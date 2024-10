Sebrae quer triplicar valor de investimento em feira de startups no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-06-2022: Realizado pelo Sebrae Ceará, o evento reúne startups, empresários, investidores e grandes nomes do mercado em rodadas de negócios, feira, hackathon e palestras

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) tem a expectativa de triplicar o valor de investimentos realizados para as startups durante a Siará Tech Summit 2024, que começa a partir desta quarta-feira, 23, em Fortaleza, no Ceará.

De acordo com o articulador da unidade de gestão de ambientes de inovação do Sebrae-CE, Herbart Melo, a previsão é de chegar em torno de R$ 10 milhões. Na edição passada, a quantia foi de R$ 3 milhões.

No entanto, reforça que o maior desafio é fazer com que os investidores enxerguem as startups. Para este evento, serão 13 compradores do Brasil.

"As startups procuram e precisam de dois momentos, o investidor e alguém para comprar a sua solução. Então quando eles encontram essas duas situações é exatamente o melhor dos mundos", explica.

Realizado pelo Sebrae Ceará, o evento reúne startups, empresários, investidores e grandes nomes do mercado em rodadas de negócios, feira, hackathon e palestras para impulsionar o ecossistema de inovação e o crescimento dos negócios. Ao todo, mais de 18 mil pessoas já estão inscritas.

"É um ambiente que, além de apresentar modelos de negócio, você, como empresário, vai poder participar, visitar a feira, conhecer, comprar essas soluções e fazer com que sua empresa ou micro e pequena empresa, se desenvolva.", afirma Herbart Melo.

Além disso, o articulador da unidade de gestão de ambientes de inovação do Sebrae-CE reforçou que o Ceará é bem classificado no cenário nacional, sendo um dos seis estados com o maior número de startups, incluindo em reconhecimento.

Já o superintendente do Sebrae-CE, Joaquim Cartaxo, explicou que a instituição possui dois programas transversais para o setor: um de educação empreendedora e outro de inovação.

"Trabalhamos com as prefeituras no ensino fundamental, capacitando os estudantes para terem uma atitude empreendedora. O conceito de empreendedorismo se ampliou, não é apenas sobre abrir um negócio tradicional, mas também sobre empreendedorismo social e projetos de impacto ecológico."

No ensino médio, por sua vez, as escolas profissionalizantes têm disciplinas junto ao Sebrae sobre a educação empreendedora.

Por outro lado, na inovação, está sendo construída uma rede virtual e física, com parcerias como o Banco do Nordeste (BNB) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). "Essa é a nossa estratégia global, ampliando a capilaridade do Sebrae com as salas do empreendedor, já presentes em 173 municípios, com a meta de chegar aos 184."

Outro ponto é que haverá um concurso para reconhecer as três melhores startups da programação do evento.

Os vencedores receberão passagens aéreas de ida e volta para Lisboa, destinadas ao representante legal da startup, além de uma credencial para o Web Summit Lisboa 2024, que ocorrerá de 11 a 14 de novembro de 2024.

Serviço

Siará Tech Summit 2024

Onde: Centro de Eventos do Ceará

Quando: De 23 a 25 de outubro

Horário: das 14 às 22 horas

Gratuito

Inscrição: stssebrae.com.br

