IDT lança aplicativo para contratar autônomos

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os usuários terão acesso, de forma prática e segura, à faxineiros, pedreiros, pintores de paredes, bombeiros hidráulicos, eletricistas, marceneiros, cuidadores de idosos, entre outros

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), órgão vinculado à Secretaria do Trabalho (SET), lançou nesta quarta-feira, 23, o aplicativo "Tem Trabalho", para intermediar os serviços autônomos no Ceará.

A previsão do Governo do Ceará é que mais de 4 mil negócios sejam realizados por meio do programa. Assim, a plataforma foi desenvolvida para viabilizar o contato entre a oferta e a demanda e facilitar a contratação dos profissionais.

Ou seja, os usuários terão acesso a faxineiros, pedreiros, pintores de paredes, bombeiros hidráulicos, eletricistas, marceneiros, cuidadores de idosos, entre outros.

Também será possível avaliar os serviços realizados. Vale ressaltar que o uso é gratuito e está disponível nas lojas Android e IOS.

"Estamos muito animados em ofertar essa plataforma aos trabalhadores cearenses, pois sabemos que ela vai representar mais um recurso importante para a geração de renda de muitas famílias. Além disso, é uma iniciativa que vai trazer mais comodidade à quem já recorre ao banco de profissionais do IDT para encontrar um profissional capacitado", avalia o secretário do Trabalho em exercício, Renan Ridley.

De acordo com o presidente do IDT, Raimundo Angelo, a novidade é apresentada em um momento de expansão dos serviços.

"Para estes três últimos meses de 2024, nossa expectativa é de que possamos intermediar a prestação de mais de 4 mil serviços, e a utilização do aplicativo vai dar mais praticidade justamente no contexto de aquecimento da demanda e de festas de fim de ano", pontua.



Como e porque investir em Tesouro Direto

Mais notícias de Economia