhões, sendo o terceiro mês seguido de retiradas.

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias, a mudança “é negativa para o mercado imobiliário, porque o crédito é restringido. Apesar disso, achamos que é porque está chegando o fim do ano e os recursos do SBPE vão acabando. Como sabemos, houve muita fuga de recursos da poupança. Em janeiro, a gente espera que isso volte”.

“Tanto o Sinduscon quanto a (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) Abecip estão tentando ver como podemos mudar esse cenário”, prosseguiu Patriolino, ponderando, contudo que o impacto tende a não ser tão significativo, caso fique restrito ao período do fim do ano, como observado em ocasiões semelhantes anteriores.

Por sua vez, o conselheiro do Conselheiro Regional dos Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE), Araújo Ataick, afirmou que “a mudança que a Caixa Econômica está fazendo, vai basicamente dificultar muito a venda dos imóveis já prontos, que a gente chama de imóveis avulsos, são os imóveis prontos, que não são os lançamentos e isso vai fazer com que os compradores tenham que aportar mais recursos”.

Opinião similar tem o advogado especialista em direito imobiliário, Marcelo Tapai. Para ele, “se falta dinheiro no mercado as pessoas vão ter mais dificuldade para financiar um imóvel com um valor maior de entrada. Normalmente, aquele que pega 80% emprestado é porque não consegue pagar uma entrada maior”.

Ele ratifica, porém, que “os processos já vigentes, os contratos que já estão em vigência não vão mudar absolutamente nada e aqueles que já foram dado entrada com as regras antigas, se a pessoa que pediu esse financiamento atendeu os requisitos que já estavam vigentes, também não vão sofrer nenhum tipo de impacto”. (Colaborou Fabiana Melo)



Entenda o que muda

Modelo SAC

Como é

Um imóvel que vale R$ 600 mil tem financiamento pela Caixa de até R$ 480 mil (80%). Nesse caso, a entrada corresponde a 20% do valor do imóvel, ou seja, R$ 120 mil.

Como será

Esse mesmo imóvel que vale R$ 600 mil passará a ter financiamento pela Caixa de até R$ 420 mil (70%). A entrada corresponderá a 30% do valor do imóvel, ou seja, R$ 180 mil.

Modelo Price

Como é

Um imóvel que vale R$ 600 mil tem financiamento pela Caixa de até R$ 420 mil (70%). Nesse caso, a entrada corresponde a 30% do valor do imóvel, ou seja, R$ 180 mil.

Como será

Esse mesmo imóvel que vale R$ 600 mil passará a ter financiamento pela Caixa de até R$ 300 mil (50%). A entrada corresponderá a 50% do valor do imóvel, ou seja, R$ 300 mil.