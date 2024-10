Startups aceleradas pela Casa Azul entre as melhores do País

Foto: Luiz Santos/Acervo Pessoal/Urbis LUIZ Santos é CEO da Urbis, finalista como "Startup Revelação 2024"

Duas startups cearenses aceleradas pela Casa Azul Ventures, a Urbis e a Eduvem foram anunciadas como finalistas do Startup Awards, principal prêmio nacional do segmento.

Elas concorrem, respectivamente, nas categorias “Revelação” e “Startup do Ano” Organizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o prêmio tem 15 categorias. Na atual fase, concorrem dez competidores por categoria em votação popular no site https://www.startupawards.com.br/.

No dia 13 de novembro está prevista a divulgação do “Top-3” de cada categoria. A partir daí começa o processo de escolha dos vencedores de cada categoria que serão anunciados no dia 29 de novembro.

Para Luiz Santos, CEO da Urbis, que cria clubes de vantagens personalizados para outras empresas, a startup vive seu melhor momento em 2024.

“Este é o ano em que vamos atingir cerca de 1 milhão de usuários na plataforma e que estamos dando um salto de mais de 80% no crescimento da nossa receita. Isso realmente fala muito sobre o momento que estamos vivendo”, comemorou o executivo, acrescentando ainda como pontos importantes da relação com a Casa Azul o acesso ao mercado, com indicações de clientes importantes, e o eixo da governança.

Foto: Diogo Araujo/Stúdio Memories Fortaleza/Eduvem/Divulgação VLADIMIR Nunan é CEO da Eduvem, finalista como "Startup do Ano"

Por sua vez, o CEO da Eduvem, Vladimir Nunan, destacou a importância do reconhecimento nacional para a startup focada em inovação para educação corporativa.

“Esse prêmio é um marco importante para nossa jornada, reforçando nossa missão de oferecer soluções educacionais que impulsionam o aprendizado contínuo e transformam o ambiente de trabalho. Cada etapa foi construída com dedicação e visão estratégica, e esse reconhecimento é uma conquista para toda a equipe e para nossos parceiros”, exaltou.



De acordo com o diretor de Operações da Casa Azul Ventures, Rafael Silveira, as regiões Norte e Nordeste, onde a aceleradora de startups cearense atua, “têm muito a oferecer à sociedade e ao Brasil, além de contribuírem para as cidades em que estão inseridos. Isso é, digamos assim, pouco privilegiado pelo capital concentrado nas principais regiões econômicas, como o Sudeste e Santa Catarina, que se consolidaram como grandes polos de startups”.

“Portanto, essa indicação para nós é um reconhecimento de que o Brasil é plural e que existem negócios transformadores e startups inovadoras fora desse eixo. Acreditamos muito nisso, tanto que nosso objetivo é cada vez mais trazer investimentos para essas regiões, tanto de fora, ou seja, de outras partes do Brasil quanto do Exterior. Parte desse investimento é direcionada a startups do Ceará, por exemplo. Assim, nosso foco é realmente expandir esse capital”, enfatizou Silveira.

