Linha Leste do Metrô de Fortaleza terá três novas estações

Foto: FCO FONTENELE OBRAS da Linha Leste devem acelerar com o reparo das tuneladoras

O secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston Leitão, disse ontem em entrevista exclusiva a O POVO que a Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no trecho que liga os bairros Moura Brasil ao Papicu, deve ganhar três novas estações em relação ao projeto que vinha sendo pensado antes de o gestor assumir a Pasta.

Winston Leitão foi anunciado como novo titular da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) no fim de maio, na esteira da minirreforma promovida pelo governador Elmano de Freitas (PT) em seu secretariado, por conta das movimentações eleitorais. Ele assumiu a Pasta no lugar de Antônio Nei, após breve passagem pela Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará).

À época que tomou posse na Seinfra, o projeto da Linha Leste do Metrô de Fortaleza previa uma estação terrestre, a Tirol/Moura Brasil, e quatro subterrâneas: Central (Chico da Silva); Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu.

Agora a ideia é construir também as estações Catedral (Sé), Luiza Távora e Nunes Valente. Além disso, embora já estivesse prevista a retomada da ideia de ampliar a ferrovia, Winston Leitão revelou ao O POVO a intenção de estendê-la até a Messejana (tal como previsto no projeto original) e não mais apenas até o bairro Edson Queiroz.

As obras foram iniciadas oficialmente em meados de 2014, o projeto passou por uma série de problemas, como a mudança da empresa responsável, em 2016. No fim da gestão passada, em 2022, o então titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Lúcio Gomes, chegou a recomendar que houvesse a quebra de contrato e que nova licitação fosse realizada pelo Estado.

O atual governo resolveu negociar e chegou a uma repactuação do contrato, incluindo termos que garantisse a retomada das obras com novas garantias e cronograma.

“Nós sentimos a necessidade de construir também três novas estações nessa 1ª fase. Entendemos, juntos com nossos técnicos, que é importante termos mais três estações. Essa decisão foi totalmente técnica porque de uma estação para outra se tem uma densidade populacional e questões técnicas, nas quais se constatou que haveria a necessidade de diminuir essa distância entre as estações”, disse o secretário.

“A previsão de acabar a 1ª fase da Linha Leste é de até três anos, aproximadamente em 2027. Isso chegando até a Estação Papicu. A 2ª fase nós vamos licitar ainda e ela vai do Hospital Geral até a Messejana. Sobre essa segunda fase, a gente está estudando, com o BNDES, a modelagem. Se vai ser PPP, por exemplo”, explicou Hélio Winston Leitão.

“O custo está em torno de R$ 2,1 bilhões (dos recursos do Novo Pac), dos quais R$ 1,1 bilhões virão via BNDES e R$ 1 bilhão pelo Orçamento Geral da União (OGU). Tem recursos também do Estado porque tem de ter contrapartidas estaduais”, detalhou o titular da Seinfra.

Sobre as quatro tuneladoras compradas para executar a obra, o secretário lembrou que quando assumiu a Pasta, havia uma máquina recuperada e outra será reparada até outubro.

As outras duas ficam como reserva ou podem ser utilizadas na 2ª fase da Linha Leste, concluiu Hélio Winston Leitão.



AS ESTAÇÕES DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA

O que deve ser entregue até 2027

Estação Central;

Estação Colégio Militar;

Estação Nunes Valente;

Estação Papicu

*Além de três novas estações não especificadas

O que deve ficar para a 2ª fase do projeto

Estação Hospital Geral de Fortaleza (HGF);

Estação Cidade 2.000;

Estação Bárbara de Alencar;

Estação Centro de Eventos do Ceará;

Estação Edson Queiroz

*Além de novas estações não especificadas indo até a Messejana

Que linhas estão em operação na RMF?

Linha Sul (da Pacatuba ao Centro de Fortaleza)

Linha Oeste (de Caucaia ao Centro de Fortaleza)

Linha Nordeste/VLT (da Parangaba ao Iate Clube)

Que outras linhas operam no Ceará?

VLT de Sobral

VLT do Cariri