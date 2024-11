Movimento Empreender traz lições para impulsionar pequenos negócios

Foto: João Filho Tavares JOÃO Dummar Neto enfatizou que as mudanças no mercado demandam novas estratégias

O Movimento Empreender: vender para crescer, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE) e a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) apresentou diversos meios e maneiras para impulsionar pequenos negócios.

Realizado há mais de 20 anos, o projeto já soma mais de 130 mil certificações, 85 mil formalizados com o programa e mais de cinco mil horas de treinamento ou reflexão.

O presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, relembrou a trajetória do movimento.

“De lá para cá, muitas pautas nós abordamos em cima do empreendedorismo, como compras governamentais, como montar seu negócio, como acionar o seu caixa, como separar a família da empresa, como investir em tecnologia digital”.

O presidente também destacou as mudanças ocorridas no mercado de trabalho e a reinvenção dentro deste ambiente.

“Acho que o desafio que esse projeto tem nesse novo ciclo de vida é como ajudar as pessoas que desejam empreender neste mundo completamente diferente do que se apresentava 20 anos atrás”.

“A inteligência artificial mexe com o nosso dia a dia, onde o digital é um canal real de vendas, e a informação é importantíssima na tomada de decisão, não só para os grandes, mas principalmente para os pequenos”, continuou.

Nazareno Albuquerque, coordenador da iniciativa, também ressaltou as mais de duas décadas de realização e as parcerias realizadas com outras instituições, como o Banco Palmas.

“Não podemos ficar parados; encontrar as fronteiras do sucesso está no trabalho da jornada de empreendedorismo que devemos cumprir. E aqui eu digo com toda segurança: vocês encontrarão em nós, no Grupo de Comunicação O POVO e no Sebrae, os parceiros que precisam para crescer”.

Para Joaquim Cartaxo, diretor superintendente do Sebrae-CE, o projeto não apenas capacita as habilidades das pessoas, mas exerce um papel na compreensão delas sobre o empreendedorismo e sobre a atividade.

“Mais uma vez, eu saúdo aqui a Fundação por mais uma edição no Movimento Empreender, e o Sebrae está à disposição para aprofundar ainda mais essa parceria”.

Uma das participantes desta edição, Silvana Maciel, microempreendedora no ramo da confeitaria, contou que conheceu o projeto pelas redes sociais e também realizou alguns cursos do Sebrae.

“Já seguia a página do Sebrae e ficava por dentro dos conteúdos, algumas lives e minicursos, e quando fiquei sabendo (do Movimento Empreender), me inscrevi e fiquei super ansiosa”, disse.

Uma das atividades realizada foi a oficina “Gastronomia inteligente: do miolo à casca”, guiada por Bia Araújo, fundadora do Nupê Café.

Bia salienta que o empreendedorismo está relacionado com a prática e a troca de experiências entre pessoas do mesmo ramo.

“Eu acredito que aproximar essas pessoas que estão começando a empreender ou já estão empreendendo e que precisam de auxílio é fantástico. Há 15 anos, quando entrei na faculdade, não havia isso”.

Um dos palestrantes da programação, Luciano Farias, consultor e empresário no ramo de marketing e negócios digitais, apresentou ferramentas que o microempreendedor pode adotar para fortalecer o seu negócio, como maneiras de usar o ChatGPT.

Também foi mostrado sites que podem ser adotados como campo de vendas e a importância da mídia para o empreendimento. Luciano palestra no Movimento Empreender desde a primeira edição.

“Estou aqui junto com o Nazareno e todas as pessoas do Empreender, desde quando ele surgiu. A gente até brinca dizendo que, quando tudo era mato, a gente tinha as caravanas, rodávamos pela Cidade implementando e trazendo essa semente do empreendedorismo, ajudando aquelas pessoas que, muitas vezes, estavam em áreas distantes e não tinham acesso à informação de qualidade”, relembra.

Outra oficina disponibilizada foi a de “Moda sustentável e feita à mão: bordando a diferença”. O momento foi conduzido por Thaty Rabelo, diretora criativa e empresária, que abordou a produção manual consciente, unindo bordados, grafites e sustentabilidade no jeans.

“Esse trabalho é super, hiper e mega importante. Eu digo que precisamos de mais movimentos assim”.

A programação também teve a palestra “"Venda com a mente: como construir uma máquina de vendas usando neuromarketing", guiada por Fátima Bana, executiva de marketing e negócios, na qual apresentou caminhos para a construção da marca.

Ainda, teve a oficina "Aprenda a vender enquanto você dorme com Inteligência Artificial", com W. Gabriel especialista em tecnologias digitais, que demonstrou como automatizar processos de vendas e atendimento com Inteligência Artificial (IA).

Dona de si: superando os desafios do empreendedorismo feminino | Movimento Empreender