Sobral passa a contar com sinal de 5G de empresa cearense; veja

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil A Brisanet já oferece 5G a 120 cidades do Ceará

A empresa de telecomunicações, Brisanet, lança, nesta quinta-feira, 17, sinal 5G em Sobral, município distante 244 quilômetros de Fortaleza. O evento de lançamento contará com uma carreata em comemoração ao avanço da conexão.

“O 5G da Brisanet chega para alavancar a conectividade de Sobral. A tecnologia oferece velocidade até 100 vezes mais rápida do que o 4G, abrindo novas oportunidades para indústrias, educação e lazer”, explica o diretor comercial da Brisanet, Jordão Estevam.

O executivo ainda reforça a importância dessa medida para o desenvolvimento da Cidade, na qual a empresa já atua há 9 anos.

Ao todo, a companhia já oferta essa tecnologia para mais de 120 cidades cearenses, incluindo Fortaleza, Maracanaú, Caucaia e Juazeiro do Norte.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Brisanet é líder em market share de banda larga fixa na região Nordeste, com mais de 450 mil acessos apenas no Ceará. Já, em relação a geração de empregos diretos, são mais de 5.500 no Estado.

