Mercado de condomínios movimenta 40 mil empregos em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES EXPOMARKET Condomínios começa nesta sexta-feira, dia 25

A movimentação dos condomínios em Fortaleza contabiliza a geração de 40 mil empregos diretos e indiretos. A afirmação é de George Melo, administrador, master coach e diretor-executivo da Associação das Administradoras de Condomínios do estado do Ceará (Adconce).

Apenas na Capital, são contabilizados seis mil condomínios, enquanto o interior do Estado soma 500 unidades do segmento, segundo o diretor-executivo. Hoje, cerca de quatro mil fazem parte da Adconce.

“O mercado movimenta muito, afinal há inúmeras empresas que trabalham para condomínios, desde manutenção de elevadores e geradores, até energia solar, além dos empregos diretos e indiretos, como terceirização de mão de obra. O volume é grande”, afirma George.

As tendências para o mercado serão apresentadas na ExpoMarket Condomínios, evento gratuito realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO nesta sexta-feira, 25, e neste sábado, 26.

A quarta edição da programação reúne 50 expositores no piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza, com palestras sobre gestão financeira, segurança condominial e sustentabilidade em condomínios, dentre outros.

Um eixo forte do evento é apresentar conteúdo de qualidade com uma forma dos síndicos se capacitarem e reciclarem conhecimento, afirma Valéria Xavier, coordenadora da ExpoMarket.

“Após o sucesso da primeira edição, realizada ainda no espaço de negócios do Sebrae-CE, o evento cresceu e foi para o Shopping RioMar Fortaleza, agregando uma feira de negócios com os principais fornecedores do setor e também um espaço para palestras sobre os principais temas da gestão condominial”, relembra.

Neste ano, a novidade é que serão realizadas rodadas de negócios, com a possibilidade dos participantes negociarem com os fornecedores de um mesmo produto ou serviço em um ambiente reservado.

“Vamos também celebrar retorno junto ao segmento condominial, empresas e síndicos, com um show do Waldonys no dia 25 de outubro”, destaca a coordenadora. Veja mais informações sobre o evento ao fim desta matéria.

Também participante da programação, Saulo Venâncio, presidente da Associação de Síndicos do Estado do Ceará (Assosíndicos/CE), sócio e síndico profissional da Informma Síndicos, pontua que a profissão tem que estar ligada com tendências de inovação.

Outra questão apresentada por Saulo é de serviços que estão presentes em muitas áreas destes equipamentos, como o mercadinhos e a instalação de paineis solares.

“Uma tendência forte são os carregadores para carros elétricos, já vemos condomínios novos disponibilizando vagas com carregadores”.

O síndico frisa que o principal atrativo para os consumidores é a instalação de academias.

“Hoje, as academias são o principal atrativo na hora de comprar um imóvel. Os condomínios antigos estão percebendo que, sem uma academia moderna, ficam ultrapassados. Reformar a academia valoriza muito o imóvel”.

Para os próximos anos, Venâncio projeta uma tendência de condomínios inteligentes, com uma maior presença tecnológica e uma gama de serviços.



Serviço

ExpoMarket Condomínios

Onde: Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quando: sexta-feira, 25, e sábado, 26

sexta-feira, 25, e sábado, 26 Inscrições gratuitas

Dentre os palestrantes da Expomarket Condomínios está Sérgio Gouveia, administrador de empresas, professor, mentor e influenciador no perfil @derepentesindico no Instagram e no Youtube e autor do livro Finanças para Síndicos

