Após falhas no metrô, Governo vai aumentar investimentos no transporte

O governador Elmano de Freitas (PT) disse em entrevista exclusiva a O POVO que determinou a ampliação de investimentos nos metrôs do Ceará, que operam nas regiões metropolitanas de Fortaleza, do Cariri e de Sobral, após falhas registradas nos últimos meses e queixas de usuários também sobre as condições de manutenção dos vagões.

O caso mais marcante foi registrado no último dia 9 de outubro, quando um trem da Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor) parou entre as estações Vila Pery e Parangaba.

Os passageiros que estavam na composição ficaram mais de uma hora presos, sem poder descer do veículo. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para esvaziar o veículo e chegaram a cortar uma grade de ferro para os passageiros deixarem a área da linha férrea sem precisar pular a grade.

Oito dias depois, uma nova paralisação do serviço foi registrada, também na Linha Sul (que liga os municípios de Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza).

Os usuários foram informados que a circulação de veículos foi paralisada por volta das 6h20min da manhã e só às 6h50min, o serviço foi retomado. Foi informado pelo Metrofor naquela data que um dos equipamentos de manutenção dos trilhos apresentou problemas técnicos.

“Eu determinei que se fizesse o investimento na manutenção do maquinário a partir de situações ocorridas em alguns locais. Com o próprio secretário da Casa Civil, eu tive um encontro esses dias, quando discutimos a necessidade de chamar a direção do Metrofor para garantir uma maior intensidade de investimento na manutenção das máquinas”, disse o governador.

Outra reclamação constante é relacionada ao funcionamento do sistema de ar condicionado dos vagões. “O sistema de refrigeração também é 8 ou 80. Hora funciona, hora não apenas não funciona mas acaba também estando tão quente quanto do lado de fora”, relatou um estudante e usuário do Metrofor, que optou por não se identificar.

Além dos problemas com os metrôs, também foram registrados acidentes com os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) de Fortaleza e do Cariri. No último dia 15 de agosto, três pessoas morreram em uma colisão na Capital, entre as estações da Borges de Melo e do Vila União.

Já na manhã do dia 24 de julho, uma composição de trens do VLT do Cariri bateu em uma barreira de proteção, no município do Crato, deixando quatro pessoas feridas.

A linha foi paralisada durante o período da tarde para a retirada do veículo e as operações na Estação Crato só foram retomadas no dia seguinte.

Linha Leste

Na entrevista ao O POVO, o governador Elmano de Freitas também falou sobre as obras da Linha Leste do Metrofor.

“Quanto à obra da Linha Leste do Metrô, temos o recurso garantido e elaboramos um cronograma com a empresa, o qual estamos acompanhando de perto. Voltamos a ter o funcionamento das tuneladoras, e creio que agora conseguiremos avançar mais rapidamente; em alguns dias, já teremos alguns trechos sendo liberados”, disse Elmano.

A Linha Leste deve ligar os bairros Moura Brasil e Papicu, na primeira fase, sendo estendido até o bairro Edson Queiroz na segunda fase.

Em 13 de setembro, o secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston, revelou também em entrevista ao O POVO a intenção de estender a linha até a Messejana, tal como previsto no projeto original, bem como ampliar o número de estações do primeiro trecho da obra, de cinco para oito.

